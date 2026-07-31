Șoferul microbuzului lui Dinamo 2 avea 83 ani! Anunțul Poliției: dosar penal pentru ucidere din culpă. Exclusiv

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Microbuzul echipei secunde a clubului Dinamo a fost implicat, vineri, într-un accident rutier tragic petrecut la Câmpulung Muscel. Din datele oficiale, mijlocul de transport, ce transporta jucătorii și stafful tehnic, a lovit violent un pom. Șoferul, care ar fi făcut infarct la volan, are 83 de ani. FANATIK a obținut informații extrem de importante de la Inspectoratul de Poliție Județean Argeş (IPJ) Argeș.

Dosar penal pentru ucidere din culpă deschis de Poliție după accidentul tragic în care a fost implicat microbuzul lui Dinamo 2

Conform datelor de la Poliția Argeș, în microbuz erau în total 18 persoane: 17 plus șoferul. Erau 7 adulți, restul de 11 fiind copii. Nu mai puțin de 12 pasageri au avut nevoie de îngrijiri medicale. Aflat în față, lângă șofer, maseurul Constantin Covaciu a fost declarat decedat. Conform celor de la IPJ Argeș, avea 83 de ani.

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”În urma intervenției medicale, 12 persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale. Șoferul de 83 de ani a fost preluat în stare de inconștiență, fără posibilitatea de recoltare de probe biologice. Această activitate se va realiza la unitatea medicală”, a transmis IPJ Argeș pentru FANATIK. , Poliția a deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.

În ceea ce-l privește pe șofer, din datele venite de la IPJ Argeș aflăm că el a fost preluat de un echipaj medical în stare de inconștiență, fiind transportat cu elicopterul SMURD la Bucureşti. În condițiile acestea, nu i s-au putut recolta probe biologice. Mai exact, nu a putut fi testat cu aparatul etilotest. ”I se recoltează probe biologice de sânge ulterior”, a transmis IPJ.

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A apărut în spațiul public informația conform căreia șoferul de 83 de ani al microbuzului în care se afla echipa Dinamo 2 ar fi suferit un infarct. Cei de la Poliția Argeș spun, în legătură cu acest aspect, că doar investigațiile medicale ulterioare pot să demonstreze această situație ”(n.r. Cu privire la șofer, s-a pus problema unui infarct, se confirmă?) S-a pus problema. Se pune problema. Nu există posibilitatea de a fi confirmat în faza asta. El trebuie confirmat în urma unor investigații medicale. Este logic că până la momentul ăsta ele n-au putut fi efectuate”, a spus Florin Popa, purtător de cuvânt IPJ Argeș, pentru FANATIK.

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Unde au fost transportați membrii din staff-ul lui Dinamo 2 răniți în accidentul din Câmpulung Muscel

Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Argeş (IPJ) Argeș a mai transmis, pentru site-ul nostru, informații referitoare la unitățile medicale în care au fost transportați pasagerii răniți în accidentului în care a fost implicat microbuzul lui Dinamo 2. Adulții și copii care au suferit leziuni au ajuns, momentan, la unități sanitare din județul Argeș.

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”Ei au fost duși către trei unități medicale. Vorbim de Spitalul de Urgență Pitești, vorbim de Spitalul Câmpulung, dar și de Spitalul de Pediatrie din Pitești”, a mai punctat același Florin Popa pentru FANATIK.