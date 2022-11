Sofia Vicoveanca, dezvăluiri de Ziua Națională. Și-ar fi dorit să prezinte Vocea României: ”Îmi cunosc măsura”

Sofia Vicoveanca, invitată la emisiunea Generații de distracții de la Pro TV, a vorbit despre ce reprezintă pentru ea ziua de 1 Decembrie. Mai mult, a dezvăluit artista, în exclusivitate pentru FANATIK, acum, de Ziua Națională a României, își poate dezvălui dorința pe care ar fi avut-o cu privire la viața de artist: să fi prezentat Vocea României.

Sofia Vicoveanca și-ar fi dorit să prezinte Vocea României

interprete de muzică populară din România. Ajunsă la 81 de ani, dar sprintenă din cale afară, cu aceeași voce puternică cu care a încântat generații întregi de români, cântăreața a făcut o serie de dezvăluiri în exclusivitate pentru FANATIK.

Astfel, ne-a spus Sofia Vicoveanca, ziua de 1 Decembrie are o însemnătate cu totul și cu totul deosebită pentru ea, mai ales că a fost născută în timpul celui de-al doilea război mondial. De asemenea, ne-a dezvăluit artista simbol a muzicii populare românești, marea ei bucurie este să cânte pentru conaționalii noștri de afară, de Ziua Națională.

În altă ordine de idei, recunoaște , să aibă ocazia să prezinte Vocea României. Doar că, mai spune ea, acum este cam… târziu. Acum însă, se mulțumește să cânte, de Ziua Națională, la emisiunea prezentată de Horia Brenciu și de Iulia Pârlea, Generații de distracții de la Pro TV.

Sofia Vicoveanca: ”Nu îmi fac planuri”

Ce tradiții specifice zonei din care provii respecți?

– Îmi respect zona și întotdeauna am căutat să aduc ce nu se știe, tot ce e mai proaspăt și deosebit. Încerc să mă adaptez vremurilor de acum, dar nu renunț la ceea ce am învățat cândva: a da „Bună ziua!” și a mulțumi celor care, măcar printr-o privire, m-au ajutat. Chiar dacă cineva m-a criticat, nu mă supăr, încerc să văd sursa conflictului și încerc să îl aplanez. E un fel de a fi.

În general, vorbind despre sărbătorile mari care sunt respectate în toate zonele, respect cam toate tradițiile: colinde, preparate specifice. Încerc să le respect pe toate pe care le știu, am grijă să o fac.

Care crezi că sunt atuurile generației din care faci parte?

– Eu am o vorbă: nimeni ca mine și nici eu ca alții. Eu am 63 de ani de cântat, bătuți pe muchie. Așa mi-am croit drumul meu de cântăreață. Nu este fală, poate sună a mândrie. Dacă un coleg de breaslă din altă zonă folclorică a avut o idee asemănătoare cu a mea, eu am avut puterea să renunț. Eu m-am format pe vremea cenzurii.

Aveam nevoie de cântece inedite din zona Bucovinei, care să fie despre bucurie și împlinire, nu jale, dor sau amar. Am cules foarte mult, nu am aruncat casetele de atunci, iar în pandemie le-am reascultat și am 12 cântece noi. Eu nu îmi fac planuri, planurile vin de sus, se întâmplă. N-am stat locului niciodată. Am ce face. Nu am renunțat și nu am neglijat niciodată vreun aspect al vieții mele, iar acesta cred că este principalul atu al generației din care fac parte. Ambiție, voință, persistență.

Sofia Vicoveanca adoră să cânte românilor plecați în străinătate de 1 Decembrie

Care este cea mai specială amintire pe care o ai legată de ziua de 1 decembrie?

– Când am fost prin lume la concerte, undeva unde sunt românii noștri plecați. A fost o bucurie care a dat pe afară. Le-am cântat și am încercat să îi bucur pe cei prezenți. Am foarte multe amintiri, nu știu la care să mă opresc pentru că este o zi sărbătorită de toată lumea și de toți românii.

Ce înseamnă ziua de 1 Decembrie pentru tine?

– Este bucuria noastră, a tuturor românilor. Este România mare. Este a noastră și este normal să ne bucurăm. Îmi aduc aminte de când am mai poposit la diverse evenimente în lume, unde sunt românii noștri care se bucură, strigă, joacă, dar dacă îi privești în ochi… le vezi amarul și dorul. Vin și mă întreabă „Ce e acasă?”. Ei știu mai bine ce e acasă decât mine pentru că sunt atâtea posibilități de a vorbi cu cei dragi.

Hai să ne bucurăm de 1 decembrie și acum! Este o mare bucurie să ne întâlnim și să cântăm melodii din toate zonele folclorice. Mulțumim!

”În România am văzut lumina zilei. Eu sunt o refugiată”

Spune-ne, te rog, două motive pentru care tu iubești România.

– În primul rând, aici am văzut lumina zilei. Eu sunt o refugiată venită din zona Storojineț (zona Cernăuți, în Ucraina de astăzi, n. red.). Tata a plecat în război, a rămas prizonier la ruși. Mama m-a luat în brațe, aveam doi ani și ceva, și ne-am refugiat la loc sigur. Acest lucru m-a format pentru viața de zi cu zi, din toate punctele de vedere. Drumul mi-a fost croit astfel. Aici îmi știu traiul. Eu sunt cea care a adus la lumină tradițiile românești în familia mea. În al doilea rând, cine aș fi eu fără limba română?

Dacă ar fi să prezinți o emisiune sau rubrică la PRO TV, care ar fi aceasta?

– Vocea României, dar nu am de gând să fac așa ceva pentru că sunt la capăt de drum și îmi cunosc măsura.