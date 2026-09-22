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O nouă etapă din SuperLiga, noi scandaluri pe seama arbitrajului. Cel mai răsunător meci din acest punct de vedere a fost , în urma căruia . Cristi Balaj a explicat în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA cum funcționează VAR și ce s-a întâmplat la partida cu pricina.

Cristi Balaj a explicat cum funcționează noul sistem VAR

Cristi Balaj, fostul mare arbitru român, a explicat de ce se ajunge de multe ori la situații tensionante pe teren atunci când se face analiza VAR. Fostul „cavaler al fluierului” a spus cum se trasează liniile în cazul unei faze suspecte de offside. „Sunt faze dificile. Trebuie să înțelegem oarecum. Când apar situații ambigue, opiniile sunt diferite, chiar și în rândul celor care au arbitrat cândva. Nici eu nu se pot pune de acord. Este greu de contestat softul, mai ales când e vorba de offside.

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Lumea trebuie să știe că softul trage liniile, dar punctul de unde pleacă proiecția pe linie este pus de către un om, de arbitrii din camera VAR. După ce analizează cele mai bune unghiuri, aleg locul de unde va fi trasă proiecția, iar softul spune dacă a fost sau nu offside”, a spus inițial Cristi Balaj.

Cristi Balaj a analizat încă o dată fazele controversate din meciul Oțelul – Corvinul 2-3

Ulterior, Cristi Balaj a vorbit din nou despre faza din minutul 73 a partidei Oțelul – Corvinul 2-3, decisivă pentru soarta meciului. Atunci, Antonio Manolache a retrimis cu capul mingea în fața porții, iar Gillard a reluat din apropiere și l-a învins pe Dur-Bozoancă. Asistentul Marius Marchidanu a ridicat imediat fanionul pentru ofsaid, iar reușita nu s-a pus. VAR a intervenit și a analizat faza, decizând că atacantul Corvinului se afla în poziție regulamentară. Rareș Vidican a validat astfel golul de 3-2.

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Cristi Balaj a văzut faza și a considerat inițial că a fost vorba de un offside, însă analiza sa ulterioară a clarificat motivul pentru care nu a fost vorba de o poziție în afara jocului. „(n.r. – faza de la Oțelul – Corvinul 2-3) Ochiometric am spus că a fost offside. Dacă discutăm de meciul de ieri, atunci când vedem imaginea din colțul terenului, din spartele porții, colțul opus tribunei oficiale, vedem că piciorul stâng al apărătorului este dus mult spre propria poartă. Cei din camera VAR au pus punctul la piciorul stâng al apărătorului, iar proiecția de la umărul atacantului a demonstrat că nu este offside.

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Eu ochiometric am văzut că este offside, mai ales că văzusem asistentul că a ridicat steagul. Ei când au vorbit de viciere de rezultat s-au referit la această fază, la acest gol. În minutul 4 este o ciocnire între apărătorul Corvinului și atacantul Oțelului. Se îndreptau spre același loc. Apărătorul Corvinului l-a văzut cu coada ochiului, că sunt șanse mari să se întâlnească, și a ținut corpul mai puternic. Atacantul a intrat și el la rândul lui. Când nu vezi o mână ridicată mai sus, e greu să vii din camera VAR să dai o decizie importantă, pentru că vorbim de penalty. Nu știu dacă era neapărat de cartonaș roșu. Apărătorul avea voie să alerge pe acolo, este și vina atacantului că a intrat în el”, a mai spus Cristi Balaj în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

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Stjepan Tomas riscă să fie demis de la Oțelul

după Oțelul – Corvinul 2-3. Tehnicianul moldovenilor de după fluierul final. Tehnicianul a subliniat că se simte trist pentru întreg fotbalul românesc din cauza arbitrajului. „În primul rând, trebuie să vorbesc despre arbitraj. Sunt foarte dezamăgit de greșelile lor. Noi muncim din greu, toată săptămâna, și din cauza unei greșeli… Sunt foarte trist pentru fotbalul românesc, pentru viitorul lui. Azi am văzut că arbitrii au făcut multe greșeli.

Sigur că trebuia dictat ofsaid. Am văzut pe cameră. Mulți oameni din Croația m-au sunat și au spus 100% ofsaid. Plus că tușierul a dat și el ofsaid. Nu știu la ce s-au uitat, decizia a fost o surpriză. Arbitrul nu s-a dus la monitor să verifice decizia”, a spus Stjepan Thomas după eșecul suferit.