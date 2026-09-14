ADVERTISEMENT

Sofya, soția lui Joyskim Dawa (30 de ani) de la FCSB, a fost prezentă luni seară pe Arena Națională pentru a-și urmări partenerul la treabă în meciul cu Petrolul Ploiești, scor 2-2, disputat în cadrul etapei cu numărul 9 din SuperLiga. Fundașul central camerunez a fost titular în această partidă, în tandem cu Batubinsika, după cum

Sofya, soția lui Joyskim Dawa, femeia care a atras toate privirile la FCSB – Petrolul

În trecutul nu foarte îndepărtat, (68 de ani). Inițial, femeia a transmis în spațiul public faptul că, în viziunea sa, ar fi mai bine pentru soțul său dacă s-ar transfera la o altă echipă, una din afara României. În mod evident, această poziționare l-a iritat destul de tare la acel moment pe patronul de la FCSB.

ADVERTISEMENT

Cum a intrat Sofya Dawa în conflict cu Gigi Becali

Cel care, după ceva timp, când s-a zvonit că , a folosit această chestiune pentru a face o serie de declarații controversate la adresa acesteia. „Minciuni! Se cam știa că ea e cam recalcitrantă. Ea a fost și cu treaba aia că nu mai vrea să stea în România, în București. El e un băiat bun. Oricât de băiat bun, când e una care te macină la cap, te mai enervezi și îi mai scapi câte o «domestică». Când te bate la cap, «țaca-țaca», îi mai scapi și câte o «domestică». Nu am zis că nu îl iubește. Pentru că i-a luat apărarea a primit răsplată, iubirea lui.

Pentru ce a făcut, probabil, acolo, a fost cicălitoare, a primit o «domesticire». Ce treabă să aibă poliția? Ea nu a făcut plângere. Nu a fost ceva grav. Ea e cicălitoare și i-o fi plesnit vreuna. Noi știam că ea e cicălitoare. El e un băiat extraordinar. Altfel spuneam că nu e admisibil așa ceva. El e foarte bun. Dar dacă îți macină una capul, îi scapi vreuna. Eu nici nu o cunosc. Eu ce știu din bârfe. De la televizor, ce s-a mai dat așa”, a spus Gigi Becali la momentul respectiv, citat de

ADVERTISEMENT

Sofya Dawa a negat că ar fi fost agresată de fotbalistul de la FCSB

În perioada respectivă, Sofya Dawa a negat că ar fi fost lovită de către soțul său, prin intermediul unui mesaj publicat pe rețelele de socializare: „Tot ce se spune e doar fake news. Dawa nu m-a atins niciodată și nici nu m-a tratat greșit. Vă rog, nu îmi mai atacați familia tot timpul, ceea ce se întâmplă de câteva luni încoace. Și lăsați-ne în pace cu minciunile voastre!”.

ADVERTISEMENT

De asemenea, cu altă ocazie, când fundașul central de la FCSB a fost victima unor abuzuri de natură rasială, Sofya a simțit nevoia să îi ia apărarea partenerului său de viață, tot prin intermediul rețelelor de socializare: „Mergeți și citiți din nou Biblia, pentru că rasismul și pariurile sunt păcate. Am spus ce am spus, nu îmi pare rău. Oh, și ați face bine să verificați cui trimit mesaje iubitele voastre, pentru că pare că româncele și-ar dori să fie cu negrul meu”.