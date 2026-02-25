Sold out! Biletele pentru UTA – FCSB, meciul care poate trimite campioana în play-out, s-au epuizat în câteva ore!

ADVERTISEMENT

urmează să aibă meci direct duminică, de la ora 21:00, în runda cu numărul 29 a SuperLigii, penultima a sezonului regulat. Interesul din partea suporterilor este unul foarte ridicat și, din câte se pare, arena Francisc Neuman urmează să fie plină la startul confruntării.

Câte bilete s-au vândut pentru meciul dintre UTA și FCSB. Număr uriaș bifat în primele 30 de minute

UTA a pus astăzi în vânzare biletele pentru meciul contra celor de la FCSB și interesul din partea fanilor a fost unul uriaș. Conform informațiilor obținute de FANATIK, se pare că în primele 30 de minute s-au vândut toate cele 5000 de tichete scoase către comercializare în online. Aceasta este dovada că fanii consideră partida a fi una crucială și doresc să fie alături de elevii lui Adrian Mihalcea.

De la ora 15:00 au fost deschise și casele de bilete de la stadion, iar și acolo a continuat să fie un interes extrem de mare din partea suporterilor. Cele 5000 de bilete rămase de vândut s-au epuizat și ele, iar astfel, la ora de start a confruntării urmează să fie peste 10.000 de oameni pe stadion.

FCSB a jucat ultimul meci din SuperLiga, cu Metaloglobus, câștigat cu 4-1, în prezența unei asistențe extrem de scăzute. Doar 2456 de suporteri au fost pe Arena Națională din București.

Miză uriașă la duelul dintre UTA și FCSB. Ultima speranță de calificare în play-off pentru cele două echipe

Ambele formații au o miză foarte importantă înainte de duelul direct. Atât UTA, cât și FCSB, își joacă ultima șansă de calificare în play-off. Dacă nu vor învinge, atunci și din punct de vedere matematic vor fi ieșiți din calcule. Arădenii încep meciul cu 42 de puncte, în timp ce bucureștenii au 43 de puncte, iar ocupanta locului 6, FC Argeș, are 46 de puncte și un meci pe terenul celor de la Dinamo.

În tur, a obținut o victorie clară, 4-0, datorită unor goluri venite de la Daniel Bîrligea, Florin Tănase, Darius Olaru și Mamadou Thiam. Totuși, a urmat o revanșă pentru arădeni, în grupele Cupei României. Acolo trupa condusă de Adi Mihalcea s-a impus cu 3-0 după golurile lui Marius Coman, Valentin Costache și Dino Alomerovic.