Sport

Sold-out la Gloria Bistrița – FCSB, cu 3 zile înainte de meci. Câți fani vin la stadion

Bogdan Ciutacu
27.10.2026 | 00:33
Soldout la Gloria Bistrita FCSB cu 3 zile inainte de meci Cati fani vin la stadion
EXCLUSIV FANATIK
S-au terminat biletele! Interes major pentru Gloria Bistrița - FCSB. Foto: Colaj FANATIK.
FCSB se deplasează la Bistrița pentru al doilea meci din grupele Cupei, contra Gloriei. Biletele pentru această partidă au fost deja epuizate.
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După 4-1 cu rivala Rapid în campionat, FCSB va juca în deplasare cu Gloria Bistrița în a doua etapă a grupelor Cupei. Suporterii vor să fie alături de echipa lui Laurențiu Reghecampf pentru un nou succes de la revenirea sa la echipă, iar biletele au fost epuizate deși partida se joacă peste 3 zile.

Sold-out la Gloria Bistrița – FCSB

Nu mai puțin de 38.353 de suporteri au asistat la confruntarea din etapa a 13-a dintre FCSB și Rapid, depășind precedentul record, stabilit la partida Universitatea Craiova – FCSB 5-0 (în fața a 27.696 de spectatori). Fanii „roș-albaștrilor” au făcut spectacol și în timpul meciului, dar și după fluierul final. Acum, cu doar 3 zile înaintea meciului din deplasare cu Gloria Bistrița, în Cupă, FANATIK a aflat că biletele au fost epuizate. Suporterii merg în număr mare pe stadionul „Jean Pădureanu”, a cărui capacitate maximă este de 7.800 de locuri, să fie alături de Laurențiu Reghecampf și elevii săi în ceea ce poate fi un nou succes de la revenirea sa pe banca echipei bucureștene.

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De la startul celui de-al 3-lea mandat la FCSB, Laurențiu Reghecampf a bifat următoarele rezultate: FCSB – Oțelul 1-0, FC Voluntari – FCSB 1-2 și FCSB – Rapid 4-1. În prima etapă din grupele Cupei, când FCSB era pregătită încă de Marius Baciu, bucureștenii câștigau cu 5-0 pe terenul lui FC Argeș. După meciul cu Gloria Bistrița, FCSB va juca în ultima etapă acasă cu Csikszereda (pe 2 decembrie). În grupa C, din care fac parte FCSB, FC Argeș, Gloria Bistrița și Csikszereda, se mai află și FC Bihor și Corona Brașov.

Istoricul lui Laurențiu Reghecampf în Cupă

În primul sezon la FCSB (2012/2013), Laurențiu Reghecampf își ducea echipa până în optimi. Concordia Chiajna elimina formația „roș-albastră” cu 4-3 după loviturile de departajare. În sezonul următor, tot cu „Reghe” pe bancă, FCSB juca finala cu Astra, pe care o pierdea tot la loviturile de pedeapsă (2-4). Al doilea mandat al lui Laurențiu Reghecampf la formația bucureșteană venea, din nou, fără acest trofeu. FCSB era eliminată în semifinale de Dinamo în sezonul 2015/2016, iar stagiunea următoare părăsea competiția în optimi după 5-6 la penalty-uri cu CS Mioveni.

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Nici la Universitatea Craiova, în primul sezon petrecut pe banca echipei din Bănie (2021/2022), nu a avut succes. Oltenii erau eliminați în semifinale de Sepsi, echipa care avea să pună mâna pe trofeu în acea ediție. De altfel, Laurențiu Reghecampf nu are nicio Cupă a țării în palmaresul său, indiferent de echipa pe care a antrenat-o. El a câștigat, în schimb, mai multe campionate, Supercupe și Cupe ale Ligii. FCSB reușea să adjudece ultima dată acest trofeu la capătul sezonului 2019/2020.

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Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
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