Soldații lui Putin, șantajați să intre în armată, păcăliți să plece la război. Poveștile dramatice ale unor „militari cu contract”

Nu știm cu exactitate câți militari a pierdut deja Rusia în Ucraina, scrie , pentru că diferite surse dau cifre diferite, dar oricare ar fi adevărul, pierderile sunt teribile, mai ales că Ministerul Rus al Apărării nu confirmă, dar nici nu infirmă, cifrele anunțate de Ucraina. Și asta la mai puțin de o săptămână de la începutul „operațiunii speciale” (denumirea obligatorie, în presa rusă, a invaziei lui Putin).

O discuție cu mama unui soldat și cu bunica altuia a fost revelatoare, scrie Irina Tumakova, reporter al unuia dintre foarte puținele ziare de opoziție de la Moscova. Băieții lor sunt angajați în armată, cu contract, dar niciunul nu și-a terminat stagiul de instruire. „Și atunci cum să te aștepți ca astfel de «războinici» să lupte? Și pentru ce? De ce să fie răniți sau să moară într-o țară despre care până ieri chiar și președintele Putin spunea că este «sora» Rusiei?”, se întreabă, retoric, autoarea.

Soldații lui Putin, păcăliți să intre în armată

În mod surprinzător pentru condițiile impuse de regimul , cele două femei au avut curajul de a spune numele acestor băieți trimiși la război cu armta neterminată, și asta pentru că se tem foarte tare pentru viața băieților. Iar comandanții soldaților refuză să le răspundă la orice fel de întrebare.

Pavel Abramov este fiul unei profesoare de engleză și franceză și este înrolat cu grad de caporal într-o divizie motorizată. Este absolvent al Universității de Stat din Moscova și a fost încorporat imediat după ce a terminat facultatea, chiar dacă avea platfus și probleme de sănătate.

„Este un băiat citit, cu un vocabular bogat, fascinat din copilărie de cărțile lui Ernst Junger și Eric Maria Remarque, și repeta mereu o frază dintr-un film: Chiar există o astfel de profesie – să-ți apere patria-mamă”, povestește mama sa. Astfel că, atunci când a fost chemat la recrutare, nu a încercat să scape de armată. Odată încorporat, a fost dus din regiunea Riazan, unde copilărise, în estul îndepărtat al Federației Ruse. Dar acolo, mai povestește mama soldatului, și-a schimbat părerea despre „apărarea patriei” ca profesie. Doar că era prea târziu, și a fost nevoit să semneze un contract”, spune Elena Abramov.

Semnezi contractul sau mergi la „diribau”

„De fapt, toți cei care refuză se semneze contractul cu armata sunt trimiși la „takelajku” (corespondentul românescului „diribau”, un fel de batalion disciplinar, dar fără condamnare – n.red.), unde sunt puși să care, toată ziua, lăzi cu muniție, mai povestește mama lui Pavel Abramov. Și cei mai mulți nu rezistă la acest tip de „instrucție”, așa că semnează contractul cu armata pentru a reveni la condițiile normale de armată. „Fiul meu a avut probleme atât de mari cu durerile de spate încât a ajuns la spital.

Iar acolo a decis că nu vrea să se mai întoarcă la „takelajku”, așa că a semnat contractul de militar angajat. În plus, odată ce semnau aceste hârtii, militarilor cu contract li se promitea o soldă de 45.000 de ruble, un venit decent față de cel al unui profesor, cum sunt eu, care primesc salariul minim pe economie. Așa că fiul meu a semnat, dar cu dorința să scape cât mai repede de armată”, mai spune femeia.

Caporalul Pavel Abramov a semnat, în septembrie 2021, un contract pe doi ani. Dar, deși i s-au promis 45.000 de ruble, a primit doar 27.000. Bani pe care soldații îi primesc doar dacă trec testele medicale periodice, altfel salariul le scade cu 5.000 de ruble. Și, în plus, li se rețineau mereu bani pentru diverse reparații la cazarmă, sau pentru combustibil, sau pentru orice altceva.

Și, după mai puțin de un an, băiatul a ajuns să facă parte din trupele care au invadat Ucraina. Până atunci, mama lui Pavel nu a știut unde îi este copilul, ce se întâmplă cu el, dacă este sănătos sau dacă, măcar, mai este în viață.

„Fiul meu a fost păcălit”

„Fiul meu a fost păcălit”, repetă mama mereu, obsesiv.

„Pavel făcea armata în Districtul Militar Est, mai povestește Elena Abramova, în teritoriile Primorski, Habarovski, Amur, Transbaikalia, dar în ianuarie a fost trimis la Briansk, pentru exerciții. Drumul din estul îndepărtat al Rusiei până în partea cea mai vestică a țării a durat două săptămâni. La începutul lunii februarie au ajuns la Briansk”.

Soldații cu contract au voie să vorbească la telefon cu familiile, așa că Pavel a vorbit cu mama sa zilnic. Elena a aflat, astfel, că a ajuns la Briansk, unde a stat patru ore, timp în care au fost ținuți în mașini, apoi mutați, cu trenul, în . A citit în ziare că sunt exerciții comune cu armata bielorusă și nu s-a îngrijorat mai mult decât de obicei.

„În Belarus, fiecare unitate și-a ocupat poziția la granița cu Ucraina”, mai spune Elena. Unii lângă Pripiat, alții lângă Gomel, chiar lângă graniță. Acolo au locuit în corturi militare. Au vorbit mai puțin, doar câte un minut pe zi, pentru că roamingul e scump. Iar mama se bucura că-i aude vocea. Pe 7 februarie au început exercițiile, iar în acea zi Pavel nu doar că și-a sunat mama, dar i-a și spus că este complet demoralizat.

Elena a încercat să-și liniștească fiul, dar nici ea nu-și mai găsea locul de îngrijorare. Exercițiul militar ar fi trebuit să țină până pe 20 februarie, dar Pavel i-a spus mamei sale că au terminat mai devreme, pe 16. Când auzea la știri că Occidentul vorbește despre o invazie iminentă a Ucrainei, femeia râdea de ușurința cu care Vestul a fost prostit.

„Uite cum mint occidentalii, ce propagandă face Vestul”

„Asta este, mamă, am terminat, ne întoarcem acasă”, i-a spus Pavel, povestește Elena. Ea își mai amintește că se uita la știri și spunea „e bine, uite cum mint occidentalii, ce propagandă face Vestul, despre ce fel de operații militare vorbesc? Dar pe 16 februarie, fiul său și colegii lui nu au plecat spre est. Nici pe 17. «Brăduțule, l-am întrebat, voi unde trăiți?»”, mai spune Elena. „Dormim în mașini”, i-a răspuns băiatul.

Pe 18 februarie, Pavel i-a spus mamei sale că au început să-și monteze corturile din nou și că li s-a spus că exercițiile se vor prelungi. Iar femeia a crezut asta, pentru că asta se spunea în presă. „Așa că gândeam, ei bine, s-au prelungit exercițiile, ce e așa de groaznic în asta?”, mai spune femeia. Și băieții reușeau să să-și ascundă telefoanele și să comunice online cu familiile și să citească știrile. Și aflau că occidentul spune că va fi, cu siguranță, război. „Când am vorbit cu fiul meu, i-am spus: Da, Pavel, ei spun asta, și noi râdem de ei”.

Dar pe 21 februarie, unitatea lui Pavel Abramov a fost deplasată și mai aproape de frontiera cu . „Iar când am citit în presă că serviciile de informații britanice spun că atacul va începe în 48 de ore, i-am spus băiatului: «Fiule, ei doar mint pentru a crea tensiune»”. Dar pe 22 februarie, Pavel i-a spus mamei sale că au ajuns la doar doi sau trei kilometri de granița cu Ucraina, că văd deja țara vecină cu ochiul liber.

Ordine bizare. „Mamă, te iubesc, dacă auzi c-am fost îngropat, nu crede imediat!”

„Pe 23 februarie m-a sunat târziu, pe la 10 noaptea”, povestește Elena cu un nou în gât și vocea sfârșită. „Din felul în care îmi vorbea am înțeles că toată lumea este în stare de șoc”.

„Și mi-a spus: «Mamă, ne-au adunat și ne-au spus că am trecut ilegal granița Belarusului și că ordinul nostru de deplasare era pentru Briansk, și că am îndrăznit să ne părăsim zona fără nicio permisiune. De acum încolo, ni s-a spus, nu mai avem nimic de-a face cu armata Rusiei, suntem dezertori». Asta le-au spus comandanții. Am vorbit cu alte mame, și ele au aflat același lucru. Li s-a mai spus, de asemenea, că nu vor mai primi niciun fel de bani, pentru că au nesocotit ordinele și au plecat de la Briansk fără permisiune. Cum vine asta că au plecat fără permisiune? Cine i-a trimis la exerciții în Belarus? Pe ce bază au făcut exercițiul comun cu militarii bieloruși?

Și au început să le spună că-i așteaptă închisoarea militară, așa că mai bine ar merge în Ucraina. Băiatul mi-a spus la telefon: «Mamă, suntem trădați!»

Nu am dormit toată noaptea. Încercam să mă conving că așa ceva nu poate fi adevărat. Dar când m-a sunat dimineața devreme, la telefon se auzeau deja avioane și îmăușcături: «Mamă, ne-au urcat în mașini, plecăm. Te iubesc, dacă auzi c-am fost îngropat, nu crede imediat, verifică bine mai întâi». Și de atunci nu mai știu nimic despre fiul meu. Și nimeni nu mai știe nimic despre copiii din armată, pentru că ei n-au mai sunat”.

Novaia Gazeta notează că a reușit să găsească toate confirmările posibile într-o astfel de situație: istoricul apelurilor telefonice, apelurile către procuratură și către comandantul fiului său și o fotografie a pașaportului său.

Orfanul păcălit de Armata lui Putin

Cu Alevtina Rostovțeva, bunica lui Evgheni Rostovțev, e și mai greu de vorbit, spun ziariștii Novaia Gazeta. Plânge, se îneacă, merge foarte greu. Povestește că Jenia (hipocoristic de la Evgheni) este orfan, că mama sa a murit când el avea doar 7 ani, iar de atunci a fost crescut de bunică. Bătrâna nu știe să folosească un calculator, nu știe ce să facă pentru a-și găsi nepotul, așa că a apelat la Elena Abramova pentru a o ajuta, care acum caută doi băieți în loc de unul singur.

„Jenia, din câte înțeleg, a fost, de asemenea, „convins” să semneze contract cu armata”, spune Elena. Dar acesta i-a spus bunicii sale că vrea foarte tare să părăsească armata. El și-a sunat bunica mai rar decât fiul meu pe mine, iar ultima dată când au vorbit a fost pe 22 februarie.

Evgheni Rostovțev a trăit alături de bunica sa în regiunea Perm, și a învățat la școala tehnică din Kirov să devină mecanic de tren. În octombrie 2020, când avea 18 ani, a fost luat în armată. „A petrecut trei zile la Perm, iar apoi comandantul din Ussuriisk a venit și l-a luat acolo”, povestește bunica. I s-a propus să fie făcut șofer pe o mașină militară și convins să semneze un contract, deși băiatul nu era prea entuziasmat de perspectivă, dar s-a lăsat convins de banii care i s-au promis.

Bunica nu-și amintește ce salariu i s-a promis exact, dar spune că ar fi fost o sumă îndestulătoare pentru costul traiului în regiunea Perm. Bătrâna își mai amintește că salariul ar fi depins de arma la care ajunge, mai puțin la lansatoarele de grenade, mai mult la infanteria motorizată. „Dar, până la urmă, salariul a fost mic, întâi 18.000, apoi 24.000, adică mult sub ceea ce i s-a promis”, mai spune bunica.

Sărăcie, minciuni și chete pentru combustibil

„Trăia în cazarmă, dar era foarte întuneric acolo, așa că a mers să locuiască în apartamentcu un prieten, pentru care plătea 5.000 de ruble. Uniforma trebuia să și-o cumpere din banii lui, la fel și alte efecte, și tot timpul li se cereau bani pentru diverse lucruri, de la afișe la combustibili. Așa că nu-i ajungeau banii, trebuia să-l mai ajut și eu. Și mi-a spus: «Bunico, sunt așa de sătul de toate astea, abia aștept să îmi închei contractul». Dar din anumite motive, n-a putut face asta”.

La începutul lunii ianuarie, Jenia și-a sunat bunica și i-a spus că vor merge în Belarus pentru exerciții. În februarie, a aflat dintr-un mesaj text – pentru că băiatul nu-și permitea să vorbească în roaming – cî este tot în Belarus. Dar nu poți spune multe într-un SMS, iar bunica nici nu mai vede bine.

„I-am scris: «Jenia, unde ești, cum ești?» Și mi-a răspuns: „Sunt la concert”. Ce concert? Înainte de asta îmi scrisese că este în Belarus, foarte aproape de granița cu Ucraina. De atunci nu mai știu nimic despre el. Elena încearcă să mă ajute, și ea își caută băiatul, așa că îl caută și pe nepotul meu. Poate datorită vouă voi afla ceva despre el”, încheie bătrâna.