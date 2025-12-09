Sport

Solicitare incredibilă înainte de partida din Champions League! „Clubul gazdă și UEFA au evaluat riscul”

Clubul Slavia Praga a făcut o solicitare neobișnuită înainte de partida pe care cehii o vor disputa pe terenul lui Tottenham în UEFA Champions League.
Bogdan Mariș
09.12.2025 | 22:10
Solicitare incredibila inainte de partida din Champions League Clubul gazda si UEFA au evaluat riscul
UEFA a primit o solicitare neașteptată înainte de un meci din Champions League. FOTO: colaj Fanatik
Tottenham și Slavia Praga se întâlnesc la Londra marți seară în etapa a șasea a fazei ligii din UEFA Champions League, iar clubul ceh a făcut o solicitare neașteptată către forul european: mutarea unui fanion de la colțul terenului, deoarece acesta era dedicat comunității LGBTQ+.

Solicitare incredibilă înainte de Tottenham – Slavia Praga

Proud Lilywhites, grupul oficial de suporteri LGBTQ+ al celor de la Tottenham, a anunțat printr-un comunicat faptul că fanionul dedicat acestei comunități a fost mutat din colțul de nord-est al stadionului, apropiat de sectorul oaspeților, în colțul de sud-vest, la solicitarea clubului Slavia Praga, care a notificat UEFA că fanionul ar putea fi vandalizat de fanii oaspeților.

„Clubul Slavia Praga și-a exprimat îngrijorarea cu privire la faptul că unii dintre suporterii echipei ar putea să distrugă fanionul sau să provoace dezordine dacă acesta va rămâne la locul său obișnuit. Odată ce un club oaspete avertizează cu privire la o posibilă problemă de siguranță, UEFA și clubul gazdă sunt nevoite să evalueze riscul și să acționeze. Rezultatul este că steagul va fi relocat în această seară”, au transmis aceștia, conform The Guardian.

Reacție dură după solicitarea făcută de Slavia Praga: „Să fim onești”

Apoi, organizația de suporteri a condamnat clubul Slavia Praga pentru solicitarea făcută înainte de partida din etapa a 6-a a UEFA Champions League. „Să fim onești în legătură cu însemnătatea acestui lucru. Riscul aici nu este fanionul. Este reacția unui număr redus de suporteri ai oaspeților. Este dezamăgitor și ne aduce din nou aminte de ostilitatea la care fanii LGBTQI+ sunt supuși în fotbalul european.

În această seară, fanionul va flutura în continuare, va fi văzut. Și mesajul nostru rămâne același. Aceasta este casa noastră, comunitatea noastră își are locul aici. Nicio echipă oaspete nu poate schimba asta”, se arată în comunicatul emis de grupul de suporteri.

Tottenham, parcurs pozitiv în UEFA Champions League

Tottenham a strâns 8 puncte din primele 5 partide disputate în faza ligii. Londonezii au debutat cu un succes, 1-0 contra lui Villarreal, după care au înregistrat două remize dezamăgitoare, 2-2 cu Bodo/Glimt și 0-0 cu AS Monaco. Apoi, echipa antrenată de Thomas Frank a obținut un nou succes, 4-0 cu FC Copenhaga, dar seria neînvinsă s-a oprit în etapa precedentă, odată cu eșecul suferit pe terenul lui PSG, 3-5.

Fundașul român Radu Drăgușin se apropie de revenirea pe gazon, fiind implicat recent în mai multe meciuri amicale, însă nu va avea drept de joc în Champions League până în faza eliminatorie, deoarece nu a fost trecut pe lista UEFA în vară de către cei de la Tottenham.

