Solskjaer, nemulţumit de Gary Neville, care susţine protestele fanilor: „Anumiţi indivizi nu ajută prea mult“

Ole Gunnar Solskjaer este nemulţumit de rolul pe care fostul lui coechipier Gary Neville îl joacă în prostestele fanilor la adresa patronilor lui Manchester United. Deşi nu a făcut nicio declaraţie directă la adresa lui Neville, antrenorul „diavolilor“ a lăsat să se înţeleagă că nu îi convine deloc atitudinea fostului fundaş.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Gary Neville a susţinut protestele fanilor lui Manchester United

Gary Neville, alături de Ole Gunnar Solskjaer, a făcut partea din marea echipă a lui Manchester United condusă de sir Alex Fergusson. Între timp, fostul fundaş a devenit expertul televiziunii Sky şi a criticat în dese rânduri patronatului clubului său de suflet, mai ales în problema Superligii Europene, proiect în care United a fost implicată, dar s-a retras între timp.

Suporterii lui Manchester au protestat în masă, iar duminică au provocat amânarea meciului cu Liverpool din Premier League. Gary Neville este văzut ca o persoană care alimentează permanent furia fanilor, iar Solskjaer şi ceilalţi membri ai staffului, care la rândul lor s-au declarat împotriva proiectului Superligii, şi-ar dori ca acesta să-şi mai domolească discursul, scrie presa din Marea Britanie.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Gary Neville a fost pe Old Trafford duminică, în calitate de expert Sky, atunci când fanii au făcut imposibilă desfăşurarea partidei de campionat contra marii rivale Liverpool. Mai mult, fostul fundaş a apărat dreptul suporterilor de a protesta.

„Cred că toţi fanii fotbalului ar trebui să se unească şi să sprijine acţiunea suporterilor lui United, întrucât ceea ce a făcut familia Glazer în urmă cu două săptămâni (n.r. – participarea la lansarea Superligii Europene) reprezintă un pericol pentru fotbalul englez“, a spus Gary Neville la microfonul Sky.

ADVERTISEMENT

Solskjaer, nemulţumit de rolul lui Gary Neville în protestele fanilor: „Anumiţi indivizi nu ajută prea mult“

De partea cealaltă, Solskjaer îndeamnă la calm, mai ales că echipa sa luptă pentru cucerirea trofeului Europa League. Înaintea returului cu AS Roma, norvegianul a precizat la conferinţa de presă: „După cum am spus, este în drepturile omului libertatea de protesta, de a te face auzit, dar trebuie să se facă în mod paşnic. Atunci când se depăşeşte o anumită limită, invadarea terenului, a vestiarelor, lucrurile merg prea departe şi nu e un lucru bun. Iar anumiţi indivizi nu ajută prea mult în acest sens (n.r. – referire la Gary Neville), dar acesta este un alt aspect“.

„A fost o zi dificilă (n.r. – duminică, atunci când fanii au invadat stadionul) pentru noi. Am fi vrut să jucăm, să o batem pe Liverpool, pentru suporterii noştri. Pentru că asta e meseria noastră, să facem performanţă, să obţinem rezultate bune. Asta e preocuparea jucătorilor şi a mea.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Am spus şi înainte de joc, trebuie să ascultăm, trebuie să auzim vocea fanilor, este dreptul fiecăruia să protesteze, dar să o facă în mod civilizat, paşnic. Din păcate, dacă pătrunzi cu forţa, dacă sunt poliţişti răniţi, s-a mers prea departe. Când lucrurile scapă de sub control ca acum, nu mai este vorba despre exprimarea unor opinii, ci e o chestiune care ţine de poliţie“, a mai spus Solskjaer.

Manchester United întâlneşte AS Roma în returul semifinalelor Europa League. În tur, englezii s-au impus pe teren propriu cu scorul de 6-2 şi sunt foarte aproape de ultimul act, unde vor juca împotriva câştigătoarei dintre Arsenal şi Villarreal. În campionat, meciul contra lui Liverpool, amânat după protestele suporterilor, a fost reprogramat pentru 13 mai.

ADVERTISEMENT