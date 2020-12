Solstițiu de iarnă 2020. Astăzi, 21 decembrie 2020, este cea mai scurtă zi din an

Iarna astronomică începe astăzi, 21 decembrie, cu solstițiul de iarnă care marchează debutul acestui anotimp.

Solstițiul se va produce la ora 12:02, așadar 21 decembrie e cea mai scurtă zi din an. De marți, 22 decembrie, durata zilelor va începe să crească.

În acest an, solstițiul e dublat de un fenomen astronomic rar, mai exact conjuncția planetelor Jupiter și Saturn.

Solstițiu de iarnă, 21 decembrie 2020

„Solstiţiul de iarnă are loc luni, 21 decembrie, la ora 12.02, durata zile fiind de 8 ore şi 50 minute, iar durata nopţii are valoarea maximă, de 15 ore şi 10 minute, pentru Bucureşti. În această seară are loc și alinierea planetelor, când Jupiter şi Saturn se vor apropia şi vor putea fi văzute ca un astru dublu”, poitrivit Observatorului Astronomic.

Solstițiul coincide cu mai multe sărbători păgâne pe care este bazată și sărbătorirea Crăciunului la creștini. Cea mai veche astfel de sărbătoare din lume, denumită Yule, are o vechime de mii de ani.

De la solstițiu, durata zilelor va crește continuu, iar cea a nopților va scădea. Până la echinochțiul de primăvară din 20 martie (ora 11:37), durata zilei va crește până va deveni egală cu noaptea.

SOLSTÍȚIU, solstiții, s. n. Fiecare dintre cele două momente ale anului când Soarele se află la cea mai mare înălțime față de ecuator; datele calendaristice corespunzătoare acestor momente (21 iunie și 22 decembrie), marcând ziua cea mai lungă, respectiv, cea mai scurtă din an. – Din lat. solstitium, fr. solstice.

Totodată, în acest an 21 decembrie va marca conjuncția unică dintre planetele Saturn și Jupiter. „Marea conjuncție” dintre Jupiter și Saturn va avea loc pe 21 decembrie 2020, dată care coincide cu solstițiul de iarnă și se va repeta în 2080.

Observatorul Astronomic anunță că acest fenomen rar va fi vizibil de pe cerul României între 17:00 și 19:00.

