Soluția cu care poți să salvezi o orhidee ofilită. Conține două ingrediente ieftine pe care le ai în casa ta, care costă doar 1.65 de lei în magazine

Orhideea este o plantă care se găsește în casa multor persoane. Acestea o adoră fiindcă emană o mireasmă plăcută și oferă un decor aparte interiorului locuinței. Pentru a-și păstra aspectul deosebit și pentru a avea un miros suav, această floare trebuie întreținută corespunzător.

Cum poți ”reînvia” o orhidee ofilită

adică o dată la două zile, iar cantitatea de apă nu trebuie să fie foarte mare. În caz contrar, rădăcinile plantei se vor îneca și se instalează procesul de degradare. Nu uita de schimbarea periodică a pământului și de îngrășământ.

ADVERTISEMENT

Îngrășământul are nutrienții necesari pentru dezvoltarea orhideei, mai ales dacă este unul natural, adică sub formă de coji de nuci, coji de ouă, coji de ceapă, cenușă sau infuzie de urzici. În plus, orhideea își va păstra aspectul colorat și dacă va avea parte lumină naturală, provenită de la soare.

Totuși, dacă observi că orhideea începe să se ofilească, deși ai respectat toți pașii vitali, poți apela la un ingredient care se găsește într-un supermarket renumit din România și care costă 1, 65 lei. Află că

ADVERTISEMENT

Pentru revitalizarea florii, scorțișoara se combină cu apă într-un vas curat. O cantitate de 500 de mililitri de apă călduță va fi suficientă. Amestecați totul după care lăsați soluția timp de 10-15 minute pentru a permite scorțișoarei să-și elibereze din proprietăți.

Scorțișoara este renumită pentru proprietățile sale antifungice, antibacteriene și antioxidante. Drept urmare, așa se dovedește a fi de mare ajutor în ”însănătoșirea” orhideei sau a oricărei plante. Ingredientul salvează și rădăcinile de la putrezire.

ADVERTISEMENT

Scorțișoară cu apă caldă, soluție hrănitoare pentru orhidee

Înainte de aplicarea apei amestecate cu scorțișoară verifică starea rădăcinilor. Dacă sunt afectate de putrezire atunci trebuie să le tai cu un instrument sterilizat. Următorul pas presupune să introduci rădăcinile sănătoase în soluție și să le lași scufundate timp de jumătate de oră.

Odată expirate cele 30 de minute, se scoate planta și se va lăsa să se usuce într-un loc bine ventilat. Replantează orhideea într-un substrat aerat și ud-o cu moderație pe parcursul a câteva zile. Nu uita să-i asiguri lumină solară.

ADVERTISEMENT

Mai află despre scorțișoară că protejează orhideea de toate bacteriile dăunătoare și că este un real stimulent pentru regenerare. După câteva zile de la utilizarea ingredientului vei observa cum floarea își recapătă vitalitatea și îți oferă aceeași mireasmă plăcută în casă.