Soluția găsită de ANRE pentru ca românii să evite facturile uriașe la gaz și curent. Cum vor fi date, de fapt, alertele la depășirea consumului. Marea problemă a măsurii

Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) pregătește o schimbare care ar putea schimba modul în care românii își gestionează consumul de energie. Vorbim despre un sistem de notificare „early warning” (avertizare din timp) prin care clienții vor fi alertați atunci când se apropie limita de consum stabilită prin contract. Măsura e inspirată din alte industrii, dar ridică deja întrebări serioase legate de aplicabilitate și impactul real.

ANRE vrea ca furnizorul de curent sau gaz să îți spună când te apropii de limita de consum. Cum va funcționa noua măsură

Pe scurt, ideea este simplă: fiecare consumator are, în contractul de furnizare, o convenție de consum. Aceasta reprezintă o estimare lunară a energiei pe care ar urma să o consume. De exemplu, dacă ai stabilit împreună cu furnizorul că vei consuma 100 kWh într-o lună, sistemul ar urma să te anunțe în momentul în care ajungi la 80% din acest prag.

Notificarea ar veni fie prin SMS, fie prin e-mail, fie direct în aplicația furnizorului, exact ca în cazul alertelor de roaming sau de trafic de date din telefonia mobilă, a aflat FANATIK de la reprezentanții ANRE. Practic, la un anumit punct al consumului, consumatorul va primi un mesaj de tipul „La data X, ați atins 80% din consumul estimat pentru luna în curs”.

Președintele ANRE dezvăluie, pentru FANATIK, când va fi pus în dezbatere publică noul regulament pentru furnizorii de energie

Mecanismul, potrivit celor de la ANRE, nu este gândit ca o sancțiune, ci ca un instrument de conștientizare. Ideea din spate este ca utilizatorul să aibă timp să reacționeze: să reducă consumul, să fie mai atent la utilizarea energiei și să evite, desigur, surprizele neplăcute de pe factură. Sistemul vine într-un context în care mulți români se confruntă cu facturi imprevizibile. Deși există posibilitatea transmiterii indexului în fiecare lună, nu există, în acest moment, un mecanism standardizat prin care consumatorul să fie avertizat în timp real că depășește estimarea inițială. Noua măsură ar urma să schimbe acest lucru.

Președintele ANRE, Eugen Niculescu, a explicat, în exclusivitate pentru FANATIK, că instituția pregătește modificarea regulamentului de furnizare pentru a introduce această obligație în sarcina furnizorilor. Până la finalul lunii aprilie, documentul privind acest sistem de notificare va fi deja pus în dezbatere publică, după cum a aflat FANATIK.

„Vom modifica regulamentul de furnizare pentru a institui această obligație în sarcina furnizorilor. Draftul noului regulament îl vom publica pentru a trece prin procesul de dezbatere publică. Dacă vom primi observații sau propuneri de îmbunătățire, le vom analiza și le vom prelua pe cele care au rolul de a ridica calitatea actului de reglementare. Ulterior îl vom aproba în Comitetul de Reglementare. Cred că până la finalul lunii aprilie să avem documentul în dezbatere publică”, ne-a spus președintele ANRE.

O măsură care se adresează unei minorități. Din 10 milioane de consumatori, doar 3,5 au contoare smart

Practic, sistemul nu va intra în vigoare peste noapte. Măsura este inspirată din recomandările Comisiei Europene, iar aici menționăm pachetul legislativ „Citizens Energy Package” care încurajează introducerea unor astfel de sisteme. „⁠Comisia Europeană, în noul document intitulat Citizens Energy Package recomandă implementarea mai multor măsuri legate de early warning. Aceasta este una dintre ele. Eficiența acestei măsuri depinde și de disponibilitatea clienților finali de a-și optimiza consumul de energie”, ne mai precizează Niculescu.

Eficiența unei astfel de măsuri depinde, însă, de mai mulți factori. Unul dintre cei mai importanți este lipsa monitorizării smart, căci doar 35% dintre consumatori au astfel de contoare acasă, deci vorbim despre o măsură care vizează, în clipa de față, o minoritate. Mai mult, distribuția acestor contoare este inegală: există operatori care au ajuns la un grad de implementare de aproape 70%, dar și alții care abia ating 14%.

Dumitru Chisăliță: „Măsura e bună când ai contoarele respective”

Fără aceste contoare, sistemul de notificare devine greu de aplicat în mod eficient. Pentru că, în lipsa unor date transmise în timp real, furnizorii nu pot ști exact când un consumator a atins acel prag de 80%. Chiar și ANRE recunoaște că extinderea contoarelor inteligente este esențială pentru viitorul pieței de energie. Fără ele, nu se poate vorbi nici despre optimizarea consumului, nici despre tarife diferențiate în funcție de oră sau de cerere.

În teorie, notificările ar trebui să fie un prim pas către un sistem mai complex de gestionare a consumului. În practică, lucrurile sunt mai complicate. Expertul în energie atrage atenția că măsura riscă să fie mai degrabă una de imagine decât una cu impact real. „Problema e că sunt puțini care au contoare inteligente. Să vii pentru o populație care în proporție de 30% are contoare smart e mai mult o măsură doar ca să fie. Măsura e bună, dar e bună când ai contoarele respective”, ne semnalează Chisăliță.

Avertizarea nu ar fi suficientă

Specialistul contactat de FANATIK spune că discuția ar trebui să fie mult mai aplicată și ideea să nu se limiteze doar la niște simple notificări. „Problema nu ar fi strict numai să fii avertizat. Există un sistem care se numește demand side management și care presupune o optimizare a consumului plecând de la aceste principii de management în energie, inclusiv cu reducerea facturii. Funcțiile sunt mult mai multe la sistemele din străinătate, unde există posibilitatea să negociezi cu ei, să îți reduci consumul și să primești o bonificație”, susține Chisăliță.

Cu alte cuvinte, în alte țări, astfel de sisteme nu se limitează la a trimite un SMS. Ele pot oferi stimulente financiare pentru reducerea consumului sau pot permite ajustarea dinamică a tarifelor în funcție de cerere. „Utilitatea măsurii e foarte limitată, necesitatea e minoră, iar aplicabilitatea e foarte redusă”, concluzionează Chisăliță.

Costurile implementării sistemului vor fi regăsite în facturi, dar sunt marginale

Pe de altă parte, ANRE susține că sistemul poate avea un rol important în educarea consumatorilor. Ideea este ca oamenii să devină mai conștienți de cât consumă și să își adapteze comportamentul în consecință. Rămâne, însă, de văzut câți consumatori vor reacționa efectiv la aceste notificări. Pentru că, în final, totul ține de comportament.

Un alt aspect important este legat de costuri. Potrivit informațiilor din piață, notificările în sine nu ar trebui să genereze . În cazul aplicațiilor mobile, de exemplu, costurile sunt practic inexistente. În schimb, orice investiție făcută de furnizori se va regăsi, în final, în factură. Așadar, chiar dacă vorbim despre costuri „marginale”, ele nu sunt complet inexistente.

Pe termen lung, miza este însă mult mai mare. ANRE încearcă să alinieze piața din România la standardele europene și să creeze un sistem mai transparent și mai eficient. Pentru moment, mingea este în terenul ANRE, care trebuie să finalizeze regulamentul și să convingă atât furnizorii, cât și consumatorii că acest sistem merită implementat.