Soluția lui Mitică Dragomir pentru rezolvarea crizei guvernamentale: „Nicușor e băiat deștept dacă face asta”

Mitică Dragomir ştie care e varianta de premier care ar aduce linişte pe scena politică. El este convins că nominalizarea va fi agreată atât de PSD, cât şi de PNL.
Daniel Spătaru
18.05.2026 | 16:55
Dumitru Dragomir a vorbit la "Profeţiile lui Mitică" despre soluţia care ar pune capăt crizei politice Foto: colaj Fanatik
Nicuşor Dan a început, luni, consultările cu partidele parlamentare, pentru găsirea unei formule de guvern funcţional. Misiunea preşedintelui se anunţă însă foarte dificilă, ţinând seama de condiţiile puse de formaţiunile politice pentru a intra la guvernare sau a susţine din parlament executivul ce va fi instalat.

Cine sunt cele trei variante de premier tehnocrat

PSD a anunţat după întâlnirea de la Palatul Cotroceni că exclude varianta de a forma o majoritate alături de AUR, PNL – reprezentat de Ilie Bolojan – a transmis că nu va susţine un guvern din care face parte PSD, cei de la USR exclud şi ei ideea de a sprijini o guvernare social-democrată, iar AUR i-a cerut preşedintelui un mandat pentru a încerca formarea unui guvern.

În actualul climat politic este vehiculat tot mai intens numele unui premier tehnocrat, favorită pentru nominalizare fiind Delia Velculescu (51 ani), o economistă stabilită în SUA, care în prezent este şefa misiunii FMI în Africa de Sud.

Pe lista scurtă se mai află consilierul prezidenţiale Radu Burnete, expert în economie și politici publice, şi Şerban Matei, director la BNR. Subiectul unui premier tehnocrat a fost dezbătut şi la „Profeţiile lui Mitică”, unde Dumitru Dragomir a comentat varianta ca Delia Velculescu să fie viitorul şef al guvernului.

Dragomir e convins că Nicuşor Dan îi va împăca pe liberali şi social-democraţi

„Mie mi-ar plăcea dacă ar pune o femeie. S-ar stinge tot litigiul, e băiat deştept dacă face asta. Eu spun că şi PNL-ul achiesează la varianta asta. Ar trebui să o pună pe doamna. Eu spun că PSD-ul o să fie de acord”, a declarat fostul deputat şi şef al LPF.

După consultările de la Cotroceni, liderul UDMR Kelemen Hunor a declarat că, după cum a văzut poziţiile celorlalte partide, e aproape imposibil să se găsească o soluţie cu care să se meargă până în 2028, însă Mitică Dragomir este convins că se va ajunge la consens între partidele politice.

„Se înţeleg. Îi va face Nicuşor să se înţeleagă. Cu toate că Nicuşor are o opoziţie foarte mare din partea PNL şi USR. Din partea UDMR-ului nu are opoziţie”, a comentat „Oracolul de la Bălceşti”.

Daniel Spătaru este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presă la Sportul Românesc, în 1997, iar în aprilie 1998 și-a continuat munca de jurnalist la secția Sport a ziarului Cotidianul. Și-a început cariera în online în 2009, la realitatea.net, iar din 2011 a lucrat pentru romaniatv.net.
