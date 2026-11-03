Soluţia pentru rezolvarea traficului infernal din Bucureşti: „Iadul auto! Asta trebuie făcut”

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Traficul de coşmar pe care îl experimentează zilnic şoferii care ies cu maşina pe străzile Capitalei se transformă într-un iad în zilele ploioase, cum sunt cele din acest început de noiembrie. Mitică Dragomir a experimentat şi el ambuteiajele care plasează Bucureştiul în topul celor mai aglomerate oraşe din lume, dar are şi o soluţie pentru decongestionarea traficului.

Soluţia pe care Mitică Dragomir ar vrea să o importăm din Liban

Producătorul olandez de hărți digitale și sisteme de navigație TomTom plasează Bucureştiul pe locul doi în topul oraşelor europene ca timp suplimentar petrecut în trafic la orele de vârf. Şoferii din Capitală pierd în medie 171 de ore pe an în trafic în timpul orelor de vârf, echivalentul a peste 7 zile pe an, fiind depăşiţi doar de timpii de aşteptare ai șoferilor din Dublin. Din cauza ploii şi a vremii potrivnice plimbărilor pe jos, prima zi lucrătoare din noiembrie a fost însă cu mult mai aglomerată decât media.

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„Aşa arată iadul. Ca să pleci de aici, de la Aurel Vlaicu, din zona Promenada Mall, și să ieși către Pitești, două ore faci. Nici în Liban, pe vremuri, nu era aşa aglomerat”, a fost constatarea pe care a făcut-o Dumitru Dragomir, în direct la „Profeţiile lui Mitică”.

Şi fiindcă tot a adus vorba de Liban, de rezolvare a problemelor din trafic, inspirată tocmai din această ţară. „În trei ani de zile Libanul a liniștit tot. A făcut pasarele la toate intersecțiile, iar pentru pietoni trotuare pe dedesubt. Dacă în București s-ar face la fel, de-aici de la Promenada până la ieșirea spre Pitești ai ajunge într-un sfert de oră”, a mai spus Dragomir.

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De unde ar face Mitică Dragomir rost de bani pentru rezolvarea problemei traficului

El a avansat şi un preţ estimativ care ar rezolva aglomeraţia de pe străzile Capitalei. „Părerea mea este că Bucureștiul îl faci și cu două miliarde de euro. Pasarele metalice, iar pe dedesubt să treacă pietonii”, este opinia fostului deputat.

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Întrebat de unde ar putea proveni banii, . „Din armamentul care ne vine peste zece ani și nu știi ce armament vine. Dacă noi opream două miliarde şi făceam pasarele pe toate intersecţiile Bucureştiului… Cred că suntem singura ţară din Europa în care trece trenul prin mijlocul capitalei, al Bucureștiului, și n-avem pasarelă”, a fost răspunsul lui Dragomir.

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