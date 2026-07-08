Sport

Soluția prin care România ar deveni o adevărată forță în fotbalul mondial. Pașii simpli care ar duce performanțe uriașe, planul lui Mitică Dragomir

România nu mai contează aproape deloc în fotbalul de mare performanță. De aproape trei decenii nu mai știm ce este acela un Mondial. Mitică Dragomir vine cu un plan pentru ca țara noastră să devină o forță.
Adrian Baciu
08.07.2026 | 09:00
Solutia prin care Romania ar deveni o adevarata forta in fotbalul mondial Pasii simpli care ar duce performante uriase planul lui Mitica Dragomir
EXCLUSIV FANATIK
Mitică Dragomir, planul de 200 de milioane de euro pentru ca România să devină o forță în fotbalul mondial. Sursa foto: colaj Fanatik
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În această vară s-au împlinit 28 de ani de când România a jucat un ultim meci la un Campionat Mondial de Fotbal. Din 1998, ”tricolorii” nu au mai ajuns la un turneu final de cea mai importantă valoare. Țări mici, de doar câteva milioane de locuitori sau doar câteva sute de mii, ajung la CM și chiar scriu istorie. Mitică Dragomir vine cu un plan bine conturat pentru ca țara noastră să devină o forță în fotbalul mondial.

Cum ar putea să devină România o forță în fotbalul mondial. Planul expus de Mitică Dragomir

Țări foarte mici din Europa sau din alte zone ale lumii realizează performanțe de excepție în fotbalul mondial. La Cupa Mondială, Norvegia este cel mai pur și elocvent exemplu. O țară cu 5 milioane de locuitori scoate fotbaliști de clasă pe bandă rulantă, iar la competițiile majore se luptă de la egal la egal cu granzii și, am văzut în meciul din ”optimile” CM 2026, îi și bate pe cei considerați mult mai mari.

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La cea mai recentă emisiune ”Profețiile lui Mitică” de la FANATIK, Dumitru Dragomir, cel care s-a aflat în fruntea fotbalului intern ani la rândul, a venit cu soluția pentru ca și România să ajungă, pe viitor, să conteze cu adevărat în fotbalul mondial. Mitică ar implica total autoritățile în planul său de redresare a ”sportului rege”.

”(n.r. Ce ai schimba pentru ca România să ajungă, în 4-8 ani, la nivelul marilor forțe din fotbal?) Aș implica Guvernul României. Aș obliga să facem 4 centre olimpice și încă 12 mai micuțe în care să fie: 3 terenuri sintetice și 5-6 de iarbă, un hotel de 100 de cămăruțe și o cantină. Băgat medicamentație și vitaminizare în ei, hrană metodică, nu cașcaval pane și ceapă ce le dăm noi, ca să doarmă. O crimă a fost în fotbalul nostru.

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Metodologia e aceeași peste tot, în toată lumea. În afară de nemți și englezi, noi și ceilalți am greșit, nu am băgat forță în copii decât după 18 ani. E una dintre cele mai mari greșeli fotbalistice. Forța se bagă după 10 ani. Ați văzut cum a sărit Haaland peste fundașul lui Arsenal, campioana Angliei. Ce forță avea?”, spune Dragomir.

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Mitică: ”Cele 4 centre olimpice, de tip Luceafărul, să fie amplasate în zonele care au dat fotbaliști: Constanța, Craiova, București și Târgu Mureș”

Dumitru Dragomir mai punctează faptul că cele 4 centre olimpice, de tip ”Luceafărul” ar trebui amplasate în Dobrogea, Oltenia, București și Transilvania. Iar cei 12 sateliți ar trebui să alimenteze centrele mari. ”Toate comunele, satele, cum e un jucător talentat, să ajungă de la cele 12 la cele olimpice”.

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Mitică mai spune că ar permite ca tinerele talente, chiar și jucătorii de sub 18 ani, să poată fi transferați și în afara țării, nu doar la granzii FCSB, Dinamo, Rapid, Craiova etc.: ”Aș lăsa să plece și în străinătate, iar 20% din încasări să se ducă la stat. L-aș da pe un puști talentat de 14 ani și la Real Madrid. De ce? Pentru că în viitor vine la națională și reprezintă steagul românesc”.

Cât ar costa investiția în cele 4 centre olimpice

Fostul șef de la Liga Profesionistă de Fotbal (LPF) spune că a făcut un calcul aproximativ al acestui plan și spune că totul s-ar putea realiza cu 200 de milioane de euro. ”După părerea mea, cu 200 de milioane de euro ții toate centrele și le faci și stadioane. Și terenuri, că nu-ți trebuie stadioane pentru ei. Îți trebuie terenuri”.

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Cât despre viitorii fotbaliști, aceștia trebuie adunați în aceste centre încă de foarte mici. ”Îi iei de la 4 ani. De la 10 ani începi să bagi forță în ei. Ca stat, le oferi strictul necesar: hrană, educație, medicamentație, sport de mare performanță. Antrenamentul l-aș face numai cu foști fotbaliști. Pe rețelele de socializare sunt toate metodele”, explică Mitică.

Dragomir: ”Cu acest plan, în 10 ani spargi lumea, nu Europa”

Dacă un astfel de plan ar fi pus pe picioare în țara noastră, România ar avea, în 10 ani, o echipă care să aibă rezultate nu doar în Europa, ci în întreaga lume: ”(n.r. Cu acest plan implementat, în câți ani vei avea națională care să meargă la Mondială?) În 10 ani spargi lumea, nu Europa. Câte talente sunt în țară. (n.r. Câți Hagi apar în 10 ani?) Îți ies 5”, afirmă Dragomir.

Mitică afirmă că aceste centre ar da o altă față și campionatului intern: ”În campionatul românesc, în 10 ani, ies 100 de jucători de mare valoare. Schimbi fața fotbalului european”, mai adaugă ”Oracolul din Bălcești”.

Soluția prin care România ar deveni o adevărată forță în fotbalul mondial. Pașii simpli care ar duce performanțe uriașe, planul lui Mitică Dragomir

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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