ADVERTISEMENT

Dacă în Liga 2 sunt o mulțime de echipe care, prin statutul lor, nu au drept de promovare, în SuperLiga există formații aflate în insolvență, precum și multe altele aflate la granița intrării în această procedură. Un om cu mare experiență în fotbalul știe care e soluția salvatoare pentru evitarea insolvențelor pe prima scenă.

Ce echipe din SuperLiga riscă intrarea în insolvență: „Sunt 7-8 care cochetează”

Fotbalul românesc nu duce doar o acută lipsă de valoare, ci și una de bani. De la nivelul cel mai jos, până în vârful piramidei, lipsurile financiare sunt unele tot mai intense. În prezent, două formații joacă în SuperLiga fiind în insolvență: Petrolul și CFR Cluj. În emisiunea FANATIK SUPERLIGA, Marcel Pușcaș (66 de ani) a dezvăluit că situația este mult mai gravă, iar alte echipe riscă să urmeze drumul prahovenilor și clujenilor.

ADVERTISEMENT

„Petrolul și Argeșul sunt două cluburi care nu fac altceva decât să îngroașe numărul de cluburi care nu pot să își croiască un viitor pe termen scurt. Nu vorbesc de mediu, pe trei, cinci ani, pe termen scurt, pe un an, din cauza lipsurilor financiare. Deci Argeșul, Galațiul nu se simt bine, Sepsi nu se simte bine, Ciucul nu se simte bine, Voluntariul nu se simte bine. Sunt 7-8 cluburi care cochetează, sunt la limita insolvenței. (n.r. Două în insolvență deja) Două sunt deja, dar și ăstora (n.r. cele enumerate mai sus) le poate veni rândul oricând”, .

Cum s-ar putea evita situația insolvențelor nenumărate din SuperLiga. Soluția propusă de Marcel Pușcaș

cu Federația Română de Fotbal (FRF) în acest context al problemelor financiare pe care le au echipele din SuperLiga și spune: „Bine, în acest caz eu nu pot să critic federația, lucrează perfect, impecabil. Nu, acum n-am cum, chiar n-am cum. Eu doar îi laud. Deci, repet, federația lucrează impecabil”.

ADVERTISEMENT

Redevenind serios, analistul de la FANATIK SUPERLIGA știe care e soluția pentru ca întrecerea internă să nu mai riște să fie năpădită de echipe cu probleme financiare. „Acum 30 de ani am spus în cadrul Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF), era încă Mircea Angelescu în viață și era domnul Dumitru Dragomir, când eram la Steaua.. Spuneam: ‘Domne, băgați garanțiile, obligați cluburile să depună niște garanții la începutul sezonului, scrisori de garanții bancare sau să-și demonstreze solvabilitatea cel puțin pe perioada campionatului care începe’. Ei bine, de 30 de ani nu s-a făcut acest lucru pentru că e vorba de voturi”.

ADVERTISEMENT

Veste bună pentru echipele din SuperLiga care ar putea fi depunctate: „Câștigă în instanță!”

În ultimele săptămâni, în spațiul public a apărut informația conform căreia . Același Marcel Pușcaș spune că există o Lege a Insolvenței care, de fapt, apără drepturile cluburilor. „Asociațiile de fotbal naționale (…) au obligația să respecte legile țării respective. Și atunci tu, federație, vrei să depunctezi CFR-ul și Petrolul, atâta timp cât în România există această lege a insolvenței care apără drepturile clubului? Nu era mai bine tu, Federație, să îi pui la începutul campionatului să depună acea garanție de participare? Ba da, dar dacă veneau voturile negative de la Liga 1?”.

ADVERTISEMENT

În acest context, Pușcaș le dă o veste bună echipelor din SuperLiga care ar putea fi depunctate de FRF. „Dacă va fi o depunctare, echipele aflate în această situație câștigă în instanță. Federația Română de Fotbal este ca un ONG, este o instituție, este o asociație sportivă bazată pe legea fundațiilor, asociațiilor. Nu poate nicio instituție, că e societate comercială, că e non-profit, să facă ceva împotriva legislației țării din care face parte”.