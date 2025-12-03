Soluție din Portugalia pentru atacul României în barajul cu Turcia: „Voi merge cu bucurie”

ADVERTISEMENT

Mircea Lucescu a început deja pregătirile pentru barajul cu Turcia din 26 martie. O soluție pentru a atacul României poate veni din Portugalia, acolo joacă fotbalistul care de abia așteaptă să debuteze sub tricolor.

Din Portugalia, direct la echipa națională? Ianis Stoica visează să debuteze în barajul Turcia – România

acolo unde se joacă semifinala din barajul de calificare la CM 2026. Nici lui Mircea Lucescu nu îi va fi ușor să facă selecția, mai ales în atac. Denis Drăguș este suspendat după cartonașul roșu primit în Bosnia, iar Louis Munteanu e încă în căutarea formei din sezonul trecut.

Soluția ar putea veni din Portugalia, acolo unde joacă Ianis Stoica. Fotbalistul lui Estrela Amadora are 10 selecții la U21, dar încă nu a fost convocat la naționala mare.

„Sunt concentrat pe procesul meu aici la Estrela. Pas cu pas, lucrurile bune vor veni. Obiectivul meu e să fac treabă bună aici și, dacă voi fi chemat, voi merge cu bucurie.

Cred că avem șanse bune (n.r. – la baraj), pentru că am avut rezultate bune. Sper să câștigăm și să ajungem la turneul final al Mondialului”, a declarat Ianis Stoica, potrivit

Ianis Stoica face impresie bună la Estrela Amadora

Ianis Stoica (22 de ani) este cel mai scump transfer din istoria celor de la Estrela Amadora. În vara lui 2025, lusitanii au plătit 1,3 milioane de euro pentru a îl cumpăra de la Hermannstadt. Până acum,

„Primele trei săptămâni au fost grele pentru mine, pentru că trebuia să fiu atent la multe lucruri, la modul în care funcționează totul, dar acum pot spune că oamenii de aici sunt foarte buni, fotbalul este la un nivel înalt și mă simt ca acasă. Nu mai simt nicio diferență între când sunt acasă și când sunt aici. Pentru mine, e același lucru acum.

Când pierdem, suporterii simt foarte mult, dar continuă să ne susțină. Oamenii de aici pun mult suflet în club. Îmi place mult asta. La meciurile de acasă, parcă avem un jucător în plus pe teren. Pentru mine e o motivație mare să câștig, pentru că pot să-i fac fericiți”, a adăugat Ianis Stoica.

După 12 etape, Estrela Amadora este pe locul 14, cu 11 puncte, la două lungimi de zona retrogradării. „Suntem pe drumul cel bun cu noul antrenor (n.r. – Joao Nuno). Toți dau 100% pentru echipă. Încercăm să rezolvăm toate problemele împreună cu el și să ajungem cât mai repede la cel mai bun nivel al nostru”, a continuat atacantul.

Atacantul e convins că Hermannstadt va scăpa de retrogradare

Ianis Stoica a vorbit și despre situația fostei sale echipe, Hermannstadt, care a ajuns penultima în SuperLiga. Î

„Nu prea urmăresc, sincer, pentru că în weekend mă concentrez să văd meciuri de aici, ca să învăț mai mult despre campionat și adversari. Dar cred că Hermannstadt va rămâne fără probleme în prima ligă. Și sezonul trecut am fost în aceeași situație și după prima victorie am urcat în clasament și am ajuns chiar în finala cupei. Deci cred că vor reuși să se mențină fără probleme”, a transmis Stoica.