Soluţiile lui Daniel Băluţă pentru fluidizarea traficului în Bucureşti. Ce se poate face imediat, chiar înainte de marile proiecte

Daniel Băluță, edilul Sectorului 4 și candidat la Primăria Generală a Capitalei, a vorbit la FANATIK EXCLUSIV despre una dintre cele mai arzătoare probleme ale bucureștenilor, cea a traficului rutier. Candidatul PSD a dezvăluit ce soluții are pentru fluidizarea circulației în Capitală.

Ce soluții are Daniel Băluță pentru fluidizarea traficului în București

Daniel Băluță a menționat care sunt cauzele care au dus la traficul infernal din București. El spune că anumite zone nu sunt la fel de dezvoltate precum altele, iar oamenii să se deplaseze cu mașinile la locul de muncă, iar în multe cazuri acestea se află la distanță semnificativă față de locuințele lor. O altă cauză o reprezintă deficitul uriaș de infrastructură, potrivit edilului.

„Pe de o parte o deficiență de dezvoltare, și e normal pentru că fiecare om se duce acolo unde își câștigă pâinea, apoi un deficit major de infrastructură, începând de la Șoseaua de Centură la inelul median care nu este finalizat.

Și sunt foarte multe componente. Pe fiecare dintre acestea ar fi trebuit, de-a lungul timpului, să se facă o sumă de lucrări de infrastructură care lipsesc: poduri, pasaje. Ele deja sunt prevăzute în diverse studii, unele finalizate, altele în lucru, însă nu au fost făcute”, a declarat edilul Sectorului 4.

Candidatul PSD, despre măsurile care pot fi introduse rapid

rapide soluții pentru a reduce traficul infernal din Capitală. Primarul Sectorului 4 spune că acestea sunt „măsuri de bun simț” și pot fi implementate rapid.

„Pe de altă parte, sunt măsuri rapide de bun simț. Dacă banda întâi de circulație este folosită ca parcare, normal că circulăm prost. Asta e o chestie pe care o putem rezolva foarte repede, la fel cum putem să sincronizăm semafoare și să suplimentăm numărul de polițiști care dirijează traficul. Chiar sunt lucruri de bun simț pe care le putem face”, precizează Daniel Băluță.

Daniel Băluță: „Parcările la fiecare stație de metrou, un exemplu de ceea ce înseamnă reducerea traficului din oraș”

Fiind întrebat de moderatorul emisiunii, Horia Ivanovici, dacă pasajele supraterane sunt o soluție, edilul Sectorului 4 a răspuns: „Bineînțeles, sunt o soluție și ele, dar și cele subterane, precum și parcările la fiecare stație de metrou”, a spus Daniel Băluță, adăugând că aceste lucruri au fost deja făcute în Sectorul 4.

„Vă dau un exemplu vizavi de ceea ce înseamnă reducerea traficului în oraș. Numai la stația de metrou nouă, pe care am construit-o, au fost 300.000 de intrări într-un an. Parcarea pe care am făcut-o, adiacentă stației de metrou, este plină în permanență”, a punctat candidatul PSD la Primăria Capitalei.

. O altă modalitate de a rezolva problema traficului o reprezintă extinderea rețelei de metrou. „Vorbeam de Magistrala M2, care astăzi ține de la stația de metrou Tudor Arghezi până în Pipera. Ea trebuie să se ducă mai în profunzime, către comuna Berceni. Noi lucrăm deja la documentație pentru chestiunea asta, încă trei stații.

V-am dat exemplul Magistralei M4 de metrou pe care sunt convins că în doi ani de zile o vom începe. Acestea nu sunt niște glume și niște promisiuni de campanie. Sunt niște măsuri luate, proceduri făcute. Ca urmare a acestor demersuri, într-un timp foarte scurt ne vom apuca efectiv de lucru: prima dată să proiectăm și apoi să săpăm”, a mai spus Daniel Băluță.

Obiectivul lui Daniel Băluță pentru următorii doi ani

Daniel Băluță spune că obiectivul său pentru următorii doi ani și jumătate, dacă va ajunge primarul general al Capitalei, este să câștige încrederea bucureștenilor. El își dorește ca oamenii să realizeze că întreaga Capitală poate fi transformată, așa cum s-a întâmplat în Sectorul 4.

La remarca gazdei emisiunii potrivit căreia în doi ani și jumătate va fi greu să facă foarte multe lucruri, Daniel Băluță a subliniat că vrea ca cetățenii să aibă încredere în el că realizările promise vor putea fi construite în următorii ani.