Sommer a făcut minuni în Inter – Barcelona 4-3 și a fost ales MVP: „Multe echipe se uită cu invidie”. Video

Inter s-a calificat în marea finală din UEFA Champions League, sezonul 2024-2025. Echipa antrenată de Simone Inzaghi a trecut dramatic de Barcelona . Sommer a avut o prestație de neuitat pe San Siro.

Sommer, MVP în Inter – Barcelona 4-3: „Sunt foarte fericit”

Yann Sommer a avut parade senzaționale de-a lungul returului Inter – Barcelona, scor 4-3. Deși a primit 3 goluri, portarul în vârstă de 36 de ani sau Eric Garcia. .

Ales MVP, Yann Sommer a avut un mesaj pentru rivali. „Sunt foarte fericit, meci incredibil. Echipa a făcut o muncă incredibilă. Ultima paradă a fost una de-a dreptul specială, pentru că Yamal este un jucător foarte bun.

Mereu trage bine și în interior, însă sunt fericit pentru că nu a intrat de această dată. Ceea ce am făcut, cu Acerbi, am luptat până în ultima clipă. Cred că multe echipe se uită cu invidie la ceea ce am realizat”, a spus Sommer.

🚨🇨🇭 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 | Yann Sommer (36) wins MOTM for his performance vs Barcelona! 🎖️ — EuroFoot (@eurofootcom)

Sommer a scris istorie în dubla Inter – Barcelona

Yann Sommer a intrat în istoria UEFA Champions League după dubla istorică dintre Inter și Barcelona. Fostul goalkeeper de la Basel sau Bayern a avut nu mai puțin de 7 parade în meciul tur și 7 intervenții salvatoare la retur.

Yann Sommer y una actuación que quedará en la historia del fútbol profesional: protagonizó 7 atajadas en la IDA vs. Barcelona y 7 ¡¡en la revancha!! 😳 — SportsCenter (@SC_ESPN)

De asemenea, Lautaro Martinez a fost unul dintre remarcații lui Inter la retur. Atacantul argentinian a marcat și a scos penalty-ul din care Calhanoglu a reușit să marcheze în poarta lui Szczesny. Ieșit accidentat, Lautaro Martinez a venit cu detalii.

„Am jucat în fața unor mari fotbaliști. Nu puteam continua, nu reușeam să calc. Primele două zile am stat, am încercat să mă recuperez, am avut un bandaj și am intrat pe teren. Trăiesc așa fotbalul, vreau mereu să fiu în interiorul unui asemenea meci.

Și mama era preocupată de ceea ce am pățit, știu că toți argentinienii au avut emoții. Abia acum o să o sun pe mama, care mi-a dat sute de mesaje. Nu am apucat să-i răspund. Mă doare piciorul, dar strâng din dinți și trag să joc”, au fost cuvintele lui Lautaro Martinez.