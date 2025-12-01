News

Sondaj AtlasIntel cu date bombă: Anca Alexandrescu, aproape la egalitate cu locul 1. Ce scoruri au Băluță, Ciucu și Drulă

Un sondaj de opinie AtlasIntel pentru Primăria Capitalei vine cu date surpriză: Anca Alexandrescu este aproape la egalitate cu locul 1. Ce scoruri au Băluță, Ciucu și Drulă.
Adrian Baciu
01.12.2025 | 16:56
Sondaj AtlasIntel cu date bomba Anca Alexandrescu aproape la egalitate cu locul 1 Ce scoruri au Baluta Ciucu si Drula
Sondaj pentru alegerile din Capitală: Anca Alexandrescu, aproape pe primul loc. Sursa foto: hepta.ro / colaj Fanatik
Un sondaj de opinie AtlasIntel făcut public cu mai puțin de o săptămână înainte de alegerile pentru Primăria Capitalei o arată pe independenta Anca Alexandrescu la egalitate aproape cu locul 1.

Sondaj pentru alegerile din Capitală: Anca Alexandrescu, aproape pe primul loc alături de un mare favorit

În mai puțin de șapte zile, aproape 1,8 milioane de locuitori din Capitală sunt chemați la urne să-și aleagă viitorul primar general. Lupta electorală este una pe muchie de cuțit și, conform cercetărilor sociologice, oricare dintre primii 4 favoriți poate să câștige duminică.

Acest lucru este demonstrat de un sondaj de opinie AtlasIntel dat publicității luni, 1 decembrie. Cercetarea, realizată la comanda HotNews, arată o luptă la ”fotografie” între Daniel Băluță, candidatul PSD și candidata independentă susținută de AUR, Anca Alexandrescu.

Cei doi conduc în intențiile de vot ale bucureștenilor: doar 0,1% îi desparte: 23,3% față de 23,2%. Aceștia sunt urmați foarte aproape, la 1,5%, de Ciprian Ciucu. După ”careul de ași” urmează o surpriză. E vorba de candidata SENS, Ana Ciceală, cu 8,4%. Iată topul primilor 4:

  1. Daniel Băluță (PSD) – 23,3%
  2. Anca Alexandrescu (independentă susținută de AUR) – 23,2%
  3. Ciprian Ciucu (PNL) – 21,7%
  4. Cătălin Drulă (USR): 15,5%

Datele tehnice ale acestui sondaj: Opiniile au fost culese în perioada 27-30 noiembrie, pe un eșantion de 2.964 de respondenți din București. Sondajul AtlasIntel a fost realizat prin metoda recrutare digitală aleatorie. Marja de eroare este de 2 puncte procentuale, la un grad de încredere de 95%.

Anca Alexandrescu, ascensiune importantă față de ultimul sondaj AtlasIntel, din noiembrie

Sondajul din prezent al AtlasIntel prezintă date vizibil diferite față de o cercetare din urmă cu două săptămâni a acelorași sociologi. Astfe, în precedentul sondaj, Anca Alexandrescu avea doar 17,9%. Cifrele de luni arată că independenta a avut cea mai mare creștere: 5,3 puncte procentuale.

”Liderul” din prezent, Daniel Băluță, a crescut cu 4,7%. Între cei doi este o zecime de punct, practic o diferență zero în lumea sociologilor. Până la următorul candidat diferența este mică, de 1,5%, de asemenea în marginea de eroare a sondajului. Acest al treilea candidat este Ciprian Ciucu. Liberalul a căzut de pe locul 1 pe locul 3.

Tags:
Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
