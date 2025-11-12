Sondaj Avangarde. Daniel Băluță, candidatul care domină cursa electorală pentru Primăria Capitalei. Bucureștenii îl văd deja învingător

ADVERTISEMENT

Daniel Băluță, actualul primar al Sectorului 4, se află pe primul loc în cursa pentru Primăria Capitalei, conform celui mai recent sondaj realizat de Avangarde. Momentan, candidatul PSD pare favoritul bucureștenilor, conducând detașat în intențiile de vot.

Sondaj Avangarde. Daniel Băluță, văzut deja învingător

Potrivit noilor date făcute publice de Avangarde, Băluță este învingător la două întrebări importante: „Cu cine ați vota personal?”, cât și la întrebarea „Cine credeți că va câștiga?”. În clasamentul intenției de vot, Daniel Băluță se află pe primul loc, cu 24%, fiind urmat de primarul Sectorului 6, liberalul Ciprian Ciucu, care ar obține 21% din voturi. Ciucu este urmat de Cătălin Drulă de la USR, cu un procent de 20%. Pe locul patru se clasează candidata independentă Anca Alexandrescu, cu un scor de 17%.

La mare distanță de locul fruntaș se află ceilalți candidați. Independentul Vlad Gheorghe este cotat cu 5%, Ana Ciceală de la SENS cu 4%, independentul Virgil Alexandru Zidaru tot cu 4% și Liviu Negoiță de la PUSL cu 3%. Lucrurile sunt asemănătoare și atunci când oamenii sunt întrebați ce candidat cred că vor câștiga alegerile, indiferent cui dau votul. 30% dintre cei intervievați sunt de părere că . 19% mizează pe Ciprian Ciucu, iar 15% cred că Drulă are cele mai mari șanse să câștige.

A mai rămas mai puțin de o lună până la alegerile pentru Primăria Capitalei

Sondajul Avangarde mai arată că mulți bucureșteni nu sunt la curent cu : 16% dintre participanții la studiu au spus că nu știau că pe 7 decembrie vor avea loc alegeri pentru Primăria Capitalei. Studiul a fost realizat în București pe un eșantion de 1.080 de persoane, prin metoda face-to-face (teren). Datele au fost culese în perioada 2-7 noiembrie, iar eroarea maximă a sondajului este de plus sau minus 3,2%.

Comparativ cu luna trecută când Avangarde a făcut public un alt sondaj, cifrele s-au mai schimbat un pic. În sondajul publicat pe 26 octombrie, Daniel Băluță era tot pe primul loc, dar cu 25%, în timp ce Ciprian Ciucu era mai aproape, cu 23%. Atunci, Drulă avea 18%, iar Anca Alexandrescu 16%.