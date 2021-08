Sondaj Avangarde, făcut public de PSD. AUR a devansat USR şi a urcat pe locul trei

Liderul actual al PSD, Marcel Ciolacu, a prezentat un sondaj Avangarde din care reiese faptul că PSD se află în topul preferințelor românilor, cu 35%.

PSD e pe primul loc, cu 35%. PNL e pe locul al doilea. Unde se află AUR

Pe locul al doilea se află actualul partid de la guvernare, adică PNL, în timp ce USR a fost devansat de AUR, partid care a ajuns pe locul trei în preferințele de vot ale cetățenilor.

Conform studiului, social democrații ar avea o creștere de un punct procentual faţă de la precedentul barometru. Astfel, vorbim despre o creștere de la 34% la 35%.

a fost cel care a prezentat toate aceste date în cadrul unei ședințe a conducerii partidului în fruntea căruia se află. Astfel, el a transmis că PSD este lider în preferințele românilor.

Dacă PSD a înregistrat o creștere față de anul trecut, veștile nu sunt atât de bune în ceea ce privește PNL. Datele furnizate în cadrul sondajului Avangarde arată că PNL are o intenție de vot de 21%.

Aceasta este cu 2% mai mică decât în luna iulie. În schimb, USR-PLUS are o intenție de vot de 14%, procent care plasează partidul sub AUR. Acesta din urmă are un procent de 15% în preferințele cetățenilor români.

USR-PLUS se menţine la un nivel constant în ceea ce priveşte dorinţa de vot, faţă de barometrul precedent, a spus Marius Pieleanu, sociolog al Avangarde, la Antena 3.

Marcel Ciolacu, declaraţii despre o nouă majoritate politică

Marcel Ciolacu spunea că trebuie să fie creată o nouă majoritate parlamentară. Totodată, a transmis că nu este dispus să facă un guvern alături de PNL sau USR PLUS.

„Nu există în acest moment altă soluţie decât crearea unei alte majorităţi. Partidul Social Democrat nu va face un guvern cu PNL sau cu USR PLUS.

Este de noaptea minţii să credeţi că noi vom intra într-un guvern cu domnul Cîţu sau cu domnul Oros. Se poate creiona o altă majoritate politică.

Dacă nu, nu e un capăt de ţară şi există şi posibilitatea unui guvern minoritar. Dar, din punctul meu de vedere şi al altor colegi, nu există altă soluţie decât alegeri anticipate”, a declarat Marcel Ciolacu cu câteva zile în urmă.

„Actualul Parlament nu mai reflectă voinţa românilor”, a mai precizat el.