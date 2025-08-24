News

Sondaj CURS pentru Primăria Capitalei: Daniel Băluţă conduce în sondaje, urmat de Cătălin Drulă

Luptă strânsă pentru Primăria Capitalei. Patru candidaţi depăşesc pragul de 10%, iar primii doi clasaţi sunt despărţiţi de patru procente.
Daniel Spătaru
24.08.2025 | 15:27
Sondaj CURS pentru Primaria Capitalei Daniel Baluta conduce in sondaje urmat de Catalin Drula
Cum ar vota bucure;tenii dac[ duminica viitoare ar avea loc alegeri pentru func'ia de primar Foto: Hepta

Alegerile pentru Primăria Capitalei ar putea avea loc în luna noiembrie, după cum afirmă surse din coaliţia de guvernare. Ultimul sondaj CURS legat de şansele candidaţilor pentru a ocupa locul lăsat vacant de Nicuşor Dan relevă că primarul Sectorul 4 ocupă primul loc în preferinţele electoratului.

Băluţă, Drulă, Ciucă şi Piedone, singurii care aduna mai mult de 10% din voturi

Daniel Băluţă ar fi noul Primar al Capitalei dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri, relevă rezultatele sondajului CURS date publicităţii pe 24 august. Primar de sector şi prim-vicepreşedinte al PSD, Daniel Băluţă, cu 24% din voturi, l-ar întrece cu patru procente pe candidatul USR, Cătălin Drulă, care ar obţine 20%.

Pe locul trei în sondajul CURS, după Daniel Băluţă şi Cătălin Drulă, s-ar situa, la egalitate, cu câte 11 procente, Ciprian Ciucu şi fostul şef al ANPC, Cristian Popescu-Piedone, aflat în prezent sub control judiciar. Urmează jurnalista Anca Alexandrescu (9%), Octavian Berceanu, de la REPER (7%), Mihai Enache de la AUR (6%) şi Diana Şoşoască, de la S.O.S. (5%).

sondaj curs alegeri bucuresti
Cum ar vota bucure;tenii, dac[ duminica viitoare ar trebui s[/;i aleag[ primarul
Foto: CURS

Aproape jumătate dintre bucureşteni vor ca alegerile să fie organizate în 2026

În ceea ce priveşte votul pentru Consiliul General al Municipiului Bucureşti, cele mai multe voturi le-ar obţine USR (23%), urmat de PSD (21%), AUR (18%), PNL (14%) şi POT (7%).

Sondajul a testat şi opţiunile bucureştenilor în legătură cu momentul când ar dori să îşi aleagă primarul. Astfel, aproape jumătate dintre cei respondenţi (47%), consideră că scrutinul din Capitală ar trebui organizat anul viitor, din cauza faptului că acum nu există fonduri. Doar 24% spun că alegerile ar trebui organizate cât mai repede, în timp ce un procent de 26% nu le consideră o prioritate.

Sondajul care a avut ca subiect alegerile locale pentru Municipiul Bucureşti a fost realizat în perioada 12-22 august, pe un eşantion reprezentativ de 1.100 de persoane reprezentând populaţia adultă din Bucureşti. Marja maximă de eroare este +/- 3%, la un nivel de încredere de 95%, anunţă autorii sondajului.

Daniel Spătaru
Daniel Spătaru este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presă la Sportul Românesc, în 1997, iar în aprilie 1998 și-a continuat munca de jurnalist la secția Sport a ziarului Cotidianul. Și-a început cariera în online în 2009, la realitatea.net, iar din 2011 a lucrat pentru romaniatv.net.
