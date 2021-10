Sondaj. De ce încă nu vor românii să se vaccineze. Câți mai cred că pandemia este doar o conspirație

Campania de vaccinare a repornit în ultimele săptămâni și în România.

Valul patru pare că i-a speriat pe români, având cifrele din ce în ce mai îngrijorătoare raportate de autorități. Spitalele sunt sufocate de pacienți, locuri la ATI nu mai sunt, iar gropile decedaților au ajuns să fie săpate cu excavatorul.

Pe de altă parte, unii ar putea fi mai degrabă mânați de introducerea certificatului verde în mai toate activitățile, cu foarte mici excepții. Cert e că imunitatea de turmă e încă departe, dar poate ceva mai ușor de atins în ritmul actual.

În contextul reticenței la vaccinare a românilor, IRES a desfășurat un sondaj în perioada 16 – 29 septembrie, când valul patru încă nu lovise cu amploarea lunii octombrie și când .

ADVERTISEMENT

Sondajul a avut câteva întrebări, prin intermediul cărora s-a încercat aflarea motivelor din spatele reticenței, dar și dacă există metode prin care oamenii s-ar putea lăsa convinși să se vaccineze.

Către cine se uită românii când vor informații despre pandemie

Românii au fost întrebați în care actori sociali au cea mai mare încredere cu privire la informații legate de pandemie.

ADVERTISEMENT

Doar 50% dintre români au încredere în cadre medicale, în vreme ce doi din 10 cetățeni nu se uită ”în gura nimănui” pentru sfaturi referitoare la pandemie.

Copiii din familii sunt un punct de reper pentru 6% dintre români, în vreme ce preoții sunt pe locul trei, tot cu 6%.

ADVERTISEMENT

Pe domnul Iohannis și pe parlamentari nu-i prea bagă nimeni în seamă, având în vedere că fiecare a fost cotat cu 1% în preferințe.

împotriva Covid-19.

Se remarcă situația prezentată de cifrele campaniei de vaccinare. La finalul lui septembrie, 6 din 10 români declarau că nu s-au vaccinat, reticența fiind mai mare în rândul tinerilor (63%) decât al părinților (54%).

ADVERTISEMENT

Cozile de la vaccinare încă nu se formaseră, astfel că la momentul sondajului, doar 1% din populația generală începuse schema de imunizare.

De ce încă nu se vaccinează românii

Una dintre întrebările cheie ale sondajului a fost ”care este motivul pentru care dumneavoastră nu v-ați vaccinat până acum?”, fiind adresată, desigur, celor menționați mai devreme, care nu s-au imunizat.

ADVERTISEMENT

Cam 3 din 10 români nu au încredere în vaccin, în vreme ce 14% spun că nu au nevoie de vaccin. 12% dintre respondenți se tem de efecte adverse sau de moarte în urma vaccinului, în vreme ce 11% au alergii sau contraindicații medicale și nu se pot vaccina.

Pentru unul din zece români, pandemia este o conspirație iar virusul nu există. 6% dintre cetățeni pur și simplu nu vor să se vaccinez, fără să aibă un motiv.

Atitudinile împotriva vaccinului sunt oarecum similare între părinți și copii, după cum se poate vedea și în graficul de mai jos.

au fost întrebați și dacă există ceva sau cineva ce i-ar putea convinge să se imunizeze.

În populația generală, 8 din 10 români se țin tare pe poziții și spun că nu există nimeni și nimic ce le-ar putea schimba opinia. Tinerii sunt mai vehemenți decât cei mai în vârstă.

Astfel, rămân 16% populație generală, 15% tineri și 22% părinți care au o oarecare deschidere pentru imunizare.

Cine sau ce i-ar putea convinge pe români să se imunizeze

Aceștia au fost întrebați, inițial, ”ce” i-ar putea convinge să se imunizeze.

Vedem astfel că românilor nu le prea pasă de ce se întâmplă în ograda altuia, nici în cazul în care moare vecinul și nu doar capra sa.

25% din populația generală s-ar vaccina obligată, iar 14% pentru a beneficia de cât mai multe libertăți. Doar 9% dintre români se tem de evoluția negativă a cazurilor, în vreme ce 7% așteaptă rezultatele unor studii cu privire la siguranța vaccinului.

Libertățile sunt mai importante pentru tineri, 27% dintre aceștia alegând acest răspuns.

A urmat întrebarea legată de ”cine” i-ar putea convinge pe români să se vaccineze.

În acest caz, medicii și specialiștii din domeniu sunt aleși de 37% din populația generală, în vreme ce alți membri ai familiei sunt cotați cu 34%.

Se remarcă și aici o nuanță interesantă. Mai puțin de 2 din 10 părinți s-ar lăsa convinși de alți membri ai familiei să se vaccineze, sugerând rezistența la schimbare a persoanelor în vârstă. Pe de altă parte, aproape 4 din 10 tineri s-ar lăsa convinși de părinți sau de alte rude.

Sondajul IRES a fost desfășurat între 16 – 29 septembrie, pe un eșantion reprezentativ de 1704 respondenți din populația generală, 1612 respondenți de 18 – 35 ani (tineri) și 1032 părinți ai unor copii de 12-18 ani (părinți). Sondajul a fost desfășurat prin metoda CATI, cea a interviurilor telefonice. Sondajul complet poate fi consultat .

Când va atinge România imunitatea de turmă

Decizia multor români de a se vaccina în ultimele săptămâni . Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei de vaccinare, a vorbit despre acest moment, iar pronosticul său este unul ceva mai îmbucurător. Totuși, pronosticul este valabil doar în cazul în care vaccinarea continuă în ritmul actual. În ultimele săptămâni, s-au imunizat mai bine de un milion de persoane. Ieri chiar a fost atins un nou record, 111.023 persoane fiind vaccinate cu prima doză.

”Dacă ritmul de vaccinare actuală se menține, conform acestui trend, până la finalul acestui an am putea să depășim o rată de acoperire vaccinală de peste 70% din populația rezidentă de peste 12 ani. Asta înseamnă că în total până la finalul acestui am putea avea peste 11,8 milioane de persoane vaccinate cu cel puțin o doză”, a explicat colonelul Gheorghiță.