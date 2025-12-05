Sondaj de tip Exit Poll realizat de CURS și Avangarde: luptă strânsă Băluță – Ciucu. Ce scoruri au Drulă și Alexandrescu

ADVERTISEMENT

Cu doar două zile până la alegerile locale parțiale din Capitală, un nou sondaj de CURS – Avangarde, de această dată de tip Exit Poll, a fost dat publicității. Datele sociologilor arată o luptă la doar câteva procente între Daniel Băluță și Ciprian Ciucu

Sondaj CURS – Avangarde pentru Primăria Capitalei: 3 procente diferență între Daniel Băluță și Ciprian Ciucu

Peste mai puțin de 48 de ore, locuitorii din municipiul București se vor afla la urne, pentru a-și alege noul primar general, cel care va conduce destinele celui mai important oraș al țării până în 2028. Lupta de la acest scrutin se anunță mai strânsă ca niciodată. În 2024, Nicușor Dan s-a impus la ”scor” în fața Gabrielei Firea, însă situația din prezent este diametral opusă.

Casele de sondare CURS și Avangarde au prezentat, vineri, ultima lor cercetare înainte de alegerile de duminică, 7 decembrie 2025. Datele indică o luptă în patru: Daniel Băluță (PSD), Ciprian Ciucu (PNL), Cătălin Drulă (USR) și Anca Alexandrescu (independentă susținută de AUR). Cu toții se situează într-o marjă de 9 procente.

Aparent, marii favoriți sunt Daniel Băluță și Ciprian Ciucu. Candidatul PSD conduce cu 27%. La trei procente în spate (24%) este primarul de la Sectorul 6. Podiumul este închis de Cătălin Drulă de la USR cu 21%. , are acum doar 18%.

Urmează în acest clasament Ana Ciceală, de la SENS, care are 5%. Aceasta este cotată cu cel mai mic scor față de cele mai recente sondaje realizate de alte case de sondare. Mai punctează în acest sondaj candidatul POT, George Burcea, cu 3%, conform .

Daniel Băluță (PSD): 27% Ciprian Ciucu (PNL): 24% Cătălin Drulă (USR): 21% Anca Alexandrescu (independent): 18% Ana Maria Ciceală (SENS): 5% George Burcea (POT): 3% alții: 2%

Sondajul CURS – Avangarde a fost realizat față în față, în data de 4 decembrie. Au răspuns 1.382 de persoane.

Marja maximă de eroare la nivelul întregului eșantion este de +/-2,6%, la un nivel de încredere de 95%.

Sondajul CURS-Avangarde este o calibrare pentru exit-poll-ul pe care cele două case de sondare îl vor publica duminică seara, la ora 21:00.

Cursa strânsă Daniel Băluță – Ciprian Ciucu, confirmată și de un sondaj INSCOP

au confirmat această luptă PSD – PNL la scrutinul de duminică, 7 decembrie. În urmă cu doar 24 de ore, joi, 4 decembrie, un sondaj INSCOP arăta că Ciucu este pe primul loc (28,9%) în rândul celor care au spus sigur că merg la vot.

Liberalul era urmat de Băluță (27.4%), Alexandrescu (21,2%) și Drulă (10,9%). Clasamentul s-a schimbat în rândul celor care au exprimat o opțiune de vot dar nu sunt siguri că merg la urne. Aici, 28.2% au spus că l-ar vota pe Băluță și 27.1% pe Ciprian Ciucu. Pe 3 era, cu 21%, Alexandrescu. Cu șanse minime, pe 4, venea Cătălin Drulă, cu 11.1%.