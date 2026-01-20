Sondaj INSCOP: 7 din 10 români au puțină încredere sau deloc în sistemul de justiție. „Se conturează un paradox sociologic”

ADVERTISEMENT

Sfârșitul de an 2025 a fost marcat de un mare scandal în justiţie, cu proteste de stradă şi chiar cu implicarea preşedintelui Nicuşor Dan, care s-a întâlnit cu aproximativ 20 de magistraţi şi a anunţat chiar că va face un referendum printre membrii Consiuliului Superior al Magistraturii. După toate aceste evenimente, INSCOP a încercat să afle care este părerea românilor despre sistemul de justiţie.

Remus Ştefureac: „Neîncrederea în justiţie nu vine din dezinteres, ci din așteptări ridicate”

Potrivit Barometrului Informat.ro – INSCOP Research, doar puţin mai mult de un sfert (25,5%) dintre cetăţenii României au încredere multă sau foarte multă în sistemul de justiţie. În schimb, în proporţie de 70,5% au destul de puțină, foarte puțină sau nu au deloc încredere în Justiție. Analiza scoate în evidenţă că printre cei care un nivel de neîncredere în justiție mai mare decât media populației se numără în special votanții USR, persoanele cu vârsta de peste 60 de ani, cele cu studii superioare, dar și locuitorii din marile oraşe. În schimb, în special votanții PSD și AUR, persoanele din segmentul de vârstă 18-44 ani şi cele cu educație primară sunt categoriile care au mai mare încredere în justiție decât media populației.

ADVERTISEMENT

„Datele arată o ruptură structurală între atașamentul normativ față de ideea de justiție independentă și experiența concretă a cetățenilor, care percep sistemul ca fiind vulnerabil la influențe externe și inechitabil în funcționare. Se conturează un paradox sociologic: tocmai grupurile mai educate, urbane și mai conectate la viața publică sunt cele mai critice, semn că neîncrederea nu vine din dezinteres, ci din așteptări ridicate și evaluări informate.

Evoluția negativă a percepției privind aplicarea egală a legii indică o eroziune accelerată a legitimității instituționale, cu potențial de a alimenta fie un sentiment de revoltă, fie cinism civic, resemnare și retragere din participarea democratică. În ansamblu, justiția este percepută mai degrabă ca un ideal necesar decât ca o realitate funcțională, ceea ce reprezintă un risc major pe termen mediu pentru coeziunea socială și încrederea în statul român”, remarcă .

ADVERTISEMENT

Peste 80% dintre români consideră că legea nu e aplicată echitabil pentru toţi cetăţenii

În ceea ce priveşte dependenţa faţă de politic, mai puţin de un sfert dintre cei care au răspuns la sondaj consideră că justiţia este independentă (23,7%), în timp ce 67,4% consideră că de influenţele politice. Dintre cei care cred că justiţia este independentă de influențe politice se remarcă în special locuitorii din mediul rural, votanții PSD și AUR, persoanele cu vârste între 30 și 44 de ani şi cei cu educație primară, în timp ce votanții USR, tinerii sub 30 de ani, cei cu studii superioare, angajaţii la stat, bucureștenii și locuitorii din oraşele mari consideră că justiţia nu este independentă de influenţele politice.

ADVERTISEMENT

Un alt aspect pe care a pus accentul Barometrul Informat.ro – INSCOP Research a fost aplicarea echitabilă a legii, pentru toţi cetăţenii. 5.7% dintre români apreciază că legea este aplicată egal în foarte mare măsură (față de 12.6% în aprilie 2025), iar 10.9% consideră că este aplicată egal în destul de mare măsură, în scădere considerbilă faţă de aprilie 2025, când procentul era de 17.2%. Cumulat, în primăvara anului trecut 19.8% dintre români credeau în foarte mare măsură sau destul de mare măsură că legea e aplicată pentru toți cetățenii, iar în ianuarie 2026 procentul a scăzut la 16,6%. Din acestă categorie fac parte în special votanții PSD și PNL și tinerii sub 30 de ani.

În schimb, în mod special votanţii AUR şi USR, dar şi locuitorii din urbanul mic consideră într-o proporţie mai mare decât media că legea nu este aplicată în mod echitabil pentru toţi cetăţenii. procentul celor care cred că în destul de mică măsură, în foarte mică măsură sau deloc legea e aplicată în mod egal pentru toți românii a urcat în ianuarie 2026 la 80,2%, fiind cu peste 10% mai mare decât în aprilie 2025, când 68,5% dintre români credeau acest lucru.