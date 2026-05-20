Sondaj INSCOP: A acționat Nicușor Dan ca un mediator în conflictele politice? Ce părere au românii despre activitatea premierului Bolojan. „Polarizarea este diferită”

Un sondaj INSCOP Research arată care sunt opiniile românilor cu privire la activitatea lui Nicușor Dan de când este în funcția de președinte, dar și cu privire la rolul acestuia în conflictele politice. În același timp, aproape jumătate dintre respondenți și-au exprimat nemulțumirea față de premierul Ilie Bolojan. Cum se poziționează votanții PSD, PNL, USR și AUR.

Ce părere au românii despre activitatea președintelui Nicușor Dan? A acționat ca un mediator?

arată că aproape jumătate dintre români (49.2%) cred că, prin poziționările publice din această perioadă, președintele Nicușor Dan a acționat pentru a diminua neînțelegerile dintre partide și lideri politici. Aici se regăsesc votanții PSD, PNL și USR, persoanele de peste 60 de ani și locuitorii din București.

Pe de altă parte, 36.3% cred că șeful statului a contribuit la amplificarea conflictelor. Aici se regăsesc, în cea mai mare parte, votanții PSD, PNL și USR, persoanele de peste 60 de ani, locuitorii din București, potrivit celor mai recente date.

În același timp, 42.8% dintre respondenții la sondaj se declară , iar 27.7% se declară destul de nemulțumiți. Într-un procent mai mare decât media, aici se regăsesc votanții AUR, persoanele între 30 și 44 de ani, cei cu educație primară, locuitorii din urbanul mic și din mediul rural și angajații din sectorul privat.

27.6% dintre români e declară foarte mulțumiți sau destul de mulțumiți (4.4% dintre respondenți sunt foarte mulțumiți de activitatea lui Nicușor Dan drept președinte al României, iar 23.2% sunt destul de mulțumiți). Aici sunt încadrați votanții PSD, PNL și USR, tinerii sub 30 de ani și persoanele de peste 60 de ani, cei cu educație superioară și locuitorii din Capitală și din urbanul mare.

„Jumătate dintre români cred că prin poziționările publice exprimate în această perioadă, președintele Nicușor Dan a acționat pentru a diminua neînțelegerile dintre partide și liderii politici, iar o treime cred contrariul și anume că a acționat pentru a amplifica neînțelegerile dintre partide și lideri politici. Votanții AUR sunt cei mai ostili președintelui, în timp ce votanții PSD, PNL și USR apreciază, în ponderi relativ similare, eforturile de mediere ale președintelui.

În ceea ce privește activitatea președintelui Nicușor Dan, atrage atenția procentul mai ridicat de alegători PSD (46%), PNL (55%), USR (48%) mulțumiți de activitate sa, respectiv procentul foarte mare de alegători AUR nemulțumiți (95%)”, a menționat șeful INSCOP, Remus Ștefureac.

Ce cred oamenii despre activitatea premierului Bolojan

Nici de românii nu se arată convinși. 47.7% dintre respondenți se declară foarte nemulțumiți de activitatea sa, iar 20.2% destul de nemulțumiți. Aici se regăsesc, în cea mai mare parte, votanții PSD și AUR, persoanele de peste 60 de ani, cei cu educație primară și locuitorii din mediul rural.

Pe de altă parte, într-o proporție de 30.5% oamenii susțin că sunt foarte mulțumiți sau destul de mulțumiți de activitatea premierului Ilie Bolojan (dintre aceștia 8% dintre cei chestionați declară că sunt foarte mulțumiți de activitatea lui Ilie Bolojan drept Prim Ministru al României, în timp ce 17.7% sunt destul de mulțumiți), arată datele INSCOP Research. Cei care îl privesc mai optimist pe premier sunt votanții PNL și USR, persoanele cu educație superioară, locuitorii din București și din urbanul mare și angajații din sectorul privat.

„Polarizarea este diferită în cazul activității premierului Ilie Bolojan – de care se declară mulțumiți 84% dintre votanții PNL și 78% dintre votanții USR, în timp ce nemulțumiți se declară 91% dintre votanții PSD și 95% dintre votanții AUR”, a mai adăugat Ștefureac.