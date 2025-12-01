Sondaj INSCOP: aproape 90% dintre români spun că sunt patrioți. Ce părere au susținătorii PSD, PNL și USR

ADVERTISEMENT

Un sondaj INSCOP, realizat în perioada 20-26 iunie 2025, arată că majoritatea românilor se consideră patrioți. Susținătorii PSD și PNL sunt cei care au susținut cu tărie că își iubesc țara, în timp ce electoratul USR se arată mai temperat în această chestiune.

Majoritatea românilor se consideră patrioți

Cercetarea sociologică a fost efectuată prin interviuri telefonice și cu ajutorul chestionarului. 1.150 de persoane au răspuns acestui sodaj și majoritatea au fost de acord cu afirmația „Iubesc România și sunt mândru de țara mea”, arată Remus Ștefureac.

Cu toate că tensiunile politice i-au împărțit cumva pe români, sondajul INSCOP arată că în proporție de 75% dintre respondenți sunt total de acord cu afirmația menționată. În același timp, 13,2% susțin că sunt de acord parțial pe această chestiune, iar 4,7% au spus că sunt neutri. La polul opus, cercetarea arată că 2,6% sunt în dezacord parțial, iar 3,1% în dezacord total. Doar 1,4% nu știu sau nu au dorit să răspundă.

„Deși consensul este dominant, există și zone de nuanță (acordul parțial, indecișii, dezacordul) care arată că pentru o parte a societății atașamentul față de țară este prezent, dar condiționat de experiențe personale, realități socio-economice sau încrederea în instituții”, a declarat șeful INSCOP, Remus Ștefureac.

Susținătorii PSD și PNL, acord total față de ideea de patriotism

În același timp, șeful INSCOP susține că electoratul „ declară un atașament aproape unanim față de ”. Cât despre susținătorii USR, ei sunt mai temperați în această chestiune, „ceea ce sugerează viziuni ușor diferite asupra identității naționale”.

„O explicație parțială este legată și de faptul ca tinerii între 18–29 de ani care se numără printre simpatizanții acestui partid se detașează destul clar față de restul populației printr-un nivel al patriotismului declarat ușor mai scăzut (73% față de 88% cât este media la nivelul populației totale) fenomen corelat probabil cu expunerea la mobilitate internațională, cultura digitală globalizată și o atitudine mai critică față de stat”, a mai menționat Ștefureac.