Sondaj INSCOP: Ar vrea românii ca președintele Nicușor Dan să plece de la Cotroceni? Cum ar vota susținătorii PSD, PNL, USR și AUR în cazul unui referendum

Un sondaj INSCOP Research dezvăluie câți români și-ar dori să-l demită pe Nicușor Dan în eventualitatea în care s-ar organiza un referendum pe această temă. Cum ar vota susținătorii PSD, PNL, USR și AUR și la ce concluzie s-a ajuns în urma acestui studiu.

Îl demit românii pe președintele Nicușor Dan?

Barometrul Informat.ro – INSCOP Research arată că peste jumătate dintre români (50,7%) ar vota împotriva demiterii președintelui Nicușor Dan dacă duminica viitoare s-ar fi organizat un referendum în acest sens. În același timp, 44% dintre respondenți spun ca ar vota pentru căderea șefului statului. 5,4% nu știu sau nu răspund.

Potrivit sondajului, în contextul în care îi excludem pe cei 5,4% dintre respondenți care nu știu sau nu răspund la această întrebare, rezultă că 53,1% dintre români ar vota împotriva demiterii președintelui, în timp ce 46,9% ar vota pentru demitere în cazul organizării unui referendum.

Cei care ar vota pentru demiterea președintelui într-o proporție mai mare decât restul populației sunt votanții AUR (77%), persoanele cu educație primară (63%), locuitorii din mediul rural (55%) și utilizatorii TikTok (59%). La polul opus, care sunt împotriva demiterii, sunt votanții PNL (86%), USR (86%) și PSD (59%), persoanele peste 60 de ani (59%), cei cu educație superioară (73%) și locuitorii din București (68%) și din urbanul mare (61%).

„Demiterea președintelui Nicușor Dan printr-un eventual referendum nu are susținere în societatea românească, nici măcar în urma aplicării unei întrebări care testează o situație ipotetică. Proximitatea față de momentul electoral din 2025 și riscurile sistemice percepute de majoritatea alegătorilor, în contextul electoral tensionat din 2024-2025, alimentează ostilitatea publicului față de un referendum de demitere a președintelui, care nu ar face decât să amplifice incertitudinile politice deja uriașe și costisitoare din punct de vedere economic și social.

Altfel spus, în pofida polarizărilor politice contextuale, perspectiva unui moment de ruptură de o asemenea amploare strânge rândurile și determină revenirea populației la granițele bazinelor electorale configurate în turul doi al alegerilor prezidențiale”, a declarat șeful INSCOP, Remus Ștefureac.

Oamenii au o părere bună despre activitatea președintelui

Un sondaj publicat în urmă cu aproximativ o săptămână arată că , iar aproape jumătate dintre respondenți (49,2%) cred că, prin poziționările publice din această perioadă, a acționat pentru a diminua neînțelegerile dintre partide și lideri politici. Aici se regăsesc votanții PSD, PNL și USR, persoanele de peste 60 de ani și locuitorii din București.

27.6% dintre români e declară foarte mulțumiți sau destul de mulțumiți (4.4% dintre respondenți sunt foarte mulțumiți de activitatea lui Nicușor Dan drept președinte al României, iar 23.2% sunt destul de mulțumiți). Aici sunt încadrați votanții PSD, PNL și USR, tinerii sub 30 de ani și persoanele de peste 60 de ani, cei cu educație superioară și locuitorii din Capitală și din urbanul mare.

„Jumătate dintre români cred că prin poziționările publice exprimate în această perioadă, președintele Nicușor Dan a acționat pentru a diminua neînțelegerile dintre partide și liderii politici, iar o treime cred contrariul și anume că a acționat pentru a amplifica neînțelegerile dintre partide și lideri politici. Votanții AUR sunt cei mai ostili președintelui, în timp ce votanții PSD, PNL și USR apreciază, în ponderi relativ similare, eforturile de mediere ale președintelui.

În ceea ce privește activitatea președintelui Nicușor Dan, atrage atenția procentul mai ridicat de alegători PSD (46%), PNL (55%), USR (48%) mulțumiți de activitate sa, respectiv procentul foarte mare de alegători AUR nemulțumiți (95%)”, a menționat șeful INSCOP, Remus Ștefureac.