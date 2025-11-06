News

Sondaj INSCOP. AUR coboară sub 40%. Ce scor are PSD înainte de Congresul pentru alegerea președintelui

Cel mai recent sondaj INSCOP care arată intenția de vot a românilor pentru alegerile parlamentare poziționează AUR tot pe locul 1, dar în scădere. Ce scoruri au PSD, PNL și USR.
Adrian Baciu
06.11.2025 | 10:42
Sondaj INSCOP AUR coboara sub 40 Ce scor are PSD inainte de Congresul pentru alegerea presedintelui
Sondaj INSCOP: AUR pierde câteva procente. PSD, în urcare înainte de Congres. Sursa foto: hepta.ro / colaj Fanatik
Un sondaj INSCOP care măsoară intenția de vot pentru alegerile parlamentare ne arată o ierarhie neschimbată. AUR, deși în scădere, se menține pe locul 1. PSD-ul raportează o ușoară creștere față de lunile anterioare. Ce se întâmplă cu partenerii de coaliție din PNL, USR și UDMR.

Prima scădere a AUR într-un sondaj INSCOP realizat după alegerile prezidențiale din mai 2025

La fel ca în cercetările sociologice anterioare realizate de INSCOP, partidul condus de George Simion conduce în intențiile de vot la nivel național. AUR nu mai are însă un număr cu ”4” în față. Formațiunea parlamentară de Opoziție a scăzut la 38%.

Reamintim că, la precedentele sondaje realizate de această instituție, Alianța pentru Unirea Românilor a stat mereu la un scor de peste 40%. În octombrie, AUR se afla la 40%, după ce în septembrie se apropia de 41% (40,8%). Chiar și cu scăderea din prezent, cel mai important partid parlamentar care nu face parte din arcul guvernamental are un avans uriaș față de celelalte partide din țară.

Pentru prima dată după alegerile prezidențiale din mai 2025, AUR coboară sub pragul de 40%, însă rămâne la un scor dublu comparativ cu următorul clasat, Partidul Social Democrat, aflat în ușoară creștere. PNL, USR și UDMR se mențin la un nivel constant, comparativ cu lunile anterioare. Partidele care formează coaliția guvernamentală cumulează 51% din intenția de vot, în timp ce partidele din opoziție parlamentară aproximativ 43%”, constată Remus Ștefureac, director INSCOP Research.

Ce scor are PSD înainte de Congresul pentru alegerea președintelui

Barometrul Informat.ro – INSCOP Research, un sondaj de opinie lunar realizat de INSCOP Research la comanda platformei de știri Informat.ro în parteneriat cu think-tankul Strategic Thinking Group, ne arată că AUR are un avans de aproape 20 de procente față de cel mai important partid din țară în ultimii ani.

Înainte de Congresul pentru alegerea noului președinte, social-democrații sunt cotați în acest sondaj cu un scor de 19,5%. Vedem aici o creștere față de precedentele cercetări: 17,6% în octombrie, 17,9% în septembrie, 13,7% în iunie 2025.

Tot sub 20 de procente și departe de AUR mai avem în acest sondaj PNL (14,6%), USR (12,3%) și UDMR (4,8%). Nu prind pragul electoral, în poza sociologică a momentului, SENS, POT și SOS România, care se situează sub 5%.

sondaj inscop aur psd simion grindeanu bolojan
Sondaj INSCOP: AUR pierde câteva procente. Sursa foto: informat.ro

Ce spun românii despre intenția de a participa la viitoarele alegeri parlamentare

Sondajul INSCOP a mai verificat și intenția românilor de a se prezenta la un viitorul scrutin pentru parlamentare. Astfel, pe o scară de la 1 la 10, în care 1 înseamnă că ”sigur nu” vor merge la vot și 10 ”sigur da” vor merge la vot, 17,4% dintre români au ales 1, 1.2% au ales 2, 1% au ales 3, 1.4% au ales 4, 4.4% au ales 5, 1.5% au ales 6, 2.7% au ales 7. 3.8% indică 8, 3.3% aleg 9 și 60.5% indică 10. 2.9% nu știu sau nu răspund la această întrebare.

Metodologia sondajului INSCOP:

  • Cercetarea s-a realizat în perioada 25 octombrie – 2 noiembrie 2025.
  • Metoda de cercetare: interviu prin intermediul chestionarului.
  • Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului simplu, stratificat fiind de 3000 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste.
  • Eroarea maximă admisă a datelor este de + / – 1.8%, la un grad de încredere de 95%.
Adrian Baciu
