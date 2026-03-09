News

Sondaj INSCOP: AUR coboară sub pragul de 40%, dar marea surpriză vine din partea unui partid care îşi dublează scorul

AUR rămâne pe primul loc în preferințele electorale, deși pierde trei procente față de sondajul precedent. În același timp, o formațiune mică își dublează scorul și produce surpriza barometrului INSCOP-Informat.ro.
Daniel Spătaru
09.03.2026 | 11:25
Sondaj INSCOP AUR coboara sub pragul de 40 dar marea surpriza vine din partea unui partid care isi dubleaza scorul
Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri AUR ar obţine un scor aproape dublu faţă de PSD Foto: Hepta
ADVERTISEMENT

Ieşirea din iarnă găseşte tot partidul AUR pe primul loc în preferinţele electorale ale românilor, dar formaţiunea condusă de George Simion a coborât cu trei procente faţă de precendentul sondaj INSCOP, realizat în luna ianuarie. Astfel, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri AUR ar obţine 38% din voturi, aproape dublu faţă de al doilea partid clasat, PSD, creditat cu 19,2%.

AUR a coborât sub 40%, PSD şi PNL au câştigat câte un procent

Comparativ cu luna ianuarie AUR a coborât de la 40,9% la 38%, în timp ce PSD a câştigat un procent, urcând de la 18,2% la 19,2%. Tot cu un procent a crescut şi PNL, de la 13,5% la 14,5%, în timp ce un alt partid din coaliţia de guvernare, USR, are a scăzut uşor perceptibil de la 11,7% la 11,4%.

ADVERTISEMENT

Marea surpriză a sondajului este dată de scorul Partidului Oamenilor Tineri, care practic şi-a dublat numărul de alegători. Formaţiunea condusă de Anamaria Gavrilă se află încă sub pargul electoral, dar creşterea sa de 1,5 procente este mai mare decât a celorlalte partide (POT a crescut de la 1,5% la 3%).

sondaj inscop
AUR se menţine lider în intenţia de vot la alegerile parlamentare, dar a coborât sub pragul de 40%
Foto: inscop.ro

PSD şi PNL sunt despărţite de 3-5 procente, iar PNL şi USR de 1-3 procente

Barometrul INSCOP-Informat.ro arată că AUR coboară din nou sub pragul de 40%, ajungând la 38% în scădere față de cele aproape 41 de procente de la începutul anului. PSD și PNL sunt despărțite de 3-5 puncte procentuale în funcție de baza de raportare – respondenți care aleg un partid, respectiv respondenți care aleg un partid și sunt siguri că merg la vot, iar PNL și USR sunt despărțite de 1-3 puncte procentuale în funcție de aceleași criterii.

ADVERTISEMENT
Ce se întâmplă cu sancțiunile americane asupra Rusiei după razboiul din Iran. Anunțul...
Digi24.ro
Ce se întâmplă cu sancțiunile americane asupra Rusiei după razboiul din Iran. Anunțul guvernului SUA

Analizând datele INSCOP măsurate în ultimele 10 luni, nu se observă o tendință clară de creștere sau scădere pentru niciun partid politic din România”, este analiza făcută de directorul INSCOP, Remus Ştefureac.

Cum a numit-o Ronald Gavril pe Anamaria Prodan, după ce agenta a spus...
Digisport.ro
Cum a numit-o Ronald Gavril pe Anamaria Prodan, după ce agenta a spus ce relație are cu Dan Alexa
ADVERTISEMENT

Privitor la prezenţa la vot, 16,2% dintre cei chestionaţi au răspuns că sigur nu se vor prezenta la urne, iar 65,4% spun că sigur îşi vor exercita dreptul de vot.

Mielul de Paște, prins în războiul din Orient. România trimite 70% din ovine...
Fanatik
Mielul de Paște, prins în războiul din Orient. România trimite 70% din ovine acolo. Prețul unui kg în prag de sărbători
Video. Ruşinea din cel mai bogat sector al Capitalei. Zeci de familii lăsate...
Fanatik
Video. Ruşinea din cel mai bogat sector al Capitalei. Zeci de familii lăsate în noroi, în timp ce primăria lui George Tuţă cheltuie milioane de euro pe coşuri de gunoi
Ce a ajuns să facă fosta soție a lui Ion Țiriac. Mariajul cu...
Fanatik
Ce a ajuns să facă fosta soție a lui Ion Țiriac. Mariajul cu Erika Braedt a durat doar 2 ani
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Daniel Spătaru
Daniel Spătaru este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presă la Sportul Românesc, în 1997, iar în aprilie 1998 și-a continuat munca de jurnalist la secția Sport a ziarului Cotidianul. Și-a început cariera în online în 2009, la realitatea.net, iar din 2011 a lucrat pentru romaniatv.net.
Parteneri
Surpriză! Gigi Becali s-a temut că Mirel Rădoi îl va refuza și a...
iamsport.ro
Surpriză! Gigi Becali s-a temut că Mirel Rădoi îl va refuza și a sunat un alt antrenor: 'Era dispus să vină'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!