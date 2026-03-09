Sondaj INSCOP: AUR coboară sub pragul de 40%, dar marea surpriză vine din partea unui partid care îşi dublează scorul

ADVERTISEMENT

Ieşirea din iarnă găseşte tot partidul AUR pe primul loc în preferinţele electorale ale românilor, dar formaţiunea condusă de George Simion a coborât cu trei procente faţă de precendentul sondaj INSCOP, realizat în luna ianuarie. Astfel, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri AUR ar obţine 38% din voturi, aproape dublu faţă de al doilea partid clasat, PSD, creditat cu 19,2%.

AUR a coborât sub 40%, PSD şi PNL au câştigat câte un procent

Comparativ cu luna ianuarie AUR a coborât de la 40,9% la 38%, în timp ce PSD a câştigat un procent, urcând de la 18,2% la 19,2%. Tot cu un procent a crescut şi PNL, de la 13,5% la 14,5%, în timp ce un alt partid din coaliţia de guvernare, USR, are a scăzut uşor perceptibil de la 11,7% la 11,4%.

ADVERTISEMENT

este dată de scorul Partidului Oamenilor Tineri, care practic şi-a dublat numărul de alegători. Formaţiunea condusă de Anamaria Gavrilă se află încă sub pargul electoral, dar creşterea sa de 1,5 procente este mai mare decât a celorlalte partide (POT a crescut de la 1,5% la 3%).

PSD şi PNL sunt despărţite de 3-5 procente, iar PNL şi USR de 1-3 procente

„ arată că AUR coboară din nou sub pragul de 40%, ajungând la 38% în scădere față de cele aproape 41 de procente de la începutul anului. PSD și PNL sunt despărțite de 3-5 puncte procentuale în funcție de baza de raportare – respondenți care aleg un partid, respectiv respondenți care aleg un partid și sunt siguri că merg la vot, iar PNL și USR sunt despărțite de 1-3 puncte procentuale în funcție de aceleași criterii.

ADVERTISEMENT

Analizând datele INSCOP măsurate în ultimele 10 luni, nu se observă o tendință clară de creștere sau scădere pentru niciun partid politic din România”, este analiza făcută de directorul INSCOP, Remus Ştefureac.

ADVERTISEMENT

Privitor la prezenţa la vot, 16,2% dintre cei chestionaţi au răspuns că sigur nu se vor prezenta la urne, iar 65,4% spun că sigur îşi vor exercita dreptul de vot.