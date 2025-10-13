News

Sondaj INSCOP. AUR se menține în fruntea clasamentului: 40% din intențiile de vot merg către partidul lui George Simion. Ce scoruri au PSD și PNL

AUR, partidul condus de George Simion, continuă să ocupe primul loc în intențiile de vot ale românilor, conform ultimelor rezultate ale unui sondaj INSCOP. Ce se întâmplă cu PSD și PNL.
13.10.2025 | 10:24
Sondaj INSCOP AUR se mentine in fruntea clasamentului 40 din intentiile de vot merg catre partidul lui George Simion Ce scoruri au PSD si PNL
Vești bune pentru George Simion. AUR continuă să se poziționeze pe primul loc în preferințele de vot ale românilor. Ce locuri ocupă PSD și PNL. Sursa foto: Colaj Fanatik, Hepta

Partidul condus de George Simion, AUR, conduce în intențiile de vot cu 40%. PSD se află pe locul al doilea, urmat de PNL, USR și UDMR, însă niciunul dintre acestea nereușind să depășească pragul de 20%. POT și SOS România se situează sub 5%, la un nivel apropiat de scorul obținut de SENS, potrivit ultimului sondaj realizat de INSCOP.

Vești bune pentru George Simion. AUR, în continuare pe primul loc în intențiile de vot

„Toamna pare a aduce o stabilizare a intenției de vot, partidele aflate la putere având un scor cumulat de aproximativ 50%, iar partidele aflate în opoziția parlamentară cu un scor cumulat de aproximativ 45%. AUR pare a se consolida pe primul loc în intenția de vot cu un scor de 40%, restul partidelor nereușind să treacă de 20%. PSD ocupă locul al doilea, urmat de PNL, USR și UDMR. POT și SOS România au scoruri sub pragul de 5%, la un nivel relativ similar cu scorul obținut de SENS”, a declarat directorul INSCOP, Remus Ștefureac.

Per total, partidele aflate la guvernare au împreună aproximativ 50% din intențiile de vot, în timp ce opoziția parlamentară se situează la un nivel de circa 45%. Cât despre participarea la alegerile parlamentare, majoritatea românilor, adică 72,7%, declară că sunt siguri că vor merge la vot, alegând nota 10 pe o scară de la 1 la 10.

Câți români ar merge la vot la alegerile parlamentare

„Pe o scară de la 1 la 10, în care 1 înseamnă că ”sigur nu” vor merge la vot și 10 ”sigur da” vor merge la vot, 13.2% dintre români au ales 1, 0.9% au ales 2, 1.1% au ales 3, 0.6% au ales 4, 2.2% au ales 5, 0.8% au ales 6, 2.2% au ales 7. 2.7% indică 8, 2% 9. 72.7% indică 10. 1.5% nu știu sau nu răspund la această întrebare”, se mai arată în sondajul INSCOP.

Cât despre partidele pe care le vor vota românii la alegerile parlamentare, AUR se menține pe primul loc cu 40%, un procent apropiat de cel din septembrie (40,8%) și iunie (40,5%), dar mai ridicat decât cel din mai (38,1%). PSD ocupă locul al doilea, cu 17,6%, în ușoară scădere față de septembrie (17,9%), dar în creștere față de iunie (13,7%).

Ce se întâmplă cu PSD și PNL

PNL are 14,8%, față de 15,2% în septembrie și 17,3% în iunie, iar USR ajunge la 11,5%, în scădere față de 12,8% în septembrie și 13,1% în iunie. UDMR se situează la 5,2%, mai mult decât în septembrie (4%), în timp ce SENS înregistrează 3,4%, peste nivelul din septembrie (2,1%). POT are 2,6%, în scădere de la 3,3% în septembrie, iar SOS România 2%, față de 2,8% în septembrie și 1,9% în iunie. Independenții sunt creditați cu 1,3%, în creștere față de 0,6% în septembrie, iar alte partide cu 1,6%, mai mult decât în lunile anterioare.

Potrivit BAROMETRULUI Informat.ro – INSCOP Research, ediția a IV-a, realizat între 6 și 10 octombrie 2025, scorurile electorale ale partidelor par să se stabilizeze. Sondajul este realizat lunar de INSCOP Research, la comanda platformei de știri Informat.ro, în parteneriat cu think-tankul Strategic Thinking Group.

Mădălina Cristea- Bălăceanu este redactor pe zona de News la Fanatik. Și-a început cariera jurnalistică la Evenimentul Zilei și Capital, apoi a fost parte din echipele redacționale ale site-urilor Mainnews.ro, Puterea.ro şi Ştirile ProTV
