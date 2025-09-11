News

Sondaj INSCOP: AUR și PSD se află în creștere, PNL și USR au pierdut procente în ultimele luni

Ultimul sondaj de opinie arată că AUR ar obține cel mai mare scor dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare.
Daniel Spătaru
11.09.2025 | 12:28
Ce partide ar vota românii, dacă duminică ar avea loc alegeri Foto: Hepta

Partidul AUR continuă să conducă detașat în preferințele electoratului și la început de septembrie, conform ultimului sondaj de opinie realizat de INSCOP, în legătură cu intențiile de vot ale românilor, dacă duminica aceasta ar avea loc alegeri parlamentare. Formația condusă de George Simion ar obține un scor mai mult decât dublu decât al doilea partid clasat, PSD.

AUR a câştigat aproape 3% în perioada verii

În ultimele patru luni AUR a adăugat la potențiala zestre electorală 2,7 procente, crescând de la 38,1%, cât avea în luna mai, la 40,8%, conform Barometrului Informat.ro – INSCOP Research. PSD, formaţiunea politică aflată pe locul doi, se află de asemenea în creştere, cu 17,9 procente, după o scădere abruptă în luna iunie (13,7%), însă procentul său este mai mic decât dublul scorului pe care l-ar obţine AUR.

În schimb, se înregistrează scăderi în dreptul Partidului Naţional Liberal, USR, POT şi UDMR. O creştere uşoară, dar nu la un procent care să îi obţină intrarea în parlament, înregistrează S.O.S. România, care ar fi votat de 2,8% dintre cei care s-ar prezenta la urne, faţă de cei 1,9% care ar fi votat partidul în luna iunie.

sondaj inscop
Intenţiile de vot ale românilor, conform ultimului sondaj INSCOP

Remus Ştefureac: „Datele sugerează sedimentarea unei polarizări puternice”

Chiar şi în urma acestor opţiuni de vot se constată însă că actuala coaliţie guvernamentală se bucură de majoritate electorală, votanţii PSD, PNL, USR şi UDMR fiind în procent de 49,9%, în comparaţie cu cei 46,9% care şi-ar îndrepta voturile către AUR, POT şi S.O.S. România.

„Prima măsurătoare sociologică a din cadrul Barometrului INSCOP-Informat.ro, realizată după încheierea vacanței, arată consolidarea intenției de vot pentru AUR în jurul pragului de 40%. Se observă o ușoară creștere a intenției de vot pentru PSD, o ușoară scădere în cazul PNL și stagnare în cazul USR. Susținerea electorală cumulată pentru cele 4 partide ale coaliției guvernamentale (PSD, PNL, USR, UDMR) de aproape 50% este cu doar 3 procente mai mare decât susținerea electorală pentru partidele parlamentare din opoziție (AUR, POT si SOS) de aproximativ 47%.

Chiar dacă susținerea electorală pentru partidele coaliției nu se prăbușește, datele sugerează sedimentarea unei polarizări puternice, cu jumătate din totalul alegătorilor care susțin partidele puterii și jumătate care susțin partidele opoziției”, este analiza făcută de Remus Ştefureac, directorul INSCOP Research.

