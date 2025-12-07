Sondaj INSCOP alegeri București 2025, ora 21.00. Avem numele noului primar al Capitalei. Live update- cifre actualizate de la BEC și numărătoarea CURS, AVANGARDE, CIRA și ARA

ADVERTISEMENT

Sondaj INSCOP ora 21.00, alegeri București. Așteptarea a luat sfârșit, iar locuitorii din Capitală cunosc deja numele noului primar. Acesta va conduce destinele celui mai important oraș din țară până în 2028. FANATIK vă prezintă, în timp real, cifre actualizate de la BEC, precum și numărătoarea sociologilor de la CURS, AVANGARDE, CIRA și ARA.

Rezultate sondaj Exit Pol CURS – Avangarde, CIRA și ARA la alegerile pentru Primăria Capitalei

Duminică seara, la ora 21.00, după închiderea celor 1289 de secții de votare din Capitală, au apărut în spațiul public și datele Exit Poll-ului realizat de CURS – Avangarde. Cercetarea celor două case confirmă și scorul prezentat de INSCOP.

Candidatul Partidului Național Liberal, Ciprian Ciucu, are un avans consistent față de principalul său rival de la PSD, Daniel Băluță. Departe în urma lor sunt Anca Alexandrescu (independentă sprijinită de AUR) și Cătălin Drulă (USR).

Iată clasamentul primilor 5, conform acestui Exit Poll CURS – Avangarde cu date culese până la ora 19.30:

Ciprian Ciucu (PNL) – 32.27%

Daniel Băluță (PSD) – 26.3%

Anca Alexandrescu (independentă sprijinită de AUR și PNȚCD) – 20.2%

Cătălin Drulă (USR) – 12.8%

Ana Ciceală (SENS) – 6%

Sondaj INSCOP ora 21.00: cine a câștigat Bucureștiul

Potrivit sondajului INSCOP realizat în ziua votului, noul primar al Capitalei este Ciprian Ciucu, care obține o victorie clară cu peste cinci procente în fața următorului clasat, Daniel Băluță. Anca Alexandrescu ar obține și ea peste 20%, însă este la peste zece procente de Ciprian Ciucu. Candidatul USR, Cătălin Drulă, are puțin peste 10%. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 1.7% la un grad de încredere de 95%. (Datele au fost culese prin interviuri telefonice, volumul eșantionului fiind de 3.421 de persoane).

Ciprian Ciucu (PNL) – 31.7%

Daniel Băluță (PSD) – 26.1%

Anca Alexandrescu (independentă sprijinită de AUR și PNȚCD) – 21.1%

Cătălin Drulă (USR) – 12.8%

Ana Ciceală (SENS) – 7%

Circa 1,8 milioane de bucureșteni au fost chemați la urne duminică, 7 decembrie, pentru a-și alege primarul care le va conduce destinele în perioada de mandat rămasă până la următoarele alegeri locale din 2028. Cea mai așteptată oră a zilei a fost 21.00. Atunci s-au oferit publicului primele sondaje.

Primul sondaj de tip exit poll București 2025 complet și mai aproape de ”adevăr” a venit la ora 21.00. Cine a câștigat primăria Capitalei dintre Daniel Băluță (PSD), Ciprian Ciucu (PNL), Cătălin Drulă (USR) și Anca Alexandrescu (independentă susținută de AUR)? S-au schimbat datele de seară în comparație cu cele din cursul zilei?

Rezultate finale vom afla abia după închiderea tuturor secțiilor de vot. Ca de obicei, pe site-ul pus la dispoziție de (AEP), apoi la BEC, putem verifica procentajele oficiale pentru primii 3 clasați. Unii au spus că s-ar putea să asistăm la o surpriză la aceste alegeri de la București. Numai numărătoarea oficială ne va spune acest lucru.

Rezultate alegeri Sector 1 București 2025. Cine a câștigat potrivit exit poll-urilor

În Sectorul 1 din Capitală s-a dus o luptă cruntă între . Aceste rezultate pe sectoare din București contează decisiv în desemnarea triumfătorului final. Nu de puține ori, hărțile interactive de la AEP cu distribuția voturilor la alegerile locale din București ne-au arătat cum se poziționează politic cartierele orașului.

Voturile exprimate în cartiere precum Băneasa, Aviatorilor, Dorobanți arată poziționarea politică. Analiștii spun că aceasta este legată de calitatea vieții și nivelul de trai din zonele respective. La localele de pe 9 iunie 2024 au fost diferențe mici la votul pe sectoare. Un top 3 candidați pe 7 decembrie, așa cum relevă și sondajele pe București 2025 emise la ora 21.00, prezintă o luptă la fotografie.

Rezultate alegeri Sector 2 București 2025. Cine a câștigat potrivit sondajelor

Culorile politice au un rol major în alegerea viitorului edil al Capitalei. În Sectorul 2, dacă ne uităm la trecut, vedem că PSD-ul s-a impus la locale, atât la primărie, cât și la consiliul local. Diferențele au fost extrem de mici. Tocmai de aceea, trebuie spus că prezența la vot în București poate cântări decisiv.

Rezultate alegeri Sector 3 București 2025. Cine a câștigat potrivit sondajelor de tip exit poll

Exit poll-ul din București 2025 de la ora 21.00 ne spune cum au votat cetățenii din sectorul cu cea mai mare populație cu drept de vot. Aici, un număr de peste 440.000 de cetățeni au fost așteptați să iasă la urne la alegerile locale parțiale din 7 decembrie 2025. Mereu acest sector a fost un fief al PSD.

Rezultate alegeri Sector 4 București 2025. Cine a câștigat potrivit sondajelor

Sectorul 4 dă în această zi e duminică . Acesta s-a impus pe 9 iunie 2024, la localele de aici, cu aproape 70 de procente. Ponderea aceasta va conta mult când ne uităm la ce rezultate finale vor fi la aceste alegeri din București.

Rezultate alegeri Sector 5 București 2025. Cine a câștigat potrivit exit poll-urilor

În Sectorul 5, circa 245.000 locuitori au drept drept de vot. Acesta este un sector extrem de interesant, pentru că nici PSD, nici PNL și nici USR nu au excelat aici la ultimele alegeri. Cine a câștigat potrivit exit-poll-urilor finale, iată o întrebare extrem de așteptată.

Rezultate alegeri Sector 6 București 2025. Cine a câștigat potrivit sondajelor

Dacă ne uităm la ce rezultate sunt pe sectoare în București și ajungem la 6 nu ar trebui să ne surprindă dacă aici îl vedem pe Ciprian Ciucu detașat de urmăritori. În iunie anul trecut, acesta a trecut de 72% din procente și a primit 103.000 de voturi.

Reacții politice după anunțul sondajului de tip exit poll de la ora 21.00

Funcția de la Capitală rămasă liberă după alegerea lui Nicușor Dan în funcția de președinte al României a fost intens disputată. La ora 21, după sondajele de tip exit poll, vin și primele reacții politice de la București. Daniel Băluță (PSD), Ciprian Ciucu (PNL), Cătălin Drulă (USR), Anca Alexandrescu (independentă susținută de AUR), precum și alți candidați surpriză la aceste alegeri din București vor avea primele reacții politice.

Ce urmează după exit poll: validarea rezultatelor de către BEC

După aflarea viitorului exit poll alegeri București, toate emoțiile se mută către site-ul Autorității Electorale Permanente (AEP). În timp real și foarte rapid, aici sunt prezentate cifrele oficiale ale candidaților.

Apoi, Biroul Electoral Central va publica rezultatele finale pentru aceste locale parțiale. Pasul final înainte de primarul ales să-și intre în rol este reprezentat de validarea rezultatelor de către BEC.

Prezența la vot în Capitală până la închiderea urnelor

BEC a prezentat ce rezultate s-au înregistrat la aceste alegeri din București, iar un rol major l-a jucat, la fel ca la precedentele scrutine interne, prezența la vot. Există candidați care sunt avantajați de un procent de sub 50%, așa cum sunt și nume favorizate atunci când se trece de 50 sau chiar 60% prezență.

Harta interactivă a rezultatelor pe sectoare

Pe pentru aceste alegeri locale parțiale există o harta a rezultatelor pe București. Aici, se poate verifica scorul principalilor candidați, atât la general, cât și pe sectoare.

Datele BEC ne arată cum s-a votat, care a fost prezența, ce candidați au confirmat calculele hârtiei și recentele sondaje de opinie, dar și dacă s-a înregistrat vreo surpriză la acest scrutin din cel mai mare oraș al țării.

Analiză: cum s-a schimbat Bucureștiul după votul din 2025

Fără îndoială, aceste rezultate finale ale alegerilor din București vor avea un efect asupra electoratului din Capitală. În urmă cu un an, Nicușor Dan s-a impus la o distanță uriașă față de contracandidata Gabriela Firea. Scorul din prezent va aduce multe schimbări în cel mai important oraș al țării.

Topul celor mai votați candidați pe sectoare

La toate rundele precedente de alegeri, în Capitală am avut și surprize în unele sectoare. Topul celor mai votați candidați ne arată o continuare a trendului din 9 iunie 2024. Scorurile obținute de Daniel Băluță (PSD) și Ciprian Ciucu (PNL), Cătălin Drulă (USR), politicieni cu ștate mai vechi pe zona de sector, ne arată faptul că cetățenii i-au cunoscut de-a lungul mandatelor lor precedente.