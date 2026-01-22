Sondaj INSCOP: cât de des se îmbolnăvesc copiii de gripă în sezonul de iarnă. Sunt de acord părinții și bunicii cu vaccinarea în școli?

ADVERTISEMENT

Numeroși experți din domeniul medical, reprezentanți ai societății civile și decidenți s-au reunit joi, 22 decembrie, la Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București, pentru lansarea studiului „Atitudinea părinților și bunicilor cu privire la vaccinarea antigripală a copiilor”. Sondajul INSCOP dezvăluie cât de des se îmbolnăvesc copiii de gripă și în ce măsură ar fi de acord părinții și bunicii să se desfășoare vaccinările în școli.

Cât de des se îmbolnăvesc copiii de gripă

Chestionarul a fost aplicat părinților care au copii cu vârste cuprinse între 2 și 18 ani și bunicilor care au nepoți de aceleași vârste. Întrebați cât de des consideră că se îmbolnăvesc copiii de gripă în fiecare iarnă, 31,8% spun că destul de des, iar 9,2% spun că foarte des. Cu toate acestea, 31.1% dintre părinți și 30.6% dintre bunici spun că aceștia se îmbolnăvesc destul de rar, iar 25,3% dintre respondenți au spus că foarte rar sau deloc.

În același timp, sondajul INSCOP arată că 36,2% dintre respondenți declară că nepoții sau copiii lor s-au îmbolnăvit de gripă în ultimul an. La polul opus, 61.7% (63.9% dintre părinți, 57% dintre bunici) spun că nu s-au îmbolnăvit.

Cât de periculoasă este gripa la copii?

19,7% dintre cei intervievați consideră că este foarte periculoasă în cazul copiilor. De asemenea, 56,2% cred ca este oarecum periculoasă, iar 13% spun că este oarecum nepericuloasă. 7,7% spun că nu este deloc periculoasă.

47,3% dintre cei chestionați susțin că cei mai expuși sun copiii mici, cu vârste cuprinse între 2 și 6 ani, iar 13,1% dintre părinți și bunici spun că elevii din clasele I-VIII sunt cei mai expuși. De asemenea, 2,6% dintre respondenți spun că adolescenții sunt, iar 31,5% că persoanele vârstnice sunt cele mai expuse.

Oamenii s-au arătat îngrijorați și cu privire la transmiterea bolii în familie. 21,3% s-au declarat îngrijorați, 50,4% oarecum îngrijorați, 10,8% oarecum neîngrijorați, iar 16,5% deloc îngrijorați cu privire la această chestiune.

Sunt de acord părinții să-și vaccineze copiii în școli?

O mare parte dintre cei chestionați au o părere bună despre a copiilor cu vârste între 2 și 18 ani. 39,2% au o părere foarte bună, iar 41,1% au o părere oarecum bună. Cu toate acestea, 7,4% au o părere oarecum proastă, iar 7,5% au o părere foarte proastă. 83.7% dintre părinți 68.8% dintre bunici spun că nu sunt vaccinați, iar 23,1% spun că sunt vaccinați antigripal în acest moment. Cu toate acestea, 75.8% dintre cei intervievați consideră că vaccinarea antigripală a copiilor ajută la protejarea bunicilor sau altor persoane vulnerabile din familie, arată datele INSCOP Research.

Cât despre prevenirea și vaccinarea copiilor în instituțiile de învățământ, 69.9% dintre cei intervievați consideră că prevenirea gripei în creșe, grădinițe, școli, licee este foarte importantă. Întrebați dacă ar fi de acord în vederea demarării unui proces de vaccinare în creșe, grădinițe, școli sau licee, 52.4% dintre respondenți (44.3% dintre părinți, 63.2% dintre bunici) au ales varianta „cu siguranță, da”.

De unde se informează adulții cu privire la vaccinarea antigripală a copiilor

„68.3% din participanții la studiu (70.3% dintre părinți, 66% dintre bunici) declară că principala sursă din care află de regulă informații despre vaccinare este medicul.

24.7% (19.4% dintre părinți, 30.8% dintre bunici) se informează de la presa TV/radio, 22.3% (26.3% dintre părinți, 16.4% dintre bunici) de pe internet/rețelele sociale, 11.3% (11.2% dintre părinți, 11.2% dintre bunici) de la farmacist/farmacistă, 10.1% (9.3% dintre părinți, 11.6% dintre bunici) de la membrii familiei, 9.6% (9.6% dintre părinți, 9.6% dintre bunici) de la autoritățile sanitare, iar 2.7% (3.1% dintre părinți, 2.4% dintre bunici) de la alte instituții sau persoane”, arată sondajul.

Ce cred părinții și bunicii despre reacțiile adverse în urma vaccinului antigripal

Cei mai mulți dintre respondenți, 48.2% dintre părinți și 50.8% dintre bunici, spun că medicul, prin recomandarea sa, este cel care îi convinge să îi vaccineze pe copii. Întrebați în ce măsură sunt de acord cu afirmația: „Vaccinurile antigripale pot provoca reacții adverse grave la copii”, 29% dintre cei intervievați spun că sunt total de acord, în timp ce 28% sunt oarecum de acord. 14,8% sunt oarecum împotrivă, iar 17,8% total împotrivă.

Cât despre posibilitatea îmbolnăvirii după vaccinare, 45,2% dintre respondenți sunt total de acord cu afirmația „Copiii vaccinați pot face oricum gripă”. În același timp, 30,5% din participanții la sondaj consideră că cei sănătoși nu au nevoie de vaccinul antigripal, iar 35,4% spun că au nevoie, chair dacă nu prezintă probleme de acest fel. La afirmația: „Vaccinurile pot preveni complicații grave ale gripei”, 58,3% sunt că sunt total de acord, în timp ce 10,1% sunt total împotrivă.

Cu toate acestea, 40% dintre părinți au spus că este foarte probabil să își vaccineze copilul împotriva gripei în viitor. În același timp, 78.4% dintre bunicii intervievați își exprimă acordul pentru afirmația: „Dacă nepoții mei ar fi vaccinați împotriva gripei, m-aș simți mai în SIGURANȚĂ deoarece riscul ca și nepoții și eu să contactăm gripa ar fi mai mic”.

„Sondajul de opinie a fost realizat de INSCOP Research la solicitarea Asociației Școlilor Particulare și cu suportul științific al Societății Române pentru Strategii de Vaccinare și Promovare a Sănătății. Datele au fost culese în perioada 3 – 23 decembrie 2025 prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului simplu, stratificat fiind de 1006 de persoane, cu o eroare maximă a datelor de ± 3.1%”, precizează INSCOP Research.