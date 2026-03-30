Sondaj INSCOP. Ce cred românii despre schimbarea orei. Câți ar vrea să se renunțe la acest sistem

ADVERTISEMENT

Barometrul Informat.ro – INSCOP Research, realizat în perioada 2-6 martie, arată părerile românilor privind renunțarea la schimbarea orei de vară-iarnă. Sondajul dezvăluie faptul că opiniile sunt împărțite și oamenii sunt dispuși, încă, să rămână la acest obicei. Pe de altă parte, sunt și persoane care ar dori să nu se mai facă această schimbare.

Ce părere au oamenii despre schimbarea orei de vară-iarnă

Potrivit INSCOP Research, 51,4% dintre cei chestionați sunt de părere că ar trebui păstrat actualul sistem cu ora de vară și ora de iarnă, în timp ce 45,6% consideră că ar trebui să renunțăm la acest obicei. 3% nu știu sau nu răspund. Cei ce sunt de acord cu renunțarea la trecerea de la ora de vară la cea de iarnă și invers sunt, în special, votanții USR, persoanele de peste 60 de ani, cei cu educație superioară, locuitorii din urbanul mic și urbanul mare. Pe de altă parte, consideră că ar trebui păstrat actualul sistem mai ales votanții PSD și AUR, persoanele între 18 și 44 de ani, cei cu educație primară, locuitorii din mediul rural.

ADVERTISEMENT

„Metodologie: Datele au fost culese în perioada 2-6 martie 2026. Metoda de cercetare: interviu prin intermediul chestionarului. Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului simplu, stratificat, fiind de 1100 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 3%, la un grad de încredere de 95%”, arata sondajul.

Uniunea Europeană a vrut renunțarea la acest obicei

Schimbarea orei în Europa, primăvara și toamna, este un obicei care datează dinaintea Uniunii Europene. A fost introdus pentru prima dată în timpul Primului Război Mondial pentru a se realiza , fiind reintrodus în multe țări în anii ’70. Așa cum ne-am obișnuit deja, toate statele trec la ora de vară în ultima duminică a lunii martie și revin la ora standard, ora de iarnă, în ultima duminică a lunii octombrie.

ADVERTISEMENT

În anul 2018, a fost prezentată o propunere de a renunța la schimbarea orei de două ori pe an în . În aceeași propunere a fost prevăzut și un sistem de notificare care urma să fie utilizat de un stat membru al UE în cazul în care acesta dorește să își modifice ora standard.

ADVERTISEMENT

În continuare, Consiliul nu a ajuns la niciun acord în această privință. Pentru a formula o poziție a Consiliului, este necesară o majoritate calificată a statelor membre. În același timp, Parlamentul European și-a anunțat poziția asupra acestei chestiuni. Acesta a votat în favoarea renunțării la ora oficială de vară în 2021. Este nevoie ca atât Consiliul, cât și Parlamentul European să ajungă la un acord pentru a adopta legislația necesară.

ADVERTISEMENT

„Cu toate acestea, nu a fost luată nicio decizie finală cu privire la această chestiune și nu a fost definit un calendar pentru o astfel de decizie. Sistemul actual, care implică variații de o oră, care prelungesc orele de lumină naturală în timpul verii, se menține în vigoare”, se arată pe site-ul Consiliului European.