Sondaj INSCOP. Ce cred românii despre societatea în care trăiesc. „Prea multă libertate duce la haos”

Un sondaj INSCOP Research dezvăluie valorile umane în societatea românească. Astfel, majoritatea românilor cred că este mai importantă credința pentru a avea o viață morală. În același timp, tot într-o proporție mare, respondenții au spus că preferă un trai modest, dar stabil, decât un trai prosper, dar incert. Cum se împart ei între religie și libertate.

Românii, ghidați în viață după credință

Barometrul Informat.ro – INSCOP Research arată că 89,4% dintre respondenți sunt de părere că este mai importantă credința pentru a avea o viață morală. În proporție de 88,6% oamenii preferă un trai modest, dar stabil, decât un trai prosper, dar incert. Observăm și un soi de individualism, astfel că 84% dintre români spun că ar trebui să se descurce pe cont propriu, fără să depindă de alții.

Ca o completare la ultima afirmație, 80% dintre respondenți sunt de părere că poți reuși în viață prin muncă, fără pile și relații, dar și că prea multă libertate duce la haos în societate (76,9%). În ziua de astăzi, românii sunt dispuși să-și asume riscuri pentru a avea succes (75,3%), însă sunt conștienți că oamenii încearcă să profite de ceilalți (74.9%). Studiul arată că românii descriu societatea ca fiind dominată de bani și statut, însă au o aspirație clară spre moralitate, muncă și corectitudine.

Întrebați în ce măsură sunt de acord cu enunțul: „Este mai important să fii descurcăreț decât corect”, 28.7% dintre cei chestionați spun că sunt total de acord, 19.5% că sunt oarecum de acord, în timp ce 11.2% sunt oarecum împotriva și 38.3% total împotriva. 2.3% nu știu sau nu răspund.

Cu afirmația „Libertatea individuală este mai importantă decât regulile stabilite de stat”, 41,6% sunt total de acord, în timp ce 28.1% sunt oarecum de acord. 10.2% sunt oarecum împotriva acestei afirmații, iar 14.9% sunt total împotrivă. 59% dintre cei chestionați sunt de acord cu faptul că poți reuși în viață prin muncă, fără pile și relații. Aproape jumătate dintre români (48,7%) consideră că în România de astăzi oamenii apreciază mai mult banii și statutul.

Care sunt tipologiile întâlnite în societatea românească

În urma sondajului, INSCOP Research a identificat cinci tipologii valorice. sunt cei pentru care stabilitatea este absolut prioritară, ordinea socială prevalează asupra libertății, , regulile neîncrederea în ceilalți este ridicată și rezistența la schimbare mare.

Pragmaticii de supraviețuire pun accentul pe „a fi descurcăreț” și pe adaptare, pe acceptarea competiției dure și a lipsei de corectitudine. În același timp, ei au o neîncredere în semeni și văd individualismul ca pe o necesitate. Stabilitatea, însă, li se pare dificil de atins.

Individualiștii aspiraționali au o credință puternică în merit și muncă, acceptă riscul și a mobilitatea socială. Mizează pe autonomie personală, relativizarea religiei și deschiderea către schimbare.

Comunitarienii morali cred că binele colectiv este central, moralitatea este importantă (adesea legată de religie, dar nu exclusiv), solidaritatea socială este o prioritate, libertatea trebuie echilibrată de responsabilitate, dar nivelul de încredere socială este moderat.

Moderații ambivalenți susțin acordul simultan cu valori aparent contradictorii, libertate, dar și ordine, tradiție, dar și modernizare, merit, dar și scepticism, nivel mediu de implicare și reflecție.

„Barometrul Informat.ro – INSCOP” arată o societate organizată în jurul a trei axe majore: stabilitate vs. risc, ordine vs. libertate, moralitate tradițională vs. autonomie morală. Niciun segment nu este “pur” ideologic. România nu este polarizată clasic, ci stratificată în funcție de combinații de valori, cu multă ambivalență. Prin urmare, clivajul politic/ideologic real în societatea românească este mai degrabă între Modernizare vs. Protecție, nu Stânga vs. Dreapta, clivajul tradițional care nu mai are niciun fel de tracțiune reală la nivelul populației”, a declarat directorul INSCOP, Remus Ștefureac.