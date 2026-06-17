Sondaj INSCOP. Ce face Istvan Kovacs la CM 2026. Cum și când va arbitra românul

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„Tricolorii” nu s-au calificat la CM 2026, dar România va fi reprezentată la turneul final din Mexic, SUA și Canada de Istvan Kovacs. Arbitrul de 41 de ani a fost inclus pentru a doua oară în carieră pe lista pentru World Cup. Dar, în mod șocant, nu a apucat încă să arbitreze vreun meci la acest nivel.

Cum cred românii că va arbitra Istvan Kovacs la CM 2026

de încrederea italianului Pierluigi Collina, omul care conduce arbitrajul la nivel FIFA. Dar are cu siguranță vot pozitiv din partea românilor. Sondajul național FANATIK – INSCOP/ CM 2026, realizat cu sprijinul SUPERBET arată clar că românii sunt convinși că Istvan Kovacs va avea prestații apreciate la Cupa Mondială.

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40,6 dintre românii care au votat au apreciat că Istvan Kovacs se va descurca „foarte bine”. Iar 40,7 au mers pe varianta destul de bine. Ceea ce înseamnă vot pozitiv din partea a 81,3% dintre respondenți. 3,6% au ales destul de slab și 4,1% au mers pe foarte slab. Un total de 7,7% cu vot negativ. 2% prevăd că Istvan la CM 2026. Sunt în grafic pentru moment.

În opinia dvs, cum credeți că va arbitra românul Istvan Kovacs la CM 2026?

Foarte bine 40,6%

Destul de bine 40,7%

Destul de slab 3,6%

Foarte slab 4,1%

Nu va arbitra niciun meci 2%

Nu știu / nu răspund 9,1%

Cum a fost făcut, de fapt, Sondajul FANATIK – INSCOP / CM 2026, realizat cu sprijinul SUPERBET

Datele care apar în Sondajul Național FANATIK – INSCOP/ CM 2026, realizat cu sprijinul SUPERBET au fost culese cu foarte puțin timp înainte de startul competiției din Mexic, SUA și Canada, în perioada 2-8 iunie. În acest fel, toate datele culese și-au păstrat relevanța, iar marja de eroare a fost astfel ținută spre minim.

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Criterii, voturi și metodologia completă

Metoda CATI, care constă în interviuri telefonice, a fost utilizată pentru a obține datele pentru acest eșantion. Conform INSCOP, eroarea maxim admisă a datelor este de +/- 3%, la un grad de încredere de 95%. Metoda de cercetare: interviu prin intermediul chestionarului, au mai precizat cei de la INSCOP.

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Cine a votat și câți români au participat la sondaj

Volumul eșantionului simplu, aleatoriu, este de 1100 de persoane. Au fost aleși respondenți din toată țara și din toate categoriile sociale pentru a avea toate datele pentru un sondaj la nivel național. Eșantionul este reprezentativ pentru categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste.

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De ce este considerat unul dintre cei mai valoroși arbitri din Europa

Istvan Kovacs a avut o ascensiune fulminantă în ultimele sezoane, cu multe meciuri de top la nivel de Champions League. Este deja clar că românul este văzut de UEFA pe lista arbitrilor de top. Kovacs a avut prestații apreciate și astfel și-a consolidat poziția la nivel continental. Doar că acest lucru nu pare încă suficient pentru a-l convinge pe Collina.

În culise există discuții despre influența pe care a avut-o Kyros Vassaras în ascensiunea arbitrului român. Kovacs ar fi primit mai multe meciuri la nivel înalt datorită grecului care are o influență uriașă la nivel de UEFA. Poate și acesta să fie un motiv pentru care FIFA, prin Collina, alege să îl pedepsească.

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Cele mai importante meciuri arbitrate de Istvan Kovacs în carieră

Finala Ligii Campionilor din 2025, dintre PSG și Inter Milano, este cu siguranță apogeul carierei lui Istvan Kovacs. Românul a arbitrat în ultimul act la toate cele trei competiții europene între cluburi, dovadă a poziției de forță pe care o are la nivel de UEFA. În 2022 conducea finala Conference League dintre AS Roma și Feyenoord, scor 1-0. Iar în 2024 a fost la centru în finala Europa League, Atalanta – Bayer Leverkusen 3-0.

Dacă la nivel de club a luat mai mereu crema, se pare că la nivel de naționale nu este prea bine poziționat nici de către UEFA. La turneul final Euro, Istvan Kovacs are doar trei meciuri conduse. Toate din faza grupelor: Macedonia de Nord – Țările de Jos 0-3 (Euro 2020), Slovenia – Serbia 1-1 (Euro 2024) și Cehia – Turcia 1-2 (Euro 2024). La acest meci din urmă a arătat nu mai puțin de 18 cartonașe galbene și două roșii. Ceea ce pare că nu a fost pe placul UEFA, care nu l-a mai delegat în fazele eliminatorii.

Cum ajung arbitrii să fie delegați la Cupa Mondială

Adevărul este că la Cupa Mondială nu sunt delegați cei mai buni arbitri ai Planetei. Există un criteriu care face acest lucru imposibil pentru FIFA. Forul internațional ține foarte mult ca toate continentele să fie reprezentate, ceea ce face de multe ori ca arbitri din zone exotice, cum ar fi Oceania, să prindă meciuri la Cupa Mondială. În ciuda unui nivel de multe ori discutabil.

Astfel, sunt mulți arbitri de top în Europa care nu prind lista pentru Cupa Mondială. Istvan Kovacs este pentru a doua oară consecutiv pe lista pentru CM, după ce a fost și în Qatar 2022. Doar că, în mod șocant, nu a apucat să își facă debutul. În 2022 era trimis acasă după doar trei meciuri ca rezervă. Iar în 2026 este printre puținii arbitri care nu au primit meci în prima etapă din faza grupelor.

România și tradiția arbitrilor la marile turnee

Nicolae Rainea este considerat cel mai mare arbitru român, după ce a condus meciuri la trei ediții ale Cupei Mondiale, în 1974, 1978 și 1982. De asemenea, Rainea a condus finala Euro 1980, când RFG (n.r. – Republica Federală Germania, sau Germania de Vest) învingea Belgia, scor 2-1, pe Stadio Olimpico, la Roma. Rainea a condus și finala Cupei Campionilor Europeani din 1983, la Atena, când Hamburg o învingea pe Juventus.

Ioan Igna este un alt arbitru legendar al României. Acesta a condus meciuri la World Cup 1986, în Mexic. Printre care și legendarul sfert de finală dintre Brazilia și Franța, pe care europenii îl câștigau la lovituri de departajare. Igna a condus și semifinală la Euro 1988, când RFG era învinsă la Hamburg de Țările de Jos.

Ion Crăciunescu este numele cu mare greutate pe care România l-a propus pentru anii 90. Acesta a condus finala Ligii Campionilor din 1995, la Viena, unde Ajax reușea să o învingă pe AC Milan. La acel meci istoric de la Viena au fost prezenți și alți arbitri uriași ai României. Nicolae Grigorescu și Tudor Constantinescu au fost asistenți, iar Adrian Porumboiu al patrulea oficial al partidei câștigate de Ajax cu golul lui Patrick Kluivert.