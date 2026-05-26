Sondaj INSCOP: Ce îi sperie cel mai tare pe români. Care e marea nemulțumire a cetățenilor în plină criză politică

Românii sunt extrem de nemulțumiți de nivelul de trai, iar asta o arată cel mai nou sondaj realizat de INSCOP. Pentru cetățeni, creșterea salariilor și a pensiilor reprezintă o prioritate pentru următoarele șase luni. În același barometru lansat pe piață de casa de sondare condusă de Remus Ștefureac, respondenții semnalează corupția drept una din cele ma mari probleme din țara noastră.

Sondaj INSCOP: Corupția rămâne cea mai mare problemă pentru români. Inflația, un necaz doar pentru 10,7% din respondenți

Potrivit cercetării realizate în perioada 11-14 mai 2026, 27,8% dintre respondenți consideră că principala problemă a României este corupția. Pe locurile următoare se află lipsa locurilor de muncă bine plătite, indicată de 14,9% dintre cei intervievați, instabilitatea politică, cu 13,4% și inflația sau costul vieții cu 10,7%. Deficitul bugetar și datoria publică sunt văzute drept probleme majore de 8,1% dintre respondenți, în timp ce educația și sănătatea continuă să provoace îngrijorare pentru o parte importantă a populației. Contextul internațional și războiul sunt percepute drept principala problemă doar de 4,4% dintre cei chestionați.

Sondajul scoate la iveală și diferențe clare între categoriile sociale și electoratele partidelor. Corupția este indicată mai ales de votanții PNL, USR și AUR, în special de locuitori ai Capitalei și ai marilor orașe. În schimb, lipsa locurilor de muncă bine plătite preocupă în special electoratul PSD, persoanele din urbanul mic și categoria de vârstă 45-59 de ani.

48,2% dintre români cer urgent mărirea salariilor și pensiilor

În ceea ce privește măsurile considerate prioritare pentru următoarele șase luni, aproape jumătate dintre români, mai exact 48,2% spun că statul ar trebui să se concentreze pe creșterea salariilor și pensiilor. Reducerea taxelor este dorită de 33,7% dintre respondenți, iar atragerea fondurilor europene de 26,1%. Totodată, cer reducerea cheltuielilor statului, iar 22,7% consideră că lupta împotriva evaziunii fiscale trebuie să devină o prioritate imediată. Stabilitatea politică și reforma administrației publice sunt menționate într-o măsură mai redusă.

Directorul Remus Ștefureac, susține că datele arată o combinație periculoasă între nemulțumirea morală și dependența economică de stat. , românii caută simultan „curățenie” în politică și protecție financiară, un context care poate alimenta discursurile populiste. „Clivajele dintre votanții partidelor sugerează nu doar diferențe electorale, ci existența unor ”Românii” socio-culturale distincte: una orientată spre eficiență administrativă și integrare europeană, alta centrată pe securitate economică imediată și neîncredere față de elitele instituționale”, remarcă Ștefureac.