Sondaj INSCOP: Ce soluții propun românii ca țara să iasă din criza politică. În ce direcție ar trebui să meargă viitorul guvern?

ADVERTISEMENT

Un sondaj INSCOP Research dezvăluie care ar fi soluțiile pe care românii le-ar vedea eficiente în depășirea crizei politice în care ne aflăm. Cât despre direcția viitorului guvern, mai mult de jumătate dintre respondenți consideră că trebuie să mergem în direcția pro-europeană. Ce opinii au votanții PSD, PNL, USR și AUR.

Care sunt soluțiile în depășirea crizei politice

Barometrul Informat.ro – INSCOP Research arată care ar fi soluțiile românilor ca țara noastră să depășească această criză politică. Astfel, 50.7% dintre participanții la sondaj sunt de părere că cea mai bună soluție pentru depășirea actualei crize politice este formarea unui nou guvern în jurul partidelor reprezentate în Parlament. Cu această propunere sunt de acord votanții PSD, PNL și USR, persoanele de peste 60 de ani, cei cu educație superioară și locuitorii din mediul urban.

ADVERTISEMENT

Pe de altă parte, 41.3% cred că ar trebui organizate . Într-o măsură mai mare, cei care cred că această variantă este una salvatoare sunt votanții PSD, PNL și USR, persoanele de peste 60 de ani, cei cu educație superioară și locuitorii din mediul urban.

„În acest moment, nu se conturează o majoritate critică în favoarea alegerilor anticipate, doar 41% fiind de părere că cea mai bună soluție pentru depășirea crizei politice este organizarea de alegeri anticipate. Marea majoritate a votanților PNL, PSD și USR se opune alegerilor anticipate, în timp ce votanții AUR susțin alegerile anticipate ca soluție de ieșire din criză”, a declarat șeful INSCOP, Remus Ștefureac.

ADVERTISEMENT

În ce direcție ar trebuie să meargă viitorul guvern

65.6% dintre respondenți consideră că viitorul guvern ar trebui să continue direcția pro-europeană și pro-occidentală. Aici se încadrează votanții PSD, PNL și USR, persoanele de peste 60 de ani, cei cu educație superioară și locuitorii din București.

ADVERTISEMENT

Pe de altă parte, 26.2% sunt de părerea contrarie. Votanții AUR și persoanele cu educație primară cred într-o proporție semnificativ mai ridicată decât alte categorii socio-demografice că viitorul guvern nu ar trebui să continue în direcția pro-europeană și pro-occidentală.

ADVERTISEMENT

„Două treimi dintre români își doresc continuarea direcției pro-europene / pro-occidentale, însă un sfert din populație (26%) consideră că viitorul Guvern nu ar trebui să mai contiunue actuala direcție pro-europeană/pro-occidentală. Procentul este semnficativ mai mare în cazul votanților AUR (42% care nu susțin continuarea direcției pro-europene/pro-occidentale față de 49% care susțin direcția pro-europeană / pro-occidentală). Marea majoritate a votanților PNL (95%), USR (89%) și PSD (74%) susțin continuarea direcției pro-europene / pro-occidentale”, a mai spus șeful INSCOP.

Mai mult decât atât, din observațiile sale, acesta punctează faptul că acest procent de 26%, adică cei care sunt ă, este destul de apropiat de procentul de 22% care îi reprezintă pe românii care ar susține ideea ieșirii României din Uniunea Europeană.

ADVERTISEMENT

„Acest procent de 26% din populație sceptică față de direcția pro-occidentală a României este destul de apropiat de procentul de 22% dintre români care ar susține ideea ieșirii României din Uniunea Europeană. El atrage atenția atât asupra riscurilor narațiunilor anti-europene constante ale propagandei ruse, preluate de unii vectori politici și de influență autohtoni, cât și asupra nevoii de a corecta unele probleme structurale legate de faptul că beneficiile apartenenței la Uniunea Europeană nu au fost distribuite echitabil în ultimii 19 ani. Eventuala amplificare a acestui curent din cauza populismului radical riscă să devină una dintre cele mai grave probleme ale țării”, a mai spus Ștefureac.