Sondaj INSCOP. Ce spun românii despre alianța AUR-PSD. A reușit Grindeanu să-i convingă pe susținătorii lui Simion? „Multe cumetrii politice contra firii”

Un sondaj INSCOP arată în ce măsură a reușit Sorin Grindeanu să-i convingă și pe susținătorii lui George Simion, după ce AUR și PSD s-au aliat împotriva Guvernului Bolojan. Ce spun susținătorii celorlalte partide
Codrina Menţel
28.04.2026 | 11:57
Sorin Grindeanu nu a câștigat încrederea susținătorilor AUR. Doar 4% dintre aceștia spun că se pot baza pe liderul social-democraților. Foto: colaj Fanatik
Sorin Grindeanu nu inspiră încredere printre votanții celorlalte partide. Un sondaj INSCOP Research arată că doar 4% dintre susținătorii AUR au încredere în liderul social-democraților. Nici susținătorii PNL și USR nu se bazează pe Grindeanu. Astfel, șeful INSCOP, Remus Ștefureac, susține că alianța AUR-PSD este una „nefirească”.

A reușit Sorin Grindeanu să-i convingă pe susținătorii lui George Simion?

INSCOP Research a vorbit cu susținătorii AUR și i-a întrebat câtă încredere au în liderul PSD, Sorin Grindeanu. Datele au fost culese în perioada 1-7 aprilie 2026, prin interviuri telefonice. Eșantionul este reprezentat de 1.100 de persoane. Astfel, 4% dintre respondenți, susținători AUR, au spus că au foarte și destul de multă încredere în șeful social-democraților.

Astfel, 71% dintre aceștia au afirmat că au destul de puțină, foarte puțină și deloc încredere în Sorin Grindeanu. Amintim că cele două formațiuni politice s-au aliat pentru depunerea unei moțiuni de cenzură împotriva Guvernului Bolojan. Nici votanții altor partide nu se arată mai încrezători.

Sondajul INSCOP Research mai arată că doar 8% dintre susținătorii PNL au încredere în Grindeanu. Doar 7% dintre votanții USR au spus același lucru. În același timp, cercetarea arată că 80% dintre cei care votează cu PNL nu își pun încrederea în liderul PSD, la fel și 75% dintre votanții USR. Cu toate acestea, mai mult de jumătate dintre votanții PSD (56%) au încredere în liderul social-democraților.

Ilie Bolojan, la un pas să fie demis. Surse: PSD și AUR au...
Digi24.ro
Ilie Bolojan, la un pas să fie demis. Surse: PSD și AUR au strâns semnăturile necesare și depun azi moțiunea de cenzură. Ce urmează
Susținătorii AUR nu au încredere în Sorin Grindeanu. Foto: inscop.ro
Nici George Simion nu a câștigat încrederea votanților celorlalte partide

Nici George Simion, liderul AUR, nu stă bine la acest capitol. Nici el, la rândul său, nu prezintă încredere. Doar 12% dintre susținătorii PSD spun că au încredere în el. Aici se mai încadrează și 11% dintre votanții USR și 4% dintre respondenții care pun ștampila pe PNL. Astfel, studiul arată că 85% dintre votanții PSD, 91% dintre votanții PNL și 83% dintre votanții USR spun că au destul de puțină și foarte puțină/deloc încredere în Simion.

Sandra Izbașa, oprită de Poliție în trafic, în miez de noapte.
Digisport.ro
Sandra Izbașa, oprită de Poliție în trafic, în miez de noapte. "Hai, scoate și tu șprițul ăla" / "E sub scaun"
Nici George Simion nu inspiră încredere printre votanții PSD. Foto: inscop.ro
Remus Ștefureac, șeful INSCOP Research: „Vom avea multe alianțe nefirești, monstruoase”

Directorul INSCOP Research, Remus Ștefureac, a comentat rezultatele acestui studiu și a etichetat alianța AUR-PSD ca fiind una „nefirească” și „monstruoasă”. De asemenea, acesta mai adaugă faptul că această colaborare este „contra naturii” și explică și motivul.

„În istoria politică a României am avut și vom avea multe alianțe nefirești, “monstruoase” coaliții, cumetrii politice contra firii: de la liberalii radicali înfrățiți cu conservatorii pentru a-l mazili pe Cuza, la moțiunea de cenzură inițiată de AUR și USR, până la noul bloc politic PSD – AUR. Spun că aceasta este o colaborare politica în contra naturii pentru ca AUR s-a născut și se hrănește din fronda anti-PSD, retorica anti-sistem, mantra anti-corupție. Iar PSD a fost “înjumătățit” electoral tocmai de AUR.

Și aici nu e doar analiza politică. Votanții celor două partide o demonstrează direct prin opiniile pe care le au despre liderul partidului cu care tocmai s-au aliat. Poate cel mai bine se vede inadecvarea alianței PSD – AUR din structura electorală a celor care au și NU au încredere în liderul PSD, Sorin Grindeanu, respectiv au și NU au încredere în liderul AUR George Simion. Doar 4% dintre votanții AUR au încredere în Grindeanu. Și doar 12% dintre votanții PSD au încredere în Simion. Restul e cancan…”, a declarat Remus Ștefureac, potrivit informat.ro.

„Triatlonul Imposturii” la Agenția pentru Sport. Angajatul care muncește 24 de ore pe...
Fanatik
„Triatlonul Imposturii” la Agenția pentru Sport. Angajatul care muncește 24 de ore pe zi, premii olimpice „din burtă” și baze sportive pierdute în acte
Miliarde de lei rătăcite sub conducerea PSD. Cum a rămas Ministerul Economiei fără...
Fanatik
Miliarde de lei rătăcite sub conducerea PSD. Cum a rămas Ministerul Economiei fără evidența banilor virați companiilor de stat
Ce se întâmplă cu pensia militară a femeii care a acuzat-o pe Elena...
Fanatik
Ce se întâmplă cu pensia militară a femeii care a acuzat-o pe Elena Lasconi că a colaborat cu SRI. Ce decizie a luat instanța
