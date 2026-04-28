Sondaj INSCOP. Ce spun românii despre alianța AUR-PSD. A reușit Grindeanu să-i convingă pe susținătorii lui Simion? „Multe cumetrii politice contra firii”

Sorin Grindeanu nu inspiră încredere printre votanții celorlalte partide. Un sondaj INSCOP Research arată că doar 4% dintre susținătorii AUR au încredere în liderul social-democraților. Nici susținătorii PNL și USR nu se bazează pe Grindeanu. Astfel, șeful INSCOP, Remus Ștefureac, susține că alianța AUR-PSD este una „nefirească”.

A reușit Sorin Grindeanu să-i convingă pe susținătorii lui George Simion?

INSCOP Research a vorbit cu Datele au fost culese în perioada 1-7 aprilie 2026, prin interviuri telefonice. Eșantionul este reprezentat de 1.100 de persoane. Astfel, 4% dintre respondenți, susținători AUR, au spus că au foarte și destul de multă încredere în șeful social-democraților.

Astfel, 71% dintre aceștia au afirmat că au destul de puțină, foarte puțină și deloc încredere în Sorin Grindeanu. Amintim că . Nici votanții altor partide nu se arată mai încrezători.

Sondajul INSCOP Research mai arată că doar 8% dintre susținătorii PNL au încredere în Grindeanu. Doar 7% dintre votanții USR au spus același lucru. În același timp, cercetarea arată că 80% dintre cei care votează cu PNL nu își pun încrederea în liderul PSD, la fel și 75% dintre votanții USR. Cu toate acestea, mai mult de jumătate dintre votanții PSD (56%) au încredere în liderul social-democraților.

Nici George Simion nu a câștigat încrederea votanților celorlalte partide

Nici George Simion, liderul AUR, nu stă bine la acest capitol. Nici el, la rândul său, nu prezintă încredere. Doar 12% dintre susținătorii PSD spun că au încredere în el. Aici se mai încadrează și 11% dintre votanții USR și 4% dintre respondenții care pun ștampila pe PNL. Astfel, studiul arată că 85% dintre votanții PSD, 91% dintre votanții PNL și 83% dintre votanții USR spun că au destul de puțină și foarte puțină/deloc încredere în Simion.

Remus Ștefureac, șeful INSCOP Research: „Vom avea multe alianțe nefirești, monstruoase”

Directorul INSCOP Research, Remus Ștefureac, a comentat rezultatele acestui studiu și a etichetat alianța AUR-PSD ca fiind una „nefirească” și „monstruoasă”. De asemenea, acesta mai adaugă faptul că această colaborare este „contra naturii” și explică și motivul.

„În istoria politică a României am avut și vom avea multe alianțe nefirești, “monstruoase” coaliții, cumetrii politice contra firii: de la liberalii radicali înfrățiți cu conservatorii pentru a-l mazili pe Cuza, la moțiunea de cenzură inițiată de AUR și USR, până la noul bloc politic PSD – AUR. Spun că aceasta este o colaborare politica în contra naturii pentru ca AUR s-a născut și se hrănește din fronda anti-PSD, retorica anti-sistem, mantra anti-corupție. Iar PSD a fost “înjumătățit” electoral tocmai de AUR.

Și aici nu e doar analiza politică. Votanții celor două partide o demonstrează direct prin opiniile pe care le au despre liderul partidului cu care tocmai s-au aliat. Poate cel mai bine se vede inadecvarea alianței PSD – AUR din structura electorală a celor care au și NU au încredere în liderul PSD, Sorin Grindeanu, respectiv au și NU au încredere în liderul AUR George Simion. Doar 4% dintre votanții AUR au încredere în Grindeanu. Și doar 12% dintre votanții PSD au încredere în Simion. Restul e cancan…”, a declarat Remus Ștefureac, potrivit .