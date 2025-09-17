Sondaj INSCOP: Ce spun românii despre stagiul militar pe bază de voluntariat. Cât de puternic este sprijinul pentru această măsură

Într-un moment în care în tot mai multe capitale europene se vorbeşte despre reintroducerea stagiului militar, sub spectrul ameninţării războiului, aproape trei sferturi dintre români au o părere favorabilă cu privire la instituirea în ţara noastră a stagiului militar pe bază de voluntariat.

96% dintre simpatizanţii PNL sunt de acord cu stagiul militar pe bază de voluntariat

Procentul românilor care sunt favorabili ideii introducerii stagiului militar pe bază de voluntariat este totuşi mai mic decât în urmă cu zece ani (74,2% acum, faţă de 79,4% în iulie 2015), potrivit . Se remarcă procentul covârşitor de simpatizanţi liberali care susţin această măsură, 96% dintre votanţii PNL fiind de acord cu ea, în timp ce la polul opus se află votanţii AUR, 68% dintre ei fiind de acord cu stagiul militar pe bază de voluntariat.

sunt relativ apropiate, ideea fiind privită cu ochi buni de 78% dintre cei de peste 60 de ani, 77% dintre cei între 30 și 44 de ani, 76% dintre cei cu vârsta sub 30 de ani şi 67% dintre persoanele cu vârsta între 45 și 59 de ani.

Cei cu educaţie primară sunt cei mai reticenţi la ideea stagiului militar pe bază de voluntariat

„Sprijinul populației pentru stagiul militar pe bază de voluntariat este puternic și consistent în timp, trei pătrimi dintre români având o părere bună despre această formă de serviciu militar atât în prezent, cât și în urmă cu zece ani. Segmentarea răspunsurilor pe grupuri de populație dezvăluie opinii relativ omogene, doar în rândul populației cu studii primare înregistrându-se un procent de peste 30% care au o părere proastă despre stagiul militar voluntar.

De asemenea, votanții tuturor partidelor declară în proporții foarte mari o părere bună despre stagiul militar voluntar, cu proporții foarte ridicate în cazul votanților PNL și USR. În contextul regional marcat de agresiunea rusă din Ucraina, aceste percepții pot contribui la consolidarea pregătirii și rezilienței populației în raport cu amenințările de securitate concrete”, spune directorul INSCOP-Research, Remus Ştefureac.

Interesantă este şi al românilor, cei mai favorabili reintroducerii stagiului militar pe bază de voluntariat fiind cei cu studii superioare (87%), urmaţi de cei cu educaţie medie (76%) şi cei cu educaţie primară (60%).