Sondaj INSCOP. Cine cred românii că va fi golgheterul CM 2026.

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Cei mai buni jucători ai lumii au început lupta pentru titlul mondial, trofeul suprem al fotbalului. Competiția are un nou format, cu nu mai puțin de 104 meciuri în total de disputat. Este de așteptat ca toate cifrele acestui Mondial să fie adevărate recorduri. Românii și-au ales favoriții pentru titlul de golgheter la CM 2026.

Românii au ales favoritul pentru titlul de golgheter la CM 2026

Cristiano Ronaldo nu a fost ales pentru distincția de cel mai bun jucător al turneului, dar românii sunt convinși că va juca un rol important în lupta pentru titlul de golgheter. Nu mai puțin de 30% dintre cei care au răspuns la mesaj au mizat pe CR7. La 41 de ani, starul portughez speră că va reuși în sfârșit să facă uitate dezamăgirile de la precedentele ediții ale Cupei Mondiale.

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Portughezul care a reușit recent să câștige titlul în Arabia Saudită, cu Al Nassr, a reușit să depășească mai mulți jucători de top din Europa. Kylian Mbappe și Harry Kane completează podiumul, urmați de Vinicius Jr. și Lautaro Martinez. Florian Wirtz și Mohamed Salah au reușit și ei să sară pragul de un procent.

Clasamentul complet al favoriților pentru titlul de golgheter la Cupa Mondială 2026

Cristiano Ronaldo – Portugalia – 30%

Kylian Mbappe – Franța – 19%

Harry Kane – Anglia – 9,1%

Erling Haaland – Norvegia – 6,0%

Vinicius jr. – Brazilia – 4,5%

Lautaro Martinez – Argentina – 4,2%

Florian Wirtz – Germania – 1,7%

Mohamed Salah – Egipt – 1,1%

Alt jucător 6,6%

Nu știu / nu răspund – 17,7%

Cum a fost făcut, de fapt, Sondajul FANATIK – INSCOP / CM 2026, realizat cu sprijinul SUPERBET

Sondajul Național FANATIK – INSCOP/ CM 2026, realizat cu sprijinul SUPERBET se remarcă prin marja de eroare foarte mică. Asta pentru că datele pentru acest sondaj au fost culese cu foarte puțin timp înainte de startul competiției din Mexic, SUA și Canada, în perioada 2-8 iunie și și-au păstrat astfel relevanța.

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Criterii, voturi și metodologia completă

Conform INSCOP, eroarea maxim admisă a datelor este de +/- 3%, la un grad de încredere de 95%. Metoda de cercetare: interviu prin intermediul chestionarului. Metoda CATI, care constă în interviuri telefonice, a fost utilizată pentru a obține datele pentru acest eșantion.

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Cine a votat și câți români au participat la sondaj

Datele pentru acest sondaj au fost culese la nivel național. Volumul eșantionului simplu, aleatoriu, este de 1100 de persoane. Au fost aleși respondenți din toată țara și din toate categoriile sociale. Eșantionul este reprezentativ pentru categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste.

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Cristiano Ronaldo – Portugalia

Cristiano Ronaldo a împlinit 41 de ani în februarie, dar a anunțat recent că își dorește ca acesta să nu fie ultimul Campionat Mondial pentru el. Șocant, dar pe undeva explicabil. Chiar dacă senzația este că nivelul său a scăzut considerabil în ultimii ani, . Și, ajutat de o echipă fabuloasă a Portugaliei, Cristiano mai are nevoie doar de inspirație în fața porții. Iar de-a lungul carierei nu prea i-a lipsit.

Totuși, Cupa Mondială este în continuare o rană deschisă pentru Ronaldo. Nu a marcat niciodată în fazele eliminatorii ale competiției. Chiar și așa 30% dintre cei care au votat la sondaj îl văd golgheterul competiției. CR7 are mare succes printre femei, dovadă că 41% l-au ales drept viitor golgheter la CM 2026. Și doar 22% dintre bărbați. Între cei cu școală primară, Ronaldo are 49% din voturi. Iar între respondenții din mediul rural, starul portughez a fost ales de 40%.

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Kylian Mbappe – Franța

Kylian Mbappe este la a treia ediție a Cupei Mondiale la care participă. Iar la precedentele două a avut prestații impresionante. Deci este o alegere cât se poate de firească. Asta chiar dacă ultimele două sezoane, de când joacă pentru Real Madrid, lucrurile nu au mers deloc spre bine pentru francez. Continuă să marcheze mult, dar este acuzat de fanii madrileni că nu trage pentru echipă, ci doar pentru recordurile personale.

Kylian Mbappe va fi golgheter în opinia a 26% dintre bărbați, îl bate pe Ronaldo la această categorie. Dar din rândul femeilor a scos doar 9 procente. Categoriile 18-29 și 30-44 ani au livrat cele mai multe voturi, cu 22%, în vreme ce 45-59 a adus 18% și 60% doar 16 la sută. Cel mai bine stă francezul printre utilizatorii de Instagram, cu 24% din voturi. În vreme ce din Facebook și TikTok a scos doar 20 procente.

Harry Kane – Anglia

Harry Kane a avut un sezon de excepție la Bayern Munchen și s-a remarcat ca un jucător complet. Nu doar un excelent marcator, dar și un fotbalist creativ care dă o dinamică excelentă întregii echipe. Este omul de care depind toate speranțele englezilor la Cupa Mondială. Kane împlinește 33 de ani în luna iulie, deci și pentru al ar putea fi ultima șansă pentru un trofeu major cu naționala Angliei.

Kane a strâns 13% din voturile celor din categoria 18-29 de ani și chiar 14 procente la 30-44 ani. În schimb, 45-59 și 60+ nu au mers la fel de bine, cu 6, respectiv 7 procente. Femeile nu cred în Kane, căruia i-au oferit doar 5 la sută dintre voturi. Asta în vreme ce starul Angliei a luat 12 la sută din voturile bărbaților.

Erling Haaland – Norvegia

Erling Haaland este cu siguranță cel mai apreciat atacant din Europa, astfel că votul pentru starul lui Manchester City pare cât se poate de corect ales. Dar există și o mare necunoscută. Cât de departe ajunge Norvegia. Spre deosebire de Portugalia, Franța și Anglia, echipele primilor trei clasați, Norvegia nu este considerată o candidată clară pentru a juca finala. Alfel, Haaland ar fi avut sigur mai mult de 6%.

Doar două procente dintre femei l-au ales pe Haaland pentru titlul de golgheter al turneului. În vreme ce 9% dintre bărbați l-au votat pe norvegian. Generația 18-29 de ani pare să-și fi pierdut încrederea în Haaland, 5 procente pentru el la această categorie. Stă mai bine la 30-44 de ani, unde a fost votat de 8 la sută dintre respondenți.

Vinicius Junior – Brazilia

Vinicius jr. a avut un sezon foarte slab la Real Madrid, dar totul va fi dat uitării dacă va ridica trofeul Cupei Mondiale deasupra capului în luna iulie. Brazilia a dezamăgit în preliminariile pentru turneul final și chiar a avut emoții pentru calificare. Dar sosirea lui Carlo Ancelotti este o adevărată garanție când vine vorba de lupta pentru trofee. Iar Vinicius jr a avut prestații fabuloase sub comanda antrenorului italian. Start cu gol și la turneul final, , scor 1-1.

Lautaro Martinez – Argentina

Starul lui Cristi Chivu de la Inter Milano a fost ales de 4,2% dintre respondenți. Vorbim de un atacant de mare calitate, care joacă la deținătoarea trofeului, Argentina. În aceste condiții, este absolut firesc să îl vedem pe această listă. O singură problemă, totuși, înainte de a fi golgheterul la CM 2026, Lautaro trebuie să fie golgheterul Argentinei. Iar asta nu e ușor, fiind coleg cu Messi.

Mohamed Salah – Egipt

Deși vorbim despre un jucător care a bătut recorduri peste recorduri în Premier League, apariția lui Mo Salah pe această listă este mai degrabă surprinzătoare. În primul rând pentru că Egiptul are șanse relativ mici să ajungă până în zona semifinalelor. În plus, Salah împlinește chiar luni 34 de ani, iar forma sa este cel puțin discutabilă, după un sezon modest cu Liverpool.

Florian Wirtz – Germania

Deși vorbim despre un jucător de 150 de milioane de euro, cât a plătit Liverpool pentru el, apariția lui Wirtz pe această listă este cel puțin ciudată. La începutul acestui sezon, după mai multe apariții fără gol sau pasă de gol pentru Liverpool, Florian Wirtz era poreclit „agentul 007”. Iar de la asta la o transformare în golgheterul mondialului ar fi o transformare cu scenariu SF.

Alt jucător propus de respondenți

6,6% procente dintre respondenți au mers pe jucători care nu se regăsesc pe lista de mai sus. Procentul este destul de mare, asta probabil și pentru că au fost destui care au mizat pe Leo Messi, cel care nu apare. În 2022, decarul Argentinei a marcat nu mai puțin de 7 goluri. A fost depășit doar de Kylian Mbappe, golgheterul competiției, cu 8 reușite.

De ce este considerat principalul favorit la Gheata de Aur

Pe de o parte, din postura de cel mai bun marcator din istoria fotbalului, Cristiano Ronaldo este normal să apară în fruntea listei golgheterilor. Doar că Ronaldo nu a marcat încă niciodată la un meci eliminatoriu. A ajuns la 41 de ani și în multe momente este o frână în jocul Portugaliei. Mai mult datorită renumelui a rămas Ronaldo cel mai votat.

Mbappe, Haaland și Salah, marele duel pentru golurile de la Mondial

În drumul spre fazele finale vor fi și meciuri în care favoriții la titlul de golgheter se vor afla față în față. Haaland și Mbappe, doi dintre oamenii de urmărit, fac ambii parte din grupa I. Și se vor înfrunta pe 26 iunie în Franța – Norvegia. Un meci care va da direcția și pentru fazele eliminatorii. Salah, în schimb, are o grupă mai ușoară și poate profita.

Cine a fost ultimul golgheter al Cupei Mondiale și cum se compară favoriții din 2026

Kylian Mbappe a fost golgheterul CM 2022, cu 8 reușite. Dintre care trei chiar în marea finală pierdută în fața Argentinei. Fără să includem aici și golul marcat la loviturile de departajare în acel meci. Lionel Messi a fost pe locul 2, cu 7 goluri înscrise. În 2018, titlul de cel mai bun marcator la World Cup i-a revenit lui Harry Kane, cu 6 reușite.

Kylian Mbappe – Franța, 8 goluri – 2022

Harry Kane – Anglia, 6 goluri – 2018

James Rodriguez – Columbia, 6 goluri – 2014

Cum se stabilește golgheterul Cupei Mondiale

În clasamentul pentru titlul de golgheter al Cupei Mondiale se iau în considerare și golurile marcate în prelungiri, la fel și cele din penalty. Dar nu și cele de la loviturile de departajare. Bookmakerii nu îl văd pe Cristiano Ronaldo ca pe un favorit la această distincție. La Superbet, portughezul are cotă 20,00 să iasă golgheter. Adevărații favoriți ar fi Kylian Mbappe, cotă 7, și Harry Kane, cotă 8.