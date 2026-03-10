Sondaj INSCOP. Cine sunt cei mai populari politicieni din țară. Ce loc ocupă George Simion, Nicușor Dan sau Ilie Bolojan

ADVERTISEMENT

INSCOP Research dezvăluie topul celor mai populari politicieni și arată în cine au cea mai mare încredere românii. Clasamentul este condus chiar de liderul AUR, George Simion, urmat de președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan. Cum s-au raportat respondenții la aceștia și care sunt procentele.

Cele mai populare personalități politice: în cine au încredere românii

Când vine vorba de notorietate, George Simion, liderul partidului AUR, se află pe primul loc cu un procent de 98,8%. La mică distanță se află președintele Nicușor Dan, care dispune de o notorietate de 98,6%. Tot la o mică distanță se află, pe locul al treilea, premierul Ilie Bolojan, care a înregistrat un procent de 98,2%.

ADVERTISEMENT

Acest clasament continuă cu Victor Ponta (97,8%), liderul PSD, Sorin Grindeanu (82,7%), primarul Capitalei, Ciprian Ciucu (63,1%), liderul USR, Dominic Fritz (59%) și sociologul Dan Dungaciu (25%).

La capitolul încrederii, George Simion rămâne pe prima poziție a clasamentului, 34,3% dintre români spunând că au foarte multă și destulă încredere în acesta. Pe poziția a doua se află Nicușor Dan, cu 27,6%, apoi Ilie Bolojan cu 25,1%. Clasamentul încrederii continuă cu Victor Ponta (20,9%), Ciprian Ciucu (15,7%), Dominic Fritz (14,9%), Sorin Grindeanu (12%) și Dan Dungaciu (7,8%).

ADVERTISEMENT

George Simion, Nicușor Dan și Ilie Bolojan, în top 3

„14.1% dintre participanții la sondaj afirmă că au foarte multă încredere în George Simion. 20.2% declară că au destul de multă încredere, 14.4% destul de puțină, iar 48.3% foarte puțină sau deloc. 1.8% nu știu sau nu răspund. Diferența până la 100% este dată de cei care declară că nu îl cunosc pe George Simion”, se arată în sondajul INSCOP Research.

ADVERTISEMENT

În ceea ce-l privește pe , 7,3% dintre românii care au răspuns sondajului au declarat că au foarte multă încredere în el, 20,3% au destul de multă încredere în președinte, 14,2% destul de puțină, iar 55,3% foarte puțină sau deloc. Când vine vorba de , 9,9% dintre cei intervievați spun că au foarte mult încredere, 15,2% destul de multă, 13,4% destul de puțină, iar 58,2% foarte puțină sau deloc.

Ce spun sondajele despre ceilalți politicieni

„Întrebați câtă încredere au în Victor Ponta, 6.8% dintre participanții la sondaj spun că au foarte multă, 14% destul de multă, 19.6% destul de puțină, iar 55.2% foarte puțină sau deloc. Ponderea non-răspunsurilor este de 2.1%. Diferența până la 100% este dată de cei care declară că nu îl cunosc pe Victor Ponta”, se mai arată sursa menționată.

ADVERTISEMENT

Despre Ciprian Ciucu, 3,2% dintre cei intervievați spun că au foarte multă încredere în el, în timp ce 12,5% au destul de multă, 12,7% destul de puțină, iar 27,6% foarte puțină sau deloc. La Dominic Fritz, 3,6% au declarat că au foarte multă încredere în el, 11.2% au destul de multă, 9.6% destul de puțină și 30% foarte puțină sau deloc.

2,5% dintre cei care au răspuns sondajului spun că au foarte multă încredere în Sorin Grindeanu, iar 9,5% au declarat că au destul de multă încredere. În același timp, 15,9% dintre cei chestionați au spus că au destul de puțină încredere, iar 50,2% foarte puțină sau deloc. 3,2% dintre români au menționat că au foarte multă încredere în Dan Dungaciu, 4,6% au destul de multă încredere, 3,1% destul de puțină, iar 11% foarte puțină sau deloc.

„Datele au fost culese în perioada 2-6 martie 2026. Metoda de cercetare: interviu prin intermediul chestionarului. Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului simplu, stratificat, fiind de 1100 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 3%, la un grad de încredere de 95%”, arată barometrul Informat.ro – INSCOP Research.