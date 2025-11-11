News

Sondaj INSCOP. Cum ar vota bărbații și femeile din România la alegerile parlamentare. Diferențe uriașe în preferințele acestora: surpriza vine de la AUR

Cum ar vota românii în funcție de gen dacă duminica viitoare ar avea loc alegerile parlamentare. AUR, partidul preferat și de femei, dar și de bărbați.
Mădălina Cristea
11.11.2025 | 11:52
Sondaj INSCOP Cum ar vota barbatii si femeile din Romania la alegerile parlamentare Diferente uriase in preferinteleacestora surprizavinedelaAUR
Cum ar vota românii dacă mâine ar avea loc alegeri parlamentare. AUR, în continuare pe primul loc, dar diferențele între femei și bărbați sunt uriașe. Sursa foto: Colaj Fanatik, Hepta
Un nou sondaj făcut public de INSCOP Research arată o imagine clară a modului în care ar vota românii în funcție de gen. Potrivit cifrelor, partidul AUR se află în continuare pe primul loc în intențiile de vot pentru alegerile parlamentare, însă există o diferență mare între alegerile femeilor și ale bărbaților.

Sondaj INSCOP. Cum ar vota românii în funcție de gen la alegerile parlamentare

Deși formațiunea lui George Simion este pe primul loc în intențiile de vot ale ambelor sexe, bărbații ar vota masiv cu acest partid (44%), în timp ce femeile l-ar alege în proporție mai mică (32%). O altă diferență importantă, conform sondajului, a apărut la PSD: 23% dintre femei ar alege Partidul Social Democrat, în timp ce doar 16% dintre bărbați ar vota cu acesta.

Directorul INSCOP Research, Remus Ștefureac, a spus că femeile și bărbații au o părere total diferită față de partidele politice, fiindcă au priorități și valori sociale diferite. Potrivit acestuia, electoratul masculin arată o tendință puternică de a se orienta către partide cu un discurs mai radical.

„Potrivit rezultatelor Barometrului Informat.ro – INSCOP, femeile și bărbații se raportează diferit la partidele politice, ceea ce sugerează valori și priorități sociale diferite. În timp ce electoratul masculin manifestă o tendință accentuată de orientare către partide cu discurs radical, electoratul feminin rămâne mai prudent și mai echilibrat în opțiuni.

În cazul bărbaților, această orientare indică o criză de reprezentare și o nevoie acută de revalidare a canalelor prin care electoratul percepe eficiența și autenticitatea acțiunii politice. În cazul femeilor, opțiunile mai echilibrate reflectă un atașament față de criterii pragmatice, competență, stabilitate, predictibilitate, mai degrabă decât față de retorici populiste”, a explicat Remus Ștefureac, potrivit unui comunicat de presă.

Diferențe mari între femei și bărbați, dar AUR rămâne pe primul loc

În acest context, conform cifrelor raportate, dacă duminica viitoare ar avea loc alegerile parlamentare, opțiunile femeilor ar fi următoarele: 32% ar vota cu AUR, 23% cu PSD, 15% cu PNL și 11% cu USR. Pe locurile următoare se clasează UDMR cu 6%, urmat de SENS cu 4%, POT cu 3% și SOS România cu 2%. Un procent de 2% dintre femei ar alege alt partid, iar 1% un candidat independent.

În ceea ce privește modul în care votează bărbații, situația este complet diferită: 44% ar vota cu AUR. Urmează PSD cu 16%, PNL cu 14% și USR cu 13%. UDMR, POT și SENS ar obține fiecare câte 3%, iar SOS România 2%. Un procent de 1% dintre bărbați ar alege alt partid, și tot 1% un candidat independent.

Mădălina Cristea
Mădălina Cristea
