Sondaj INSCOP: Cum văd românii independența națională raportată la statutul țării de membră UE. Votanții PSD și AUR, în aceeași ”tabără”

Sondaj INSCOP. O cercetare sociologică efectuată în luna august și prezentată în prima zi a acestei săptămâni arată niște cifre extrem de interesante în legătură cu modul în care văd românii independența națională raportată la statutul țării de membră UE.

Apartenența la Uniunea Europeană (UE) a țării noastre nu limitează prea mult independența națională, cred peste 50% dintre români, aspect ce confirmă orientarea pro-occidentală a țării. la comanda think-tankului Polithink în perioada 4 – 10 august 2025. Este un studiu care analizează pe larg percepția românilor pe marginea a două teme esențiale pentru viitorul țării: direcțiile de politică externă ale României și digitalizarea serviciilor publice.

Astfel, 52,4% dintre români sunt de părere că apartenența României la Uniunea Europeană NU limitează prea mult independența națională. Pe de altă parte, 38,1% dintre cei intervievați sunt de părere că apartenența României la Uniunea Europeană limitează prea mult independența națională.

Potrivit celor de la INSCOP, votanții PSD și AUR sunt în aceeași ”tabără” atunci când vine vorba de cetățenii care consideră că ”apartenența României la Uniunea Europeană limitează prea mult independența națională”.

48% din votanții PSD cred că apartenența României la Uniunea Europeană limitează prea mult independența națională

44% dintre votanții AUR sunt de părere că apartenența României la Uniunea Europeană limitează prea mult independența națională

92% dintre votanții USR spun că apartenența României la Uniunea Europeană NU limitează prea mult independența națională

75% dintre votanții PNL afirmă că apartenența României la Uniunea Europeană NU limitează prea mult independența națională

La polul opus, consideră că apartenența României la Uniunea Europeană NU limitează prea mult independenta națională mai ales în special votanții PNL și USR, persoanele cu studii superioare, locuitorii din București și cei cu venit redus, arată .

Directorul INSCOP: ”Evaluarea confirmă orientarea pro-occidentală a celei mai mari părți a populației României”

Remus Ștefureac, director INSCOP Research, este de părere că rezultatul acestei cercetări vine să confirme atașamentul a unei bune părți din populație către valorile europene.

”Evaluarea confirmă orientarea pro-occidentală a celei mai mari părți a populației României. Pe de altă parte, declinări ideologice interne, fie ele autentice, fie asemănătoare cu narațiunile subversive unor puteri ostile Uniunii Europene, influențează opiniile românilor cu privire la raportul național-european”, spune sociologul.

Datele sondajului INSCOP Research au fost culese în perioada 4-10 august 2025 prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului simplu, stratificat fiind de 1107 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 2.95%, la un grad de încredere de 95%.

Sondaj INSCOP din aprilie 2025: Aproape 90% dintre români consideră că este în interesul național ca România să rămână în UE și NATO

pe tema apartenenței României la instituțiile occidentale. În ceea ce privește apartenența la UE și la NATO, 89,7% dintre români spuneau că este în interesul național ca România să rămână în UE și NATO. Doar 6,4% aveau o părere contrarie.

Studiul din primăvară mai arăta că 40,6% dintre cei chestionați consideră că apartenența României la Uniunea Europeană limitează prea mult suveranitatea națională, în timp ce 51,6% aveau o părere opusă.