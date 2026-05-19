Sondaj INSCOP: de ce cred românii că a fost înlăturat Guvernul Bolojan. Cât de utilă li se pare moțiunea de cenzură

Un sondaj INSCOP Research arată ce cred românii despre moțiunea de cenzură care a accentuat criza politică din România. Din ce motive cred ei că a fost dat jos Guvernul Bolojan și cât de utilă li se pare această acțiune inițiată de PSD și AUR. Majoritatea respondenților se declară foarte îngrijorați cu privire la situația politică actuală.

Cât de utilă li se pare românilor moțiunea de cenzură

Barometrul Informat.ro – INSCOP Research arată părerea românilor despre moțiunea de cenzură care a doborât Guvernul Bolojan. 48.6% dintre participanții la sondaj consideră că moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR a reprezentat un act inutil care va înrăutăți lucrurile în România. De această părere sunt votanții PNL și USR, tinerii sub 30 de ani, persoanele cu educație superioară, locuitorii din București și din urbanul mare.

La polul opus, se află votanții PSD și AUR, persoanele de peste 60 de ani, cei cu educație primară și locuitorii din mediul rural, care cred în proporție de 44% că a reprezentat un act politic necesar care va îmbunătăți lucrurile în România.

De ce cred românii că a fost înlăturat Guvernul Bolojan

Cât despre motive, peste jumătate dintre români (57.8%) sunt de părere că a picat Guvernul Bolojan din cauza și a gestionării defectuoase a situației economice. De asemenea, 33.6% dintre români cred că a fost înlăturat pentru că a încercat să reducă privilegiile, corupția și cheltuielile inutile din sectorul public. 6.8% nu știu sau nu pot aprecia, iar 1.8% nu răspund.

Cei care cred Guvernul Bolojan a fost înlăturat pentru că a încercat să reducă privilegiile, corupția și cheltuielile inutile din sectorul public sunt votanții PNL și USR, persoanele cu educație superioară, locuitorii din București și din urbanul mare, angajații din sectorul public.

Votanții PSD și AUR, tinerii sub 30 de ani și persoanele cu educație primară cred într-un procent mai ridicat decât media că executivul condus de Ilie Bolojan a fost înlăturat din cauza creșterii taxelor și a gestionării defectuoase a situației economice.

Oamenii sunt îngrijorați

În acest context, majoritatea românilor, 74.5% se declarăfoarte îngrijorați sau destul de îngrijorați de situația politică actuală (43.7% dintre români se declară foarte îngrijorați, iar 30.8% destul de îngrijorați). Aici se încadrează votanții USR, femeile, persoanele peste 60 de ani și angajații la privat.

Pe de altă parte, 9.7% se declară destul de puțin îngrijorați de situația politică actuală, iar 14.3% foarte puțin/ deloc îngrijorați. Aici sunt, într-o proporție mai mare, votanții PNL, tinerii sub 30 de ani și angajații la stat.

„Polarizarea accentuată provocată de moțiunea de cenzură este confirmată de datele care arată că aproximativ jumătate dintre români (48,6%) crede că moțiunea de cenzură a fost un act politic inutil, care va înrăutăți lucrurile în România, iar cealaltă jumătate (44%) crede că moțiunea de cenzură a fost un act politic necesar care va îmbunătăți lucrurile în România.

Mai mult, ruptura dintre electoratele principalelor patru partide este totală. 88% dintre votanții PNL, respectiv 92% dintre votanții USR cred că moțiunea va înrăutăți lucrurile în țară; în contrast, 69% dintre votanții PSD și 74% dintre votanții AUR cred că moțiunea va îmbunătăți situația țării. De asemenea 87% dintre votanții PNL și 85% dintre votanții USR cred că Guvernul Bolojan a fost înlăturat pentru că a încercat să reducă privilegiile, corupția și cheltuielile inutile; în deplin contrast, 83% dintre votanții PSD și 84% dintre votanții AUR cred că Guvernul Bolojan a fost înlăturat pentru că a crescut taxele și a gestionat prost situația economică a țării.

Singurul aspect asupra căruia par să cadă de acord electoratele partidelor menționate este nivelul foarte ridicat de îngrijorare față de situația politică actuală în condițiile în care se declară foarte îngrijorați sau destul de îngrijorați 84% dintre alegătorii USR, 78% dintre alegătorii AUR, 75% dintre alegătorii PSD și 71% dintre alegătorii PNL”, a declarat șeful INSCOP Research, Remus Ștefureac.