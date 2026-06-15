Sondaj INSCOP. Ea este viitoarea campioană mondială! Românii și-au ales favorita la CM 2026. Surprize mari în clasamentul preferințelor

ADVERTISEMENT

CM 2026, prima ediție a turneului final cu 48 de echipe, se anunță mai imprevizibil ca niciodată. Românii nu cred în minuni, însă, și mizează pe naționalele de top, care dispun de cei mai buni jucători ai Planetei. Spania, campioana de la Euro 2022, este văzută ca favorită să își treacă în palmares al doilea titlu mondial din istorie.

Românii au ales favorita la câștigarea Cupei Mondiale 2026

22,5% dintre respondenții la Sondajul FANATIK – INSCOP/ CM 2026, realizat cu sprijinul SUPERBET, au ales-o pe Spania ca favorită a turneului din SUA, Mexic și Canada. „La Roja” a impresionat la Euro, iar Lamine Yamal vine după un nou sezon de excepție. În iulie împlinește abia 19 ani, dar deja a demonstrat că poate fi liderul care să-și ducă echipa până la trofeu.

ADVERTISEMENT

A doua favorită este Brazilia, cu 15,3% dintre voturile exprimate. Dovadă că fanii din România au încredere totală că un antrenor de talia lui Carlo Ancelotti poate transforma o națională care s-a chinuit în ultimii ani. Primul pas a fost destul de dificil, , dar e puțin probabil ca Brazilia să aibă probleme pentru calificarea în fazele eliminatorii.

Clasamentul complet al favoritelor pentru titlul mondial

Podiumul este completat de Franța, care ne-am fi putut aștepta să fie și mai sus în clasamentul favoritelor. Asta dacă ținem cont că este finalista ultimelor două ediții. Mbappe pare în ușoară scădere de formă, dar este susținut acum de oameni ca Dembele și Olise. Argentina este doar a patra favorită pe lista românilor, urmată de Portugalia și Anglia.

ADVERTISEMENT

Cine credeți că va câștiga Campionatul Mondial de fotbal din 2026?

Spania – 22,5%

Brazilia – 15,3%

Franța 14,9%

Argentina 11,7%

Portugalia 7,6%

Anglia 6,4%

Altă națională 4,7%

Nu știu / nu răspund 16,9%

Cum a fost făcut, de fapt, Sondajul FANATIK – INSCOP / CM 2026, realizat cu sprijinul SUPERBET

Datele care apar în Sondajul Național FANATIK – INSCOP/ CM 2026, realizat cu sprijinul SUPERBET au fost culese cu foarte puțin timp înainte de startul competiției din Mexic, SUA și Canada, în perioada 2-8 iunie. În acest fel, toate datele culese și-au păstrat relevanța, iar marja de eroare a fost astfel ținută spre minim.

ADVERTISEMENT

Criterii, voturi și metodologia completă

Metoda CATI, care constă în interviuri telefonice, a fost utilizată pentru a obține datele pentru acest eșantion. Conform INSCOP, eroarea maxim admisă a datelor este de +/- 3%, la un grad de încredere de 95%. Metoda de cercetare: interviu prin intermediul chestionarului, au mai precizat cei de la INSCOP.

ADVERTISEMENT

Cine a votat și câți români au participat la sondaj

Volumul eșantionului simplu, aleatoriu, este de 1100 de persoane. Au fost aleși respondenți din toată țara și din toate categoriile sociale pentru a avea toate datele pentru un sondaj la nivel național. Eșantionul este reprezentativ pentru categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste.

Spania

Românii au mare încredere în Spania lui Lamine Yamal la CM 2026. Ibericii debutează chiar luni, de la ora 19:00, într-o partidă cu Insulele Capului Verde. Uruguay și Arabia Saudită mai fac parte din această grupă, deloc facilă. Starul de 18 ani al Barcelonei a avut o accidentare la coapsă, astfel că ar putea fi folosit în minute limitate până la fazele eliminatorii.

ADVERTISEMENT

Spania a ieșit pe primul loc în acest sondaj în special datorită voturilor celor mai tineri dintre responenți. 33% dintre cei din categoria 18-29 au indicat „La Roja” în postura de câștigătoare. Și 31% din categoria 30-44. Apoi, totul scade evident. Doar 16 procente din categoria 45-59 și 19 la sută de la 60+.

Brazilia

15,3% dintre respondenți au mizat pe Brazilia, iar alegerea lor este surprinzătoare. O plasează pe selecționata pregătită de Carlo Ancelotti pe locul 2 în topul favoritelor. Încrederea pare exagerată pentru o selecționată care a dat rateu după rateu în preliminarii. Și care nu a impresionat nici în primul meci, 1-1 cu Maroc.

Brazilia a avut parte de susținere în special de la categoria 45-59 ani, cu voturile a nu mai puțin de 20 la sută dintre respondenți. La care se adaugă 19 procente de la 60+. Față de doar 7% din categoria 30-44 și 10% dintre 18-29 ani. Bărbații au ales Brazilia în proporție de 18%, în vreme ce femeile doar 13%.

Franța

Franța este a treia favorită de la Campionatul Mondial, în opinia fanilor din România, cu 14,9% dintre voturile exprimate. Formația pregătită de Didier Deschamps va debuta la turneul final contra Senegalului, în grupa I, din care mai fac parte Norvegia și Irak. Franța a câștigat titlul mondial în 2018, iar în 2022 pierdea finala în fața Argentinei.

De remarcat că în special bucureștenii au încredere în Franța în lupta de la CM 2026. 25% este procentajul de „cocoși” în București, în vreme ce din mediul rural au scos doar 13 procente. Categoria de vârstă care i-a oferit Franței cele mai multe voturi este 30-44 ani, cu 20 la sută dintre respondenți. Și doar 11% la 60+.

Argentina

Campioana din 2022 a mai atras doar 11,7% dintre votanți. Au mai trecut patru ani peste Leo Messi, iar mulți dintre microbiștii români nu îl mai văd pregătit să poarte „pumele” spre un nou titlu. Argentina va debuta miercuri dimineață, de la ora 4:00, contra Algeriei, în grupa J, din care mai fac parte Austria și Iordania.

Femeile par să aibă mai mare încredere în Messi decât bărbații, astfel că au votat Argentina campioană în proporție de 14 procente. Față de doar 10 la sută dintre bărbați. La categoria 30-44 de ani, sud-americanii au luat doar 4% din voturi, în vreme ce la 60+ au scos 16%. Și 19% din orașele cu peste 90.000 locuitori, față de doar 7% din mediul rural.

Portugalia

7,6% este totalul obținut de Portugalia lui Cristiano Ronaldo. Care mai are de așteptat până miercuri de la ora 20:00 pentru debut, contra celor de la DR Congo, în grupa K. În care le mai găsim pe Columbia și Uzbekistan. La aceaată ediție, Porgualia vine cu foarte multe staruri care îl pot ajuta pe CR7 să-și îndeplinească visul.

O categorie la care lusitanii au obținut clar mai mult este cea a angajaților la stat. Între care s-a obținut un neașteptat 16 la sută. La nivel de vârste, categoria 30-44 ani a venit cu unul din 10 votanți, în vreme ce la 60+ este doar unul din 20. 8 procente pentru fiecare dintre categoriile 18-29 și 45-59 ani.

Anglia

„Is it coming home?”. 6,4% dintre votanți au mare încredere că a venit, în sfârșit și timpul Angliei. Până atunci, însă, debutul în competiție este infernal, contra Croației, miercuri, 17 iunie, de la ora 23:00. În afară de cele două, din grupa L de la CM 2026 mai fac parte Poate cea mai grea grupă de la World Cup.

Forma de vis pe care o traversează Harry Kane nu le-a convins și pe femei, care au ales Anglia câștigătoare la CM 2026 doar în proporție de 3 la sută. În vreme ce printre bărbați englezii stau la 9 la sută. Printre fanii care au studii la nivel de școală primară, Anglia a adunat 10 procente. Dublu față de cei cu studii superioare.

Altă națională

4,7 la sută dintre votanți au ales o altă națională în afară de cele 6 prezentate mai sus. Țările de Jos, Belgia, Croația, Uruguay ar fi câteva variante de luat în calcul la nivel de naționale care pot produce marea surpriză. Sau, de ce nu, SUA! Mai ales după startul impresionant al americanilor, 4-1 cu Paraguay. Dar, cu siguranță, Germania este cea mai tare dintre cele care nu au fost enumerate mai sus. Mai ales .

De ce au ales românii această națională drept viitoarea campioană mondială

Nu este greu de înțeles de ce românii o consideră pe Spania drept mare favorită la câștigarea CM 2026. Ibericii dispun de o generație de excepție, în frunte cu fenomenul Lamine Yamal. Victoria de la Euro 2024 și forma foarte bună a mai multor jucători ai Barcelonei, pe care se bazează scheletul „La Roja”, sunt argumentele românilor care au votat Spania pentru a se impune la Mondial.

5,50… este cota oferită de Superbet pentru ca Spania să câștige CM 2026