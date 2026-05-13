Sondaj INSCOP: În ce lideri internaționali au românii cea mai mare încredere? Ce locuri ocupă în top Emmanuel Macron, Maia Sandu și Donald Trump

Cel mai recent sondaj INSCOP Research arată în ce lideri internaționali au românii cea mai mare încredere. Astfel, pe lista îi avem pe Emmanuel Macron, președintele Franței, Maia Sandu, președintele Republicii Moldova, Donald Trump, președintele SUA, Ursula von der Leyen, președintele Comisiei Europene și Friedrich Merz, cancelarul Germaniei. Ce locuri ocupă aceștia.

În ce lideri internaționali au românii cea mai mare încredere

În topul încrederii în liderii internaționali, cel mai recent sondaj INSCOP Research arată cum președintele francez Emmanuel Macron conduce lista. Este urmat de Maia Sandu, Donald Trump, Ursula von der Leyen și Friedrich Merz. Așadar, 32.9% dintre respondenți au declarat că au foarte multă (9.6%) și destul de multă încredere (23.3%) în liderul Franței.

Cei care au încredere sunt votanții PNL și USR, tinerii sub 30 de ani, cei cu educație superioară, locuitorii din București și din urbanul mare. Pe de altă parte, votanții PSD și AUR, persoanele între 30 și 59 de ani, locuitorii din urbanul mic și angajații din sectorul public au destul de puțină (19.8%) și foarte puțină sau deloc încredere (33.5%).

Și Maia Sandu este văzută cu ochi buni de către români. 28.6% încredere, respectiv încredere foarte multă 11.5% și 17.1% încredere destul de multă. Aceștia sunt, în mare parte, votanții PNL și USR, persoanele de peste 60 de ani, cei cu educație superioară, locuitorii din București și din urbanul mare. Pe de altă parte, votanții PSD și AUR, persoanele între 30 și 59 de ani, cei cu educație primară, locuitorii din urbanul mic și din mediul rural și angajații la stat nu își pun baza în ea (16.5% destul de puțină, iar 37.2% foarte puțină sau deloc).

Cum sunt văzuți Donald Trump, Ursula von der Leyen și Friedrich Merz

În top urmează Donald Trump, cu un capital de încredere de 24,8%. Cei care cred că președintele american face o treabă bună sunt votanții PSD și AUR, tinerii sub 30 de ani și persoanele cu educație superioară. La polul opus se află votanții PNL și USR, persoanele între 30 și 44 de ani, cei cu educație superioară, locuitorii din București și din urbanul mic. 24.5% au destul de puțină, iar 46.4% foarte puțină sau deloc încredere.

Urmează Ursula von der Leyen, cu 23.7% (respectiv încredere foarte multă 4.7% și 19% încredere destul de multă). este văzută cu ochi buni de votanții PNL și USR, persoanele cu educație superioară, locuitorii din București și din urbanul mare și angajații la stat. Pe de altă parte, au puțină încredere sau deloc (40.8%) votanții PSD și AUR, persoanele de peste 45 de ani și cei cu educație medie.

Friedrich Merz se clasează pe ultimul loc aici, cu un procent de 20.9% (încredere foarte multă 4.8% și 16.1% încredere destul de multă). Printre ei se află votanții PNL și USR, bărbații, cei cu educație superioară, locuitorii din București și din urbanul mare. Cei care au destul de puțină (10.2%) și foarte puțină sau deloc (16.7%) sunt votanții PSD și AUR.

Datele cercetării „ ” au fost culese în perioada 14-21 aprilie 2026 prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului simplu, aleator, fiind de 1100 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste.