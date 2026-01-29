News

Sondaj INSCOP: Încrederea românilor în Preşedinţie, Guvern şi Parlament a scăzut în ultimul an. Cum arată topul instituţiilor

Încrederea românilor în instituţiile politice s-a erodat semnificativ în ultimele opt luni, potrivit ultimului barometru Informat.ro - INSCOP Research.
Daniel Spătaru
29.01.2026 | 14:04
Sondaj INSCOP Increderea romanilor in Presedintie Guvern si Parlament a scazut in ultimul an Cum arata topul institutiilor
Încrederea românilor în Biserică şi Armată rămâne ridicată Foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Biserica şi Armata, instituţiile în care românii au mod tradiţional încredere, rămân în topul preferinţelor şi în acest început de an, conform ultimului Barometru Informat.ro – INSCOP Research. Peste 60% dintre cei chestionaţi şi-au exprimat încrederea faţă de aceste instituţii.

Remus Ştefureac: „Este un tipar clasic în societăți cu neîncredere structurală în clasa politică”

Încrederea în Biserică a crescut cu peste şase procente, de la 57,7% la 63,9%, faţă de precedenta consultare publică pe acestă temă, din iulie 2025. În schimb, încrederea în Armată, deşi se menţine la o cotă ridicată, de 61,8%, este totuşi în scădere faţă procentul de 63% de acum opt luni. Top 3 este completat de Poliţie, în care au încredere jumătate dintre români, în creştere substanţială faţă de iulie 2025, când procentul de încredere era de 43,2%.

ADVERTISEMENT
topul increderii
Topul încrederii românilor în instituţiile statului
Foto: INSCOP

„Instituțiile percepute ca ‘nepolitice’ domină încrederea publică. Biserica și Armata rămân repere simbolice de stabilitate și identitate, semn că populația caută ancore de continuitate în afara jocului politic propriu-zis. Este un tipar clasic în societăți cu neîncredere structurală în clasa politică”, spune Remus Ştefureac, directorul INSCOP Research.

Încrederea în Preşedinţie, Guvern şi Parlament a scăzut faţă de iulie 2025

Cei care au cea mai mare încredere în Biserică sunt în majoritate votanții PSD și AUR, persoanele cu vârsta de peste 60 de ani, cei cu educație primară și locuitorii din mediul rural. Încrederea în Armată este mai ridicată în rândul votanților PSD și PNL, persoanelor de peste 60 de ani și locuitorilor din mediul rural, iar în Poliție au încredere cu precădere votanții PSD și PNL, tinerii sub 30 de ani și angajații la stat.

ADVERTISEMENT
„Se schimbă banii în România”. BNR anunță o modificare a bancnotelor „pentru prima...
Digi24.ro
„Se schimbă banii în România”. BNR anunță o modificare a bancnotelor „pentru prima dată în ultimii 25 de ani”

Topul încrederii este continuat de Președinție, cu 27,9% (față de 34,8% în iulie 2025), Justiție cu 25.4% și Guvern cu 18.4% (față de 20.4%). Pe ultima poziție în topul încrederii se situează Parlamentul cu 11,9%, votanţii PSD, PNL și USR, tinerii sub 30 de ani şi locuitorii din București având încredere în această instituţie în proporții mai ridicate decât restul populației. „Instituțiile politice sunt captive într-un deficit structural de credibilitate. Nu vorbim doar de nemulțumiri conjuncturale, ci de o neîncredere cronicizată în instituțiile reprezentative. Asta indică o ruptură între cetățeni și mecanismele clasice ale democrației reprezentative, ceea ce alimentează populismului, discursul anti-sistem și formulele radicale de reprezentare politică”, este analiza făcută de Remus Ştefureac.

ADVERTISEMENT
Controversa a fost lămurită: firma care le-a închiriat microbuzul suporterilor greci a făcut...
Digisport.ro
Controversa a fost lămurită: firma care le-a închiriat microbuzul suporterilor greci a făcut anunțul! ”NU există”
Cine sunt cei trei suporteri supraviețuitori ai echipei lui Răzvan Lucescu, PAOK Salonic....
Fanatik
Cine sunt cei trei suporteri supraviețuitori ai echipei lui Răzvan Lucescu, PAOK Salonic. Imagini dramatice cu Kostas pe targă, în timpul transferului către spitalul din Grecia
Guvernul care a dat cei mai mulți bani pentru construcția de autostrăzi. Ce...
Fanatik
Guvernul care a dat cei mai mulți bani pentru construcția de autostrăzi. Ce arată cifrele oficiale
Ei sunt suporterii PAOK decedați în urma tragicului accident de la Lugojel. Toți...
Fanatik
Ei sunt suporterii PAOK decedați în urma tragicului accident de la Lugojel. Toți aveau sub 30 de ani. Foto
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Daniel Spătaru
Daniel Spătaru este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presă la Sportul Românesc, în 1997, iar în aprilie 1998 și-a continuat munca de jurnalist la secția Sport a ziarului Cotidianul. Și-a început cariera în online în 2009, la realitatea.net, iar din 2011 a lucrat pentru romaniatv.net.
Parteneri
Cine a fost ”cel mai mare bandit” din fotbalul românesc: 'A tolerat toate...
iamsport.ro
Cine a fost ”cel mai mare bandit” din fotbalul românesc: 'A tolerat toate nenorocirile! Era fascinant'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!